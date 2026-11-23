تتعثر مساعي تشكيل حكومة وحدة بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، في ظل خلافات حول تركيبة الحكومة والتناوب على رئاستها والتغييرات القضائية، فيما يترقب الحريديون مآلات المفاوضات خشية استبعادهم من الائتلاف، وسط رهانات على فشل المحادثات وما قد يترتب عليه.

تتجه المفاوضات بين حزب الليكود وحزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى مزيد من التعقيد، في ظل استمرار الخلافات بشأن تركيبة الحكومة المقبلة وشروط انضمام الطرفين إليها، فيما يراقب الحريديون مسار المحادثات، بانتظار اتضاح فرص تشكيل حكومة من دونهم، وما قد يتيحه ذلك من إعادة ترتيب مواقفهم بشأن قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

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وانتهى اجتماع فريقي التفاوض من الليكود و"يشار" الذي عقد، الأحد، في مدينة هرتسليا، بعد أكثر من أربع ساعات من النقاشات، من دون التوصل إلى تفاهمات جوهرية، رغم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الجاري.

وفي المقابل، لا يبدي حزب "يهدوت هتوراة" اهتماما كبيرا بالمخاوف من تشكيل حكومة وحدة تستبعده، أو من إمكانية تشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية برلمانية من دونه، معتبرا أن فرص نجاح المفاوضات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وآيزنكوت لا تزال محدودة، حسب تقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإثنين.

وبحسب مصادر في الحزب الحريدي، فإن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في التمسك بالوعود التي تلقاها من الأحزاب المختلفة، ومتابعة صياغة مشروع قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، بما يتوافق مع مواقف الأحزاب والحاخامات، قبل عرضه لاحقا على المحكمة العليا.

كما يعتقد قادة "يهدوت هتوراة" أن حزب شاس قد ينضم إلى معسكر التغيير، حتى في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بينه وبين آيزنكوت ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان. غير أن شاس يواصل إعلان التزامه بكتلة نتنياهو، فيما انتقدت صحيفة "هاديرخ" المحسوبة عليه خطة آيزنكوت لتشكيل حكومة أقلية، ووصفتها بأنها "خطيرة".

هجمات متبادلة على خلفية المفاوضات

بالتوازي مع المفاوضات، تصاعدت الهجمات على أعضاء في كتلة التغيير، في سياق الضغوط الرامية إلى منع تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية أو بالاستناد إلى أصواتها.

وكان من بين المستهدفين عضو الكنيست شيرا شابيرا، والدة أنير شابيرا الذي قتل في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وهاجمها وزير شؤون الشتات، عميحاي شيكلي، عبر منشور اتهمها فيه بالوقوف إلى جانب جهات قال إنها تدعم قتلة ابنها. وردت شابيرا مستنكرة توجيه مثل هذه الاتهامات إلى أم فقدت ابنها وهو يدافع عن إسرائيل.

كذلك تعرض عضو الكنيست إليساف بيريتس، الذي فقد شقيقيها أوريئيل وإليعازر في معارك جنوب لبنان وقطاع غزة عامي 1998 و2010، لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصفه أحد المستخدمين بأنه يشكل "عارا" على ذكرى شقيقيه.

ورد بيريتس بالتأكيد أنه لم يتخل عن مواقفه اليمينية أو عن إيمانه بأرض إسرائيل والاستيطان وأمن الدولة وتقاليدها، مشددا على أن اختيار مسار سياسي مختلف لا يعني التخلي عن المبادئ، أو احتكار طرف سياسي لقيم الوطنية والصهيونية.

وانتقد تحويل الخلاف السياسي إلى عداوة شخصية، داعيا إلى وقف التحريض والكراهية، ومؤكدا أن المجتمع الإسرائيلي دفع ثمنا باهظا في الحروب، ولا ينبغي أن تسمح الخلافات الداخلية بمزيد من الانقسام.

