تتزايد الضغوط الأميركية على الحكومة الإسرائيلية في ظل تعثر تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، وسط تباينات بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة وإدارة القطاع وإعادة إعماره. ويعكس تصاعد الانتقادات داخل الأوساط الأميركية اتساع الفجوة بين التعهدات المعلنة ومسار تنفيذ الخطة على الأرض.

وجه سيناتور جمهوري بارز انتقادات إلى الحكومة الإسرائيلية بسبب تأخرها في تنفيذ التزاماتها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، داعيا إياها إلى المضي قدما في تنفيذ الخطة، بالتوازي مع مطالبة حركة حماس بنزع سلاحها.

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وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الانتقادات الأميركية لسلوك إسرائيل، حتى في أوساط مؤيديها في الكونغرس، وتصاعد الإحباط داخل "مجلس السلام" من تعثر تنفيذ الخطة، على ما أفاد الموقع الإلكتروني "واي نت"، الثلاثاء.

وقال السيناتور ديف ماكورميك، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأميركي، إنه يتفق مع ترامب و"مجلس السلام" على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، محذرا من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى ضياع فرصة وصفها بالتاريخية، فضلاً عن تراجع الدعم الدولي.

وكتب ماكورميك في منشور على منصة "إكس": "بصفتي رئيسا للجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، أتفق مع الرئيس ترامب ومجلس السلام: لقد حان وقت العمل. يجب على حماس نزع سلاحها، ويجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها. وقد يؤدي التقاعس عن العمل إلى ضياع فرصة تاريخية وفقدان الدعم الدولي».

وجاء موقفه تعليقا على تقرير نشره موقع "واي نت"، كشف عن تزايد الإحباط داخل مجلس السلام إزاء ما وصفه بتأخر إسرائيل في تنفيذ الخطة الأميركية.

ونقل الموقع عن جوش غرينباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، قوله إن المجلس يواجه حالة من الجمود بسبب مواقف أطراف في حكومة بنيامين نتنياهو، التي لا تتيح له اختبار مدى استعداد حماس للوفاء بتعهدها نزع السلاح.

وقال غرينباوم إن حماس وافقت شفهيا على المضي قدما في الخطة ونزع سلاحها، لكن المجلس لم يتمكن من الانتقال إلى اختبار جدية هذا التعهد.

وأضاف أن المجلس مستعد لمعارضة الحركة علنا واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبين أنها غير قادرة أو غير مستعدة للوفاء بالتزاماتها، لكنه يحتاج أولاً إلى السماح بإجراء هذا الاختبار.

وفي السياق ذاته، حذر جاريد كوشنر، صهر ترامب وأحد مستشاريه، من أن استمرار إسرائيل في نهجها الحالي قد يقودها إلى العزلة الدولية، معتبرا أن البلاد تقف أمام مفترق طرق بين استثمار تداعيات هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لتعزيز أمنها واندماجها الدولي، أو مواصلة مسار قد يجعلها دولة مهمشة على الساحة الدولية.

وكشف كوشنر، الذي كان من بين مهندسي خطة ترامب المؤلفة من 20 بندا بشأن غزة، أن نتنياهو لم يكن يعتقد أن الجهود الأميركية لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى ستنجح.

وقال إن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يقتنع بإمكانية تحقيق ذلك، مضيفاً أنه حاول خلال الأشهر الأخيرة إقناعه بالسماح بالمضي قدماً في خطة إعادة إعمار القطاع، لكنه واجه رفضا أدى إلى تعطيل العملية.

بدائل عن مجلس السلام

وبحسب "واي نت"، عاد أعضاء في مجلس السلام إلى إسرائيل الأسبوع الماضي حاملين عرضاً تقديمياً يحذر من خطورة الوضع في قطاع غزة، ويدعو إلى التحرك العاجل لتفادي ضياع الفرصة المتاحة لتنفيذ الخطة.

وخلص العرض إلى أن حماس وافقت على خطة ترامب ذات البنود العشرين، في حين لم تقدم إسرائيل التزامات مماثلة، محذراً من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى ارتفاع كلفتها.

وتضمنت الشريحة الأخيرة من العرض قائمة بخيارات بديلة عن مجلس السلام لإدارة ملف غزة وإعادة إعمارها، من بينها تولي إدارة أميركية مستقبلية أو الكونغرس مسؤولية وضع خطة مختلفة، أو تدخل مجلس الأمن الدولي، وربما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". كما شملت الخيارات السلطة الفلسطينية، وصولا إلى حركة حماس.

وفي المقابلة، حدد غرينباوم ثلاثة ملفات قال إنها تتطلب تحركا إسرائيليا عاجلا لدفع الخطة قدما. ويتعلق الأول بتفعيل قوة الاستقرار الدولية، وهو ما يتطلب توقيع إسرائيل على اتفاقية وضع القوات، باعتبار أن غياب هذا الاتفاق يحول دون نشرها.

أما الملف الثاني، فيتصل بتشكيل قوة شرطة فلسطينية في قطاع غزة، إذ يتعين على إسرائيل السماح لأفرادها بالسفر إلى مصر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع لتلقي التدريب، قبل العودة إلى القطاع والمشاركة في تنفيذ الخطة.

ويتمثل الملف الثالث في الوضع الإنساني، إذ دعا غرينباوم إسرائيل إلى الاستجابة للمطالب الدولية المتعلقة بإدخال المساعدات والمعدات اللازمة لمواجهة تداعيات فصل الشتاء، مشيرا إلى الفيضانات التي شهدها القطاع وما خلفته من أوضاع إنسانية صعبة.

انتقادات متكررة لإسرائيل

ولا تعد هذه الانتقادات الأولى التي يوجهها مجلس السلام إلى الحكومة الإسرائيلية. فقبل نحو أسبوعين، أصدر المجلس بيانا انتقد فيه تأخر إسرائيل في الموافقة على إدخال معدات ومواد أساسية للاستعداد لفصل الشتاء إلى قطاع غزة، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي أغرقت خيام النازحين وتسببت في تفاقم معاناتهم.

وجاء البيان بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى إسرائيل ولقائه الرئيس إسحاق هرتسوغ، وتضمن دعوة إلى الموافقة الفورية على إدخال مستلزمات الإيواء ومعدات مواجهة الظروف الجوية القاسية.

كما أشار المجلس إلى أنه مارس ضغوطا على إسرائيل على مدار أشهر للسماح بإدخال هذه المواد، تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ.

وفي المقابل، رفضت الحكومة الإسرائيلية الانتقادات، وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل شاركت في جهود الاستعداد لفصل الشتاء بالتنسيق مع مجلس السلام والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة، محملا حركة حماس المسؤولية عن الأوضاع في القطاع.

وأضاف مكتب نتنياهو أن حماس لم تسلم سلاحاً واحدا، وأنها تواصل، وفق تعبيره، إخضاع سكان غزة لسيطرتها، مؤكدا أن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومجلس السلام، وأنها ملتزمة بنجاح خطة ترامب المؤلفة من 20 بندا.

وتنص الخطة الأميركية، وفق ما أورده التقرير، على نزع سلاح حماس وإخلاء قطاع غزة من السلاح قبل الشروع في عملية إعادة الإعمار، في حين تتواصل الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية والإنسانية اللازمة للانتقال إلى المراحل التالية من تنفيذها.