أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير عند 3.25%، رغم تراجع التضخم السنوي إلى 1.1%، في ظل استمرار الغموض السياسي بشأن تشكيل الحكومة، والمخاوف من تجدد الحرب مع إيران، وتراجع قيمة الشيكل أمام الدولار.

قرر بنك إسرائيل، الإثنين، الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.25%، رغم الانخفاض في معدل التضخم إلى 1.1%، مفضلًا التريث في مواصلة خفض الفائدة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي والأمني، والتراجع الملحوظ في قيمة الشيكل أمام الدولار، وسط مخاوف من تجدد الحرب على إيران.

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وجاء القرار الذي اتخذته اللجنة النقدية برئاسة محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين، رغم صدور بيانات أظهرت تراجع التضخم إلى مستوى قريب من الحد الأدنى للنطاق المستهدف لدى البنك المركزي، البالغ 1% إلى 3%.

وقال بنك إسرائيل في بيان قراره إن "حالة عدم اليقين المحلية والعالمية لا تزال مرتفعة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية"، مشيرًا إلى أن تطورات التضخم ستتأثر بالوضع الأمني وأسعار الطاقة وسعر صرف الشيكل والمخاطر الاقتصادية، إلى جانب الطلب والقيود على العرض والسياسات المالية الحكومية.

الغموض السياسي وتراجع الشيكل يعرقلان خفض الفائدة

ويأتي تثبيت الفائدة في وقت لم تحسم فيه نتائج انتخابات الكنيست هوية الحكومة المقبلة، مع استمرار مفاوضات غادي آيزنكوت لتشكيل ائتلاف حكومي، واحتمال بقاء حكومة نتنياهو الانتقالية في مواجهة أغلبية برلمانية مناوئة، أو التوجه إلى انتخابات جديدة.

ويتزامن ذلك مع تصاعد المخاوف الأمنية على خلفية تقارير عن استعدادات أميركية لجولة عسكرية أخرى ضد إيران، ما يزيد صعوبة تقدير المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأشهر المقبلة.

ويشكل تراجع الشيكل عاملًا إضافيًا في قرار البنك، بعدما فقد نحو 20% من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية، ليرتفع سعر صرف الدولار إلى 3.344 شواكل، مقارنة بنحو 2.80 شيكل سابقًا.

ويؤدي انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات المستوردة، بما قد ينعكس على الأسعار المحلية ويحد من قدرة بنك إسرائيل على خفض الفائدة، حتى مع تراجع التضخم المسجل خلال العام الأخير.

كما أشار البنك إلى ارتفاع التضخم عالميًا، وتوقع الأسواق استمرار السياسة النقدية المتشددة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، ما قد يزيد الضغوط على الشيكل إذا اتسعت فجوة أسعار الفائدة.

ورغم تراجع التضخم السنوي إلى 1.1%، أوضح البنك أن توقعات التضخم للعام المقبل لا تزال قريبة من منتصف النطاق المستهدف، بما يعزز توجهه إلى التريث بدل الاستجابة المباشرة لانخفاض مؤشر الأسعار الأخير.

ضغوط على سوق العقارات والأسر

ويُعد قطاع العقارات من أبرز المتأثرين باستمرار الفائدة المرتفعة، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتأجيل مشتريات المساكن، إلى جانب الأعباء التي تتحملها الأسر المقترضة لشراء شقق سكنية.

ولم تؤد التخفيضات الخمسة السابقة للفائدة بعد إلى انتعاش ملحوظ في مبيعات العقارات، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 5.5% في الشقق التي تبدل مستأجروها، وبنسبة 2.8% عند تجديد عقود الإيجار.

وحققت البنوك الخمسة الكبرى أرباحًا صافية مجمعة بنحو 8.2 مليارات شيكل خلال الربع الثالث من العام الجاري، علمًا بأن الفارق بين الفوائد التي تتقاضاها على القروض وتلك التي تدفعها على الودائع يشكل أحد مصادر أرباحها الرئيسية.

ومن المقرر أن يتخذ بنك إسرائيل قراره المقبل بشأن الفائدة في الرابع من كانون الثاني/ يناير 2027، بعد انتهاء المهلة القصوى التي يمكن منحها لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 20 كانون الأول/ ديسمبر.

وقد تتضح بحلول ذلك الموعد صورة الائتلاف الحكومي والسياسة المالية المقبلة، أو تتزايد احتمالات انتخابات جديدة وتعذر إقرار ميزانية الدولة، فيما ستظل التطورات الأمنية الإقليمية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الفائدة.