الضابط: "هذه تنظيمات إرهابية منظمة ولديها أجندة لطرد العرب ويعملون من أجل تطبيقها"* بينيت يصف إرهاب المستوطنين بأنه "فشل مدوٍ آخر للحكومة المنتهية ولايتها، والإرهاب اليهودي الحقير يلحق ضررا هائلا بإسرائيل والخطر الأكبر على مستقبل الاستيطان".

حذر ضابط إسرائيلي كبير، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي نفذها مستوطنون إرهابيون في قرى فلسطينية في منطقتي رام الله والخليل في الضفة الغربية وشملت إحراق مركبات وبيوت وكتابة شعارات عنصرية، ليلة السبت – الأحد، من انتقال هذه الاعتداءات الإرهابية إلى داخل إسرائيل.

ونقلت القناة 12 اليوم، الإثنين، عن الضابط قوله إن هذه الهجمات لم ينفذها أفراد وإنما هي هجمات "منظمة جيدا"، وإن "هذه تنظيمات إرهابية منظمة ولديها أجندة لطرد العرب ويعملون من أجل تطبيقها، وهذا إرهاب يهودي وحجمه مقلق، وهذه باتت مجموعة سكانية كبيرة لا تحافظ على القانون".

وأضاف الضابط أن الإرهابيين يحصلون على دعم مالي واستشارة قانونية، وشدد على أن "كل ما يحدث هناك (في الضفة) سيتغلغل إلى وسط البلاد، ولن يتوقف هناك، ويحظر علينا كمجتمع أن نوافق على ذلك، وإذا واصلنا وصفهم بأنهم ثلة (مثلما يصفهم نتنياهو) فإننا نتهرب من الحقيقة".

ووصف رئيس حزب "بِياحد"، نفتالي بينيت، اليوم، إرهاب المستوطنين بأنه "فشل مدوٍ آخر للحكومة المنتهية ولايتها، والوزراء ورئيس الحكومة يلغون الاعتقالات الإدارية من أجل عدة أصوات في الانتخابات الداخلية، ويدعمون بصمت المشاغبين العنيفين، ويتجاهلون التحذيرات الشديدة من جانب قوات الأمن"، في إشارة إلى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، الذي ألغى الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين الإرهابيين فور توليه المنصب.

وأضاف بينيت أن "الإرهاب اليهودي الحقير يلحق ضررا هائلا بدولة إسرائيل ويشكل الخطر الأكبر على مستقبل الاستيطان، والثمن يدفعه ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده، الذين معظم وقتهم لا يخصص للدفاع عن يهود ومطاردة المخربين وإنما في مطاردة مشاغبين يهود"، لكن القناة 12 أكدت أنه لم يتم اعتقال أي من الإرهابيين اليهود.

وادعى بينيت أنه "سنضع حدا لهذه الفوضى، وسنرمم مكانة إسرائيل في العالم، وندعم الجنود الإسرائيليين ونهتم بأن ثلة عنيفة لا تشكل خطرا على مواطنين كثيرين وطيبين" في إشارة إلى المستوطنين.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الشاباك لا يجمع معلومات استخباراتية نوعية، ويصعب فعلا العمل بهذا الشكل".

بدوره، ألقى كاتس مسؤولية منع إرهاب المستوطنين على الشرطة، وادعى أنه "لا يتعين على الجيش الإسرائيلي وهو غير قادر على إنفاذ القانون ضد مدنيين".

وفي غضون ذلك، طالب رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، اليوم، بوقف المحادثات بين حزبي "يشار" والليكود حول تشكيل حكومة وحدة، وكتب في منصة "إكس" أنه "يجب وقف المحادثات الكاذبة مع الليكود وتشكيل حكومة، وثمة حاجة إلى شجاعة فقط"، لكن رئيس "يشار"، غادي آيزنكوت، يعتزم عقد جولة محادثات أخرى مع الليكود في الكنيست، اليوم.