تشترط "يهدوت هتوراه" إقرار قانون يوقف اعتقال الممتنعين عن التجنيد، بدعم النواب العرب، قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في مطلب يرفضه آيزنكوت وتواجهه عقبات قانونية. وتتزامن المفاوضات مع تحركات تشريعية في الكنيست.

تشترط كتلة "يهدوت هتوراه" إقرار قانون يوقف اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتهربين عن الخدمة العسكرية قبل تنصيب الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وبتأييد جميع أعضاء الكنيست في المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو، بمن فيهم نواب الأحزاب العربية، في مطلب يصطدم بموقف رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، وتحفظات قانونية، بينما يستعد معسكر نتنياهو لطرح مشاريع تشريعية لتجميد اعتقال الممتنعين عن الخدمة العسكرية.

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أعلن حزبا "الليكود" و"يشار"، مساء الإثنين، انتهاء جولة مفاوضات بين ممثليهما تناولت المسائل القانونية، والاتفاق على عقد اجتماع آخر لمواصلة المحادثات. وجاء في بيان مشترك للحزبين أن "اجتماع المفاوضات بين الطرفين، الذي تناول المسائل القانونية، انتهى، وتقرر عقد اجتماع متابعة"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن القضايا التي نوقشت أو موعد الاجتماع المقبل.

وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، تطالب "يهدوت هتوراه" بإلغاء اعتقال طلاب المعاهد الدينية الممتنعين عن التجنيد، واستبدال إجراءات الاعتقال بعقوبات أخرى، على أن يدخل التشريع حيز الإقرار قبل تشكيل الحكومة، وليس بعد تنصيبها كما يطالب آيزنكوت.

وأفادت القناة بأن جهات الاستشارة القانونية للحكومة أبلغت ممثلين عن المعسكر المناوئ لنتنياهو و"يهدوت هتوراه" بأن إقرار القانون قبل تشكيل الحكومة غير ممكن من الناحية القانونية، ما يحول توقيت التشريع إلى عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

واختار آيزنكوت المحامي راز نزري، نائب المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليت، لإدارة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية وتوضيح الحدود القانونية لمطالبها. ويرى الحريديون في المحادثات مع نزري على أنها محاولة لفحص الجوانب القانونية لمطالبهم.

تشريعات التجنيد تعود إلى الكنيست

ويتزامن الخلاف مع استعداد الكنيست للتصويت، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشاريع قدمها نواب من معسكر نتنياهو، بينها مقترح لمئير بوروش وإلياكيم شتارك لتجميد إجراءات الاعتقال والتحقيق وإنفاذ القانون بحق الحريديين الملزمين بالتجنيد، وآخر قدمه ينون أزولاي من حزب "شاس" لتعليق إجراءات الاعتقال المرتبطة بالخدمة العسكرية.

وحصلت المشاريع على إعفاء من شرط الإيداع المسبق، ما يسمح بطرحها سريعًا للتصويت في قراءة تمهيدية، دون أن يعني ذلك ضمان إقرارها.

وتشمل مشاريع معسكر نتنياهو أيضًا مقترحًا لتقييد رفع الأذان، بذريعة منع "الضجيج غير المعقول الناجم عن الأذان" يدفع به أعضاء كنيست من حزب "عوتمسا يهوديت"، وآخر لمنع إعادة جثامين فلسطينيين تحتجزها إسرائيل، يدفع بها "الصهيونية الدينية".

وفي المقابل، يعتزم المعسكر المناوئ لنتنياهو طرح مشاريع لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإلغاء تعديل على قانون الشرطة يتعلق بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.

مسارات أخرى دون اختراق

وفي غضون ذلك، لم تُحسم المفاوضات بين ممثلي الليكود و"يشار" بشأن التناوب على رئاسة حكومة وحدة، إذ يصر نتنياهو وآيزنكوت على تولي المنصب أولًا، بينما يعزو تقرير القناة 12 موقف نتنياهو إلى التوتر مع إيران ورغبته في الاحتفاظ بإمكانية شن هجوم جديد خلال ولاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

أما تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، فلا يزال يواجه معارضة معلنة من نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان. غير أن بينيت ألمح إلى إمكان السماح بهذا المسار إذا لم يتفاوض نتنياهو بحسن نية، فيما يراهن المعسكر المناوئ لنتنياهو على أن ليبرمان لن يعرقله إذا انحصرت الخيارات بين نتنياهو وآيزنكوت.