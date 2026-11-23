تتجه الأغلبية الجديدة في الكنيست إلى تسريع إلغاء تشريعات انقلاب على الجهاز القضاء التي أقرها الائتلاف السابق، في محاولة لإعادة التوازن بين السلطات، وسط ترقب لمسار إلغاء القوانين التي دخل بعضها حيز التنفيذ، وأخرى يبدأ سريانها خلال الفترة المقبلة.

أقر الكنيست في الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية، عدة مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تشريعات إضعاف الجهاز القضائي، بأغلبية 63 عضوا، وذلك قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

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ويأتي التحرك في ظل تساؤلات بشأن مدى سرعة إلغاء القوانين التي دخل بعضها حيز التنفيذ، فيما ينتظر أن يسري بعضها الآخر خلال الفترة المقبلة.

ويشرح البروفيسور آدم شينار، من جامعة رايخمان، أبرز القوانين التي يتوقع أن تسعى الأغلبية الجديدة إلى إلغائها، ومدى إمكانية إعادة الوضع القانوني في إسرائيل إلى ما كان عليه قبل عام 2023.

وأوضح شينار للموقع الإلكتروني "واي نت" أن أبرز التشريعات التي شكلت جوهر "الثورة القضائية" هي قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، والقانون الذي غير مكانة المستشار القضائي للحكومة وجعل توجيهاته غير ملزمة للحكومة، إلى جانب قانون إخضاع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش) لوزارة القضاء.

وتشمل التشريعات الأخرى قانون إعدام الأسرى، وتعديل قانون الشرطة الذي منح الوزير صلاحيات تحديد السياسة العامة، وقانون الإعلام.

وأشار إلى أن قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة لم يدخل حيز التنفيذ فور إقراره، بل ربط بدء سريانه بالكنيست الجديد، كما أن تطبيقه الفعلي يتطلب انعقاد اللجنة.

أما القانون المتعلق بمكانة المستشار القضائي للحكومة، فمن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، فيما دخلت بقية التشريعات حيز التنفيذ بالفعل.

وأضاف أن إلغاء بعض القوانين لا يتطلب تشريعا خاصا، في حين تستلزم قوانين أخرى، بما فيها قوانين أساس، أغلبية لا تقل عن 61 عضوا في الكنيست، لافتا إلى أن الأغلبية الحالية تبدو قادرة على تحقيق ذلك.

واعتبر شينار أن تشريعات "الثورة القضائية" أحدثت تغييرا جوهريًا في مفهوم فصل السلطات وحقوق الإنسان، وألحقت ضررًا بالمبادئ الديمقراطية، فيما تهدف التشريعات المطروحة حاليًا إلى إعادة الوضع إلى سابق عهده، وليس إحداث تغيير جديد.

وأوضح أن إلغاء هذه القوانين يتطلب استكمال الإجراءات التشريعية المعتادة، بما يشمل مناقشتها في اللجان وإقرارها بالقراءات الثلاث، لكن بالإمكان اختصار النقاش وتقليص مدته، نظرا إلى أن هذه التشريعات سبق أن خضعت لنقاشات مطولة قبل أشهر. أما في حال السعي إلى إدخال تغييرات إضافية، وليس الاكتفاء بالإلغاء، فسيكون ذلك بمثابة تشريع جديد يستوجب نقاشا معمقا.