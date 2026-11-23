بينيت يحذّر نتنياهو من المماطلة في مفاوضات تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، ملوّحًا بالمضي نحو تشكيل حكومة من دونه، فيما أكد نتنياهو أنه سيبقى رئيسًا لليكود وعضوًا في الكنيست حتى لو أُبعد عن الحكم، متعهدًا بإسقاط الحكومة المقبلة.

حذّر رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، الإثنين، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، من إضاعة الوقت في مفاوضات تشكيل حكومة وحدة برئاسة غادي آيزنكوت، ملوّحًا بالمضي نحو تشكيل حكومة بديلة من دونه، فيما أعلن نتنياهو أنه سيبقى رئيسًا لليكود وعضوًا في الكنيست حتى لو تشكلت حكومة جديدة، متعهدًا بالعمل على إسقاطها.

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وقال بينيت، خلال اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، إن "نحن نبذل كل جهد لتشكيل حكومة صهيونية تحل محل الحكومة المنتهية ولايتها والفاشلة"، مضيفًا: "نتابع عن كثب جهود تشكيل حكومة وحدة صهيونية، وندعم جميع الخطوات التي يتخذها آيزنكوت لتشكيل حكومة جيدة في إسرائيل".

وحذّر بينيت من أنه "إذا تبيّن لنا أن نتنياهو يسعى إلى إضاعة الوقت، وليس إلى تشكيل حكومة وحدة يتولى آيزنكوت رئاستها أولًا، فسيتحمّل العواقب". وتأتي التصريحات قبيل جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي "يشار" والليكود، مساء الإثنين في الكنيست.

ويشير تحذير بينيت إلى احتمال التخلي عن مفاوضات الوحدة مع الليكود، والانتقال إلى طرح حكومة بديلة على الكنيست وفق الخيارات التي يبحثها آيزنكوت، سواء بمشاركة الأحزاب الحريدية أو بالاعتماد على دعم الأحزاب العربية، في حال تعذّر التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو.

وفي المقابل، قال نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود: "حتى لو تشكلت حكومة سيئة، فلن تكون هذه نهاية إسرائيل؛ سنسقطها"، مؤكدًا عزمه البقاء في الكنيست ورئاسة حزبه حتى في حال تشكيل حكومة من دونه.

وفي سياق متصل، جدّد رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، ضغوطه على بينيت لتسريع تشكيل حكومة تستبدل نتنياهو، قائلًا: "من يُبقي نتنياهو في السلطة يعرّض أمن إسرائيل وحياة الجنود والمواطنين للخطر"، مضيفًا أن "من يهتم بمن يؤدون الخدمة العسكرية عليه أن يفعل كل شيء لإبعاد نتنياهو عن القيادة".

ودعا غولان قادة المعسكر المناوئ لنتنياهو إلى تجاوز خلافاتهم، قائلًا: "ليس لدينا ترف الاستمرار في التأخير وإدارة مفاوضات لا تنتهي"، واتهم نتنياهو بمحاولة جر إسرائيل إلى حرب مع إيران وتأجيج الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.