صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس، وأخرى للمساواة الاجتماعية والاقتصادية برئاسة النائب يوسف جبارين، ضمن سلسلة لجان برلمانية خاصة لمراقبة قضايا وخطط حكومية مختلفة.

صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست، اليوم الإثنين، على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية الخاصة، بينها لجنة للمساواة الاجتماعية والاقتصادية برئاسة النائب يوسف جبارين (المشتركة)، وأخرى لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس (الموحدة)، إلى جانب لجان تتناول قضايا تشريعية ورقابية أخرى.

وأقرت اللجنة، برئاسة عضو الكنيست روعي فولكمان، تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تضم 13 عضو كنيست، وتتولى متابعة جهود مكافحة الجريمة المنظمة وانتشار السلاح غير المرخص، وجرائم الابتزاز وفرض الإتاوات (الخاوة).

وستُعنى اللجنة أيضًا بمراقبة تنفيذ الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الشخصي في المجتمع العربي، ومتابعة أداء الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في البلدات العربية، في ظل استمرار أزمة الجريمة والعنف.

وفي السياق، صادقت اللجنة المنظمة على تشكيل لجنة خاصة للمساواة الاجتماعية والاقتصادية، برئاسة النائب يوسف جبارين، تضم 13 عضو كنيست.

وستتولى اللجنة متابعة تنفيذ الخطط الحكومية متعددة السنوات للنهوض بالمجتمع العربي، والبرامج المخصصة للشبيبة المعرضة للخطر، إلى جانب قضايا التخطيط والبناء وتطوير المناطق الصناعية والأحياء السكنية في البلدات العربية.

وفي شأن آخر، وافقت اللجنة المنظمة على إقامة لجنة خاصة لبحث مشروع قانون يتعلق بمكانة المستشار القضائي للحكومة، قدمته عضو الكنيست إفرات رايتين ماروم بمشاركة أعضاء كنيست آخرين.

ويهدف مشروع القانون، بحسب المذكرة التفسيرية المرفقة به، إلى ضمان استقلالية مؤسسة المستشار القضائي للحكومة وعدم تبعيتها، وترسيخ مبدأ المصلحة العامة في عمل أجهزة الاستشارة القانونية بالوزارات الحكومية.

وستترأس رايتين ماروم اللجنة الخاصة التي تضم 15 عضو كنيست، بعدما حظي اقتراح تشكيلها بتأييد 11 عضوًا مقابل معارضة 9 أعضاء.

كما أقرت اللجنة تشكيل لجنة خاصة لمراقبة تطبيق قانون محاكمة المشاركين في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، برئاسة عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، وبمشاركة 13 عضوًا.

وستشمل مهام اللجنة متابعة إقامة المحكمة العسكرية المخصصة لهذا الغرض، ومدى استعدادها لإدارة الإجراءات القضائية، إلى جانب مراقبة ضمان حقوق المتضررين وعائلاتهم، وعلنية المحاكمات وتوثيقها وإتاحة المعلومات المتعلقة بها للجمهور.

كذلك، صادقت اللجنة على تشكيل لجنة خاصة لتعزيز مكانة النقب والجليل، برئاسة عضو الكنيست نوعام تيبون، وتضم 13 عضوًا.

وستُعنى اللجنة بمتابعة إعادة تأهيل البلدات والبنى التحتية المتضررة من الحرب، وإعادة السكان إلى منازلهم، ومراقبة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتخصيص الميزانيات اللازمة لها.

وبحسب القرار، ستواصل اللجان الخاصة عملها حتى تشكيل الحكومة أو إقامة اللجان البرلمانية الدائمة، أو حتى 23 أيار/ مايو 2027، أيّها يحل أولًا.

وحظي اقتراح تشكيل اللجان الخاصة بتأييد 11 عضو كنيست، مقابل معارضة 9 أعضاء.