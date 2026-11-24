المستشارة القضائية للكنيست تسمح بوصف النواب بـ"داعمي الإرهاب"، معتبرة أن المصطلح ليس محظورًا بحد ذاته، رغم استمرار التحريض اليميني ضد النواب العرب ونزع الشرعية عن مشاركتهم السياسية، فيما اعتبرت أن "تكراره بصورة تشهيرية مصحوبًا بإهانات يشكل مخالفة للقواعد البرلمانية".

متطرفون أمام الكنيست للمطالبة باستبعاد الأحزاب العربية من أي ائتلاف حكومي، 10 نوفمبر 2026 (Getty Images)

أجازت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، استخدام وصف "داعمي الإرهاب" بحق أعضاء الكنيست، رغم استمرار التحريض الذي يقوده اليمين الإسرائيلي ضد النواب العرب ونزع الشرعية عن مشاركتهم السياسية، معتبرة أن استخدام المصطلح لا يُعدّ بحد ذاته مخالفة للقواعد البرلمانية.

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وقالت أفيك خلال اجتماع مع نواب رئيس الكنيست، اليوم الثلاثاء، إن وصف عضو الكنيست بأنه "داعم للإرهاب" يختلف عن وصفه بـ"إرهابي" أو "مخرّب"، وهما تعبيران حظرت لجنة الأخلاقيات البرلمانية استخدامهما في الكنيست.

واستدركت بأن "الهجوم التشهيري الذي يتضمن تكرارًا منهجيًا لوصف ’داعم للإرهاب‘، إلى جانب شتائم وإهانات أخرى، يشكّل إذلالًا وتحقيرًا محظورين، ويتيح توجيه تنبيه إلى النائب المخالف".

ويأتي ذلك في ظل مواصلة معظم أعضاء الكنيست في معسكر رئيس الحكومة المنهية ولايته، بنيامين نتنياهو اتهام ممثلي القائمة المشتركة والقائمة الموحدة بـ"دعم الإرهاب"، ومهاجمة أعضاء المعسكر المناوئ لنتنياهو بسبب التصويت إلى جانب النواب العرب.

وخلال التصويت على رئاسة الكنيست الأسبوع الماضي، طالب مرشح الليكود، أوفير كاتس، النواب العرب بعدم التصويت له، قائلًا: "لست مستعدًا لأن يتلطخ هذا المنصب المهم بأصوات داعمي الإرهاب".

وامتدت الهجمات إلى المعسكر المناوئ لنتنياهو، في ظل محاولة نتنياهو قطع الطريق عن إمكانية تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية، إذ اتهم وزير الشتات، عميحاي شيكلي، عضو كنيست من حزب "يشار" قتل ابنها في الحرب على غزة، بالوقوف إلى جانب من يمنحون قتلة ابنها دعمًا.