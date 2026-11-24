تكشف التحقيقات والشهادات عن اتساع نطاق الانتهاكات المرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، وتثير تساؤلات بشأن مدى التزام الجيش بتعليماته المعلنة وآليات محاسبة الجنود والضباط، في ظل استمرار التحقيقات من دون تقديم أي متورط للمحاكمة.

يحقق الجيش الإسرائيلي في استخدام جنوده فلسطينيين دروعا بشرية خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية، إلى جانب قطاع غزة، من دون أن يقدم أي جندي أو ضابط للمحاكمة حتى الآن، رغم حظر هذه الممارسة بموجب أوامر الجيش.

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وكشفت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، أن تحقيقات الجيش تشمل أيضا حوادث في لبنان، إحداها أسفرت عن مقتل شخص جراء استخدام أسلوب مماثل.

وبحسب معلومات أوردتها الصحيفة، فتح الجيش الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 16 تحقيقا جنائيا بشبهة استخدام مدنيين دروعا بشرية، عشرة منها تتعلق بحوادث في قطاع غزة، وستة في الضفة الغربية.

وتستند هذه المعطيات، وفق "هآرتس"، إلى معلومات حصلت عليها الصحيفة، وإلى بيانات جرى جمعها في إطار طلب حرية معلومات قدمته جمعية "هتسلاخا".

وتعود التحقيقات الستة الأولى المتعلقة بقطاع غزة إلى ضغوط دولية، بينها تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر تضمن شهادات عن استخدام الجيش هذه الممارسة.

أما التحقيقات العشرة الأخرى، فتتناول حوادث وقعت خلال عامي 2024 و2025، وفق البيانات التي حصلت عليها الجمعية.

وكشف عن استخدام هذه الممارسة في تحقيق نشرته "هآرتس" مطلع عام 2024، كما وثقتها تحقيقات وصور نشرتها وسائل إعلام دولية.

ويطلق الجيش الإسرائيلي عليها رسميا تسمية "مساعدة السكان المدنيين في العمليات العسكرية"، فيما تعرف بين الجنود باسم "إجراء البعوضة".

وتشير شهادات جنود ومصادر عسكرية إلى أن هذه الممارسة لم تقتصر على حوادث فردية، بل استخدمت في بداية الحرب على نطاق واسع داخل وحدات عسكرية عدة في قطاع غزة، ولا سيما ألوية المشاة النظامية.

ومع استمرار الحرب، توسع استخدامها، فيما تفحص لجنة الرقابة العسكرية، من بين أمور أخرى، ما إذا كان اللجوء إلى المعتقلين والمدنيين في العمليات العسكرية قد تحول إلى إجراء متبع بصورة روتينية في بعض الوحدات.

وفي شهادة أدلى بها جندي في سلاح المدرعات لمنظمة "كسر الصمت" عام 2024، وصف استخدام مدني خلال عمليات تفتيش المنازل في غزة، إذ كان يدفع إلى دخول المباني وتفتيش الخزائن والأماكن المشتبه باحتوائها على متفجرات، قبل دخول الجنود إليها. وقال الجندي إن هذه الممارسة لم تكن مقتصرة على وحدته، وإنه أدرك لاحقا أنها ظاهرة أوسع داخل الجيش.

وامتدت الممارسة، بحسب شهادة جندي خدم في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، إلى الجبهة الشمالية.

وقال الجندي لـ"هآرتس" إن القوات دفعت شخصا إلى دخول أحد المباني بعد إصابة كلب تابع لوحدة عسكرية خلال عملية عبور نهر الليطاني.

وأضاف مصدر عسكري إسرائيلي أن استخدام الأسلوب نفسه تكرر في المنطقة ذاتها بعد نحو شهر، وانتهى بمقتل شخص إثر انفجار.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا كان القتيل فلسطينيا أم لبنانيا، وامتنع عن التعليق على الحادثة، فيما أشار المصدر إلى أن الجيش استخلص العبر منها.

وفي حزيران/ يونيو 2025، نشرت مؤسسة الحق الحقوقية، ومقرها رام الله، تقريراً تضمن شهادات من فلسطينيين قالوا إن الجيش الإسرائيلي أجبرهم على تنفيذ مهام خلال عمليات عسكرية، بينها تفتيش مبان ومواقع يشتبه بوجود مسلحين أو متفجرات فيها.

وشملت الحالات الواردة في التقرير قاصرين، ووقعت ست من الحوادث الموثقة في الضفة الغربية.

ومن بين الشهادات التي أوردها التقرير، حادثة في جنين خلال أيلول/ سبتمبر 2024، أُرسل فيها شخص لتفتيش مجمع تحت الأرض، وأخرى في طولكرم في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أجبر خلالها سائق سيارة إسعاف على دخول مبنى مهجور بحجة وجود مصاب داخله، قبل أن يتبين عدم وجود أحد فيه.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يعرض برنامج "زمان إيمت" على قناة "كان 11" الإسرائيلية هذا الأسبوع تحقيقا استقصائياً عن استخدام المدنيين في العمليات العسكرية، في أول تحقيق تلفزيوني باللغة العبرية يتناول القضية منذ تحقيق "هآرتس" عام 2024.

وقبل بث الحلقة، أثار الإعلان الترويجي لها اعتراضات من نشطاء يمينيين وأعضاء في الكنيست من الائتلاف الحاكم، طالبوا بمنع نشرها.

وبعث عضو الكنيست إيتامار إيتام، من حزب "الصهيونية الدينية"، رسالة إلى المدير العام لهيئة البث الإسرائيلية، غولان يوشباز، طالبه فيها بإلغاء بث التحقيق، مدعياً أن عرضه قد يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر ويلحق ضررا بأمن إسرائيل.

ولم ينف إيتام استخدام هذه الممارسة، لكنه اعترض على توقيت عرض التحقيق وطريقة تناوله، معلنا عزمه التحرك في الكنيست عبر القنوات البرلمانية واللجان المشرفة على الهيئة وميزانيتها. كما يعتزم نشطاء من اليمين تنظيم احتجاج أمام استوديوهات هيئة البث عقب عرض الحلقة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في رد نقلته "هآرتس"، إنه ملتزم بالقانون الدولي وبأوامره وقيمه العسكرية، مؤكدا أن تعليماته تحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية أو إجبارهم بأي شكل على المشاركة في العمليات العسكرية، وأن هذه التعليمات جرى تشديدها والتأكيد عليها خلال الحرب.

وأضاف الجيش أن أي معلومات أو مؤشرات بشأن استخدام مدنيين أو معتقلين في عمليات عسكرية خلافا للقانون أو الأوامر تخضع للفحص والتحقيق وفق ظروف كل حالة، مشيرا إلى فتح تحقيقات جنائية خلال الحرب في شبهات من هذا النوع، من دون الخوض في تفاصيل التحقيقات الجارية.