قضاة المحكمة العليا لدى نظرهم بالتماس قدمه سكان قرية برقة: المستوطنون الإرهابيون "يعملون بشكل منظم وكميليشيات، ولا يمكن عدم استغراب كيف أن ظاهرة واسعة وخطيرة كهذه، تحدث تحت أنظار الجهات المسؤولة عن الحفاظ على النظام في هذه المنطقة"

أمرت المحكمة العليا السلطات الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، باطلاعها حتى يوم 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل على "الخطوات الفعلية" التي نفذها الجيش والشرطة، من أجل القيام بواجبها في الدفاع عن الفلسطينيين والخطوات التي يعتزمان تنفيذها.

وجاء قرار المحكمة لدى نظرها في التماس قدمه سكان قرية برقة في الضفة الغربية، طالبوا فيه بوقف إرهاب المستوطنين ضدهم، الذي شمل هجمات وتنكيلا واقتلاع أشجار زيتون وإحراقها، وطالبت المحكمة بأن ترفق السلطات بردها تصريحا مشفوعا بالقسم لقائد القيادة الوسطى للجيش، أفي بلوط، وتصريحا لقائد الوحدة المركزية للواء الضفة الغربية في الشرطة، وأعلن القضاة أن المحكمة ستعين جلسة أخرى في أقرب وقت.

وكتب رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عَميت، والقاضيتان ياعيل فيلنر وروت رونين في قرارهم أن المستوطنين الإرهابيين "يعملون بشكل منظم وكميليشيات"، وشددوا على أنهم ليسوا "أعشابا ضارة"، وأنه "لا يمكن عدم استغراب كيف أن ظاهرة خطيرة كهذه، وواسعة النطاق ومتواصلة، تحدث تحت أنظار الجهات المسؤولة عن الحفاظ على النظام في هذه المنطقة".

وقال القضاة إن المستوطنين الإرهابيين يمسون بصورة إسرائيل في العالم، وإن هجماتهم على الفلسطينيين من شأنها أن تؤدي إلى عقوبات دولية وإنهم يسهمون في تنامي معاداة السامية، وأرفق القاضي عميت القرار بصورة تظهر فيها أشجار زيتون تحترق.

وأضاف القضاة أن اعتداءات المستوطنين التي وصفها سكان القرية، مثل الاعتداءات التي وصفتها التماسات كثيرة أخرى قدمها فلسطينيون في الفترة الأخيرة "تلقي ظلا ثقيلا على إيفاء المسؤولين عن الحفاظ على سلامة السكان وأمنهم من خلال الواجبات الملقاة عليهم".

وشددوا على أنه "في صلب أسس الواجبات الملقاة على القائد العسكري في المنطقة واجبه بالاهتمام بسلامة سكان المنطقة وأمنهم والنظام العام فيها".

وأشار القضاة إلى أن بلوط مدد أمر إغلاق المنطقة ووجه قوات حرس الحدود والجيش كي يعملوا ضد المستوطنين الإرهابيين، لكن "الجيش يقاس أيضا بالنتائج الميدانية، والصورة في الميدان هي لأشجار الزيتون المحترقة".

وأشار القضاة إلى اعتداءات المستوطنين الإرهابيين التي وصفتها التماسات سابقة قدمها فلسطينيون في مناطق عديدة في أنحاء الضفة، وقالوا إن "الكثير من هذه الادعاءات لم ينفها مندوبو الدولة"، وأضاف القضاة أن اعتداءات المستوطنين هي "ظاهرة ممنهجة لمشاغبين يقتحمون بيوت السكان الفلسطينيين وقراهم ومزارعهم، ويصيبونهم بجراح ويضربونهم بوحشية، ويسرقون ويقتلون قطعانهم ويدمرون الحبوب والأشجار ويقطعون أنابيب المياه والكهرباء، ويتجولون كأنهم أصحاب المكان وبصورة استفزازية داخل ساحات السكان الفلسطينيين وأراضيهم، وينكلون بهم".