خلافات جوهرية تعرقل مفاوضات الوحدة

وعقد اجتماع التفاوض بين الليكود ويشار في فندق دان أكاديا بمدينة هرتسليا، بمشاركة عضو الكنيست أوفير كاتس والمحامي مايكل رابيلو عن الليكود، وعضو الكنيست هيلي تروبر والمستشارين يوأف هوروفيتس وغاي غوتمان عن حزب آيزنكوت.

ورغم طول الاجتماع، لم يبحث الطرفان بصورة معمقة مسألة التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وآيزنكوت، وهي إحدى أبرز نقاط الخلاف المحتملة في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقبيل الاجتماع، قال ممثلو الليكود إنهم يأملون في إجراء مفاوضات فعلية، وليس مجرد لقاء شكلي، لكن نتائجه لم تحمل مؤشرات على اختراق قريب. كما رفض ممثلو الحزب توضيح طبيعة التنازلات التي يمكن أن يقدمها نتنياهو لإنجاح المحادثات.

ووفق المعطيات التي أعقبت الاجتماع، طرح حزب يشار جملة من الشروط، أبرزها استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من حكومة الوحدة، وهو ما رفضه الليكود.

وفي ما يتعلق بالتغييرات القضائية، ناقش الطرفان المسألة بصورة عامة من دون التوصل إلى تفاهمات تفصيلية، فيما طالب الليكود بوقف التشريعات التي يدفع بها معسكر التغيير في الكنيست، لكن "يشار" رفض ذلك.

واتفق الجانبان على مبدأين، هما اعتبار إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ورفض إقامة دولة فلسطينية، فيما بقيت الخلافات قائمة بشأن القضايا السياسية والائتلافية الأساسية.

كما بحثا تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، واتفقا على تقديم اقتراح مشترك يحدد نطاق التحقيق وتوقيته في حال التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، لكن الخلاف استمر بشأن الجهة التي ستتولى تعيين أعضاء اللجنة.

أما في ملف تجنيد الحريديين، فطالب الليكود بإشراك ممثلين عن الأحزاب الحريدية في النقاش، نظرا لحساسية القضية، فيما بقيت مسألة التناوب على رئاسة الحكومة من أبرز العقبات التي لم يجر التوصل إلى حل بشأنها.

وقبيل الاجتماع، التقى نتنياهو بالوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في لقاء قيل إنه خُصص لتنسيق تحركات الكتلة، وربما لبحث مستجدات أمنية.

وعقب انتهاء المفاوضات، نشر نتنياهو منشورين هاجم فيهما عضوي الكنيست أحمد الطيبي ومنصور عباس، ودعا إلى عدم تشكيل حكومة تعتمد عليهما.

ورد رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لابيد، متهما نتنياهو بازدواجية المواقف، ومذكرا بتصويته سابقا إلى جانب أعضاء الكنيست العرب وتقاربه مع منصور عباس عندما احتاج إلى دعمه السياسي.

حكومة طوارئ.. ماذا لو فشل آيزنكوت في الحصول على ثقة الكنيست؟

في موازاة مفاوضات الوحدة، طرح آيزنكوت إمكانية تشكيل ما وصفها بـ"حكومة طوارئ"، في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع الليكود أو إقناع الأحزاب الحريدية بالانضمام إلى الائتلاف.

وتقوم هذه الصيغة عمليا على تشكيل حكومة أقلية تستند إلى أحزاب كتلة التغيير، مع الحاجة إلى دعم خارجي من القائمة الموحدة، وعدم تصويت القائمة المشتركة ضدها، وفق الترتيبات المطروحة.

ورغم معارضة ليبرمان المعلنة لهذا السيناريو، ألمح آيزنكوت إلى أنه سيطرح تشكيل الحكومة للتصويت في الكنيست، تاركا لأحزاب معسكر التغيير حرية اتخاذ موقفها، بما يضعها أمام اختبار سياسي يتعلق بإبقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة أو التصويت لصالح البديل.

