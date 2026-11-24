تبيّن أن الغالبية الساحقة من نحو 800 شكوى قدمها الليكود بشأن تزوير الانتخابات الإسرائيلية بلا أساس، فيما استوجبت حالات معدودة فقط مواصلة الفحص. وكشفت المراجعة تكرار بلاغات وتسجيلات مصورة للحوادث نفسها، وسط اتهامات لليكود بمحاولة تقويض شرعية نتائج الانتخابات.

أظهرت نتائج فحص شكاوى التزوير التي قدمها حزب الليكود بشأن الانتخابات الأخيرة أن الغالبية الساحقة منها بلا أساس، وأن حالات معدودة فقط من أصل نحو 800 شكوى تضمنت ادعاءات تستوجب مواصلة التحقيق، فيما كشف الفحص عن تكرار بلاغات وتضخيم عدد الحوادث المزعومة، في وقت يواصل فيه الحزب مساعيه للطعن بنتائج الانتخابات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أنهت لجنة الانتخابات المركزية فحص الشكاوى التي قدمها الليكود بشأن شبهات تزوير، وخلصت إلى أن معظمها يفتقر إلى أساس فعلي، باستثناء عدد محدود من الحالات التي تستدعي استيضاحات إضافية.

وشمل الفحص أيضًا مئات البلاغات والتسجيلات التي نُشرت على موقع إلكتروني مخصص لمزاعم التزوير، روّج له رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مطلع الأسبوع الجاري، وتوصلت اللجنة بشأنها إلى نتائج مماثلة.

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار مطلعين على تفاصيل الفحص أن المراجعة كشفت أن شكاوى متطابقة قُدمت من جهات مختلفة، فيما استُخدمت تسجيلات مصورة للحوادث نفسها من زوايا متعددة، بما يوحي بوقوع حوادث منفصلة ويضخم حجم المخالفات المزعومة.

وأشار المسؤولون إلى أن عدد الشكاوى المقدمة في الانتخابات الأخيرة كان أقل من نظيره في الانتخابات السابقة، واتهموا الليكود بتكرار ادعاءات لا أساس لها. وقالوا: "هذه شكاوى مختلقة، والليكود يعيد تدويرها. إنها محاولة لنزع الشرعية والرغبة في المساس بنتائج الانتخابات".

وأفادت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون بنتائج مماثلة، مشيرة إلى عدم رصد مخالفات استثنائية في العملية الانتخابية. وقالت: "لا توجد أمور غير اعتيادية في هذه الانتخابات، وإن وُجدت فهي حوادث فردية، كما في كل انتخابات".

وكان الليكود قد أعلن اعتزامه الطعن في نتائج الانتخابات برمتها أمام المحكمة المركزية، والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة، مستندًا ضمن ادعاءاته إلى استخدام تطبيقات إلكترونية لحشد الناخبين في المجتمع العربي.

غير أن تقريرًا صادرًا عن جهة مستقلة لمراقبة الانتخابات، استند إلى إفادات 15 ألف مراقب مستقل في مراكز الاقتراع، أظهر أن الليكود نفسه كان أكثر الأحزاب استخدامًا لهذه التطبيقات، وفق ما أوردته القناة 12.

وفي تطور قضائي، وافقت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، على طلب قدمه الليكود بواسطة محاميه إيلان بومباخ، لتمديد مهلة تقديم الطعن في نتائج الانتخابات، بعد أن طلب الحزب أسبوعًا إضافيًا لإعداده. وبموجب القرار، بات بإمكان الليكود تقديم الطعن حتى الأربعاء، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.