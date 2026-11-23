نتنياهو يرحب بعودة جنسن هوانغ إلى قيادة "إنفيديا"، مشيدًا بأهمية شراكة الشركة مع قطاع الهايتك الإسرائيلي، بعدما أعاده مجلس إدارتها إلى منصبه إثر استقالته على خلفية تحقيق في شبهات تجسس صيني.

رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، بعودة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيسًا تنفيذيًا لشركة "إنفيديا" الأميركية، معتبرًا أن استمرار قيادته للشركة يعزز شراكتها مع قطاع "الهايتك" الإسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال نتنياهو، في منشور عبر الحساب الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية، إن "شراكة إنفيديا مع قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي خلقت قيمة هائلة للشركة ولاقتصاد الابتكار في إسرائيل".

وأضاف أن "استمرار القيادة في إنفيديا أنباء جيدة لهذه الشراكة ولصناعة الذكاء الاصطناعي العالمية"، في إشادة بقرار مجلس إدارة الشركة إعادة هوانغ إلى منصبه، دون ذكره بالاسم.

إنفيديا وتأثيرها في الاقتصاد الإسرائيلي

وتُعد "إنفيديا" من أبرز الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي يساهم بنحو 18% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف الصادرات. وتدير الشركة في إسرائيل أكبر مركز للبحث والتطوير تابع لها خارج الولايات المتحدة، ويعمل في فروعها نحو 6200 موظف، وفق معطيات عام 2026.

وتوسّع حضور الشركة بصورة كبيرة عقب استحواذها على "ميلانوكس" الإسرائيلية عام 2020، بصفقة قاربت سبعة مليارات دولار، ما جعل التقنيات المطورة في إسرائيل لربط المعالجات ومراكز البيانات جزءًا أساسيًا من أعمالها العالمية. وكان هوانغ من أبرز الداعمين لتوسيع نشاط الشركة واستثماراتها في إسرائيل.

وتخطط "إنفيديا" لإقامة مجمع للبحث والتطوير في كريات طبعون، بالقرب من حيفا، على مساحة مبنية تبلغ نحو 160 ألف متر مربع، يُتوقع أن يستوعب عند اكتماله ما يصل إلى عشرة آلاف موظف، على أن يبدأ إشغاله عام 2031.

وتظهر أهمية الشركة أيضًا في بيانات النمو الإسرائيلي؛ إذ سجل الاقتصاد نموًا بمعدل سنوي بلغ 8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ينخفض إلى 4% عند استبعاد الإنتاج الذي يجري في الخارج. ويرتبط جانب مهم من هذا الفارق بعائدات منتجات تستند إلى تقنيات طُورت في إسرائيل، وفي مقدمتها منتجات "إنفيديا" القائمة على تقنيات "ميلانوكس".

وكان بنك إسرائيل قد حذّر من أن احتساب هذه العائدات قد يعطي صورة مضخمة للنشاط الاقتصادي المحلي، لأن جزءًا كبيرًا من الإنتاج والمبيعات يجري خارج إسرائيل، ولا تنعكس عائداته مباشرة على التشغيل والأجور ودخول الأسر.

عودة هوانغ بعد تحقيق في شبهات تجسس

وأعاد مجلس إدارة "إنفيديا"، الإثنين، تعيين هوانغ رئيسًا للشركة ومديرًا تنفيذيًا وعضوًا في مجلس إدارتها، بإجماع أعضائه وبأثر فوري، بعد أقل من أسبوعين على استقالته في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وجاءت الاستقالة عقب فتح تحقيق مستقل في تقارير عن علاقة شخصية جمعت هوانغ بسيدة أعمال صينية، تشتبه أجهزة استخبارات أميركية في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح بكين، وسط مخاوف من احتمال تسريب تقنيات أميركية حساسة. ولم يُعلن إثبات تورط هوانغ في نشاط استخباراتي.

وأفاد مجلس الإدارة بأنه استشار مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قبل اتخاذ قراره، وخلص إلى أن عودة هوانغ لا تشكل خطرًا على الأمن القومي. كما رحّب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقرار، معتبرًا أن المجلس اتخذ "القرار الصحيح والسليم"، وأن الحكومة الأميركية لا ترى سببًا للاعتقاد بأن عودته تشكل تهديدًا أمنيًا.