لكن فشل هذه الحكومة في الحصول على ثقة الكنيست سيؤدي إلى انتهاء التكليف الممنوح لآيزنكوت بتشكيل الحكومة، وانتقال الملف إلى رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ.

وكان هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة قبل أسبوعين، ومنحه مهلة 28 يوما تنتهي في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا، حتى العشرين من الشهر ذاته.

وبحسب القانون، لا يشترط حصول الحكومة على تأييد 61 عضوا في الكنيست لنيل الثقة، إذ يكفي ألا يكون عدد المعارضين أكبر من عدد المؤيدين. لكن في حال فشل التصويت، تنتهي مهمة آيزنكوت ويعود التكليف إلى الرئيس.

تداعيات فشل آيزنكوت على مستقبل التكليف الحكومي

وعندها، يتعين على هرتسوغ، خلال ثلاثة أيام من رفض الحكومة، إما تكليف عضو كنيست آخر أعلن استعداده لتشكيلها، أو إبلاغ رئيس الكنيست بأنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة. ويمكنه قبل اتخاذ القرار إجراء جولة مشاورات إضافية مع الكتل البرلمانية.

وفي حال منح التكليف لعضو كنيست آخر، يحصل على مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، من دون إمكانية تمديدها. ويبرز نتنياهو مرشحا طبيعيا لتلقي التكليف، إذا أعلن استعداده لتولي المهمة، إذ لا يسمح القانون بإعادة التكليف في هذه المرحلة إلى آيزنكوت، بعدما فشل في المحاولة الأولى.

وثمة مسار قانوني آخر أمام هرتسوغ، يتمثل في إعلان عدم وجود مرشح قادر على تشكيل الحكومة، وإحالة القرار إلى الكنيست. وفي هذه الحالة، تبدأ مهلة 21 يوما، يمكن خلالها لـ61 عضوا على الأقل تقديم طلب خطي إلى الرئيس لتكليف عضو كنيست يحظى بتأييدهم ومستعد لتولي المهمة.

ويتعين على الرئيس الرد خلال يومين، وفي حال قبول الطلب، يمنح المرشح 14 يوما لتشكيل الحكومة. ولا يمنع القانون إعادة ترشيح آيزنكوت في هذه المرحلة، حتى لو سبق أن فشل في تشكيل الحكومة.

أما إذا لم يتقدم 61 عضوا بطلب لتكليف مرشح، أو فشل المرشح المتفق عليه في تشكيل الحكومة، أو لم تحظ حكومته بثقة الكنيست، فيبلغ الرئيس رئيس الكنيست، ويعتبر الكنيست قد قرر حل نفسه، لتجرى انتخابات مبكرة في الموعد القانوني المحدد، أي يوم الثلاثاء الأخير قبل انتهاء مهلة التسعين يوما.

ويمكن للكنيست أيضا أن يسن قانونا لحل نفسه في أي مرحلة من هذه الإجراءات، ما يؤدي إلى وقف مسار تشكيل الحكومة.

وفي جميع هذه السيناريوهات، يواصل نتنياهو تصريف مهام رئيس الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، باعتبار حكومته الحالية حكومة انتقالية.

ولا تقتصر تداعيات فشل آيزنكوت على مستقبل التكليف الحكومي، بل تمتد إلى تركيبة اللجنة المنظمة في الكنيست، المسؤولة عن إدارة العمل البرلماني إلى حين تشكيل اللجان الدائمة.

وينص القانون على أن يرأس اللجنة المنظمة عضو كنيست من الكتلة التي ينتمي إليها الشخص المكلف بتشكيل الحكومة.

وبناء عليه، فإن انتقال التكليف إلى نتنياهو سيؤدي إلى تغيير رئيس اللجنة المنظمة من دون الحاجة إلى تصويت في الهيئة العامة للكنيست أو داخل اللجنة، فيما ستبقى اللجنة تحت سيطرة معسكر التغيير فقط إذا أحال الرئيس القرار إلى الكنيست من دون تكليف مرشح آخر.