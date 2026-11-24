وزير الأمن الإسرائيلي يزعم أن إيران تطوّر أسلحة كيميائية وصواريخ بعيدة المدى، رغم إقراره بأنها لا تملك بعد القدرة على شن هجوم كيميائي ضد إسرائيل. واتهم طهران بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط دعوات إسرائيلية لاستئناف الحرب على إيران.

زعم وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية لاستخدامها ضد إسرائيل ودول المنطقة، لكنه أقر بأنها لم تصل بعد إلى القدرة على تنفيذ هجوم من هذا النوع، فيما اتهم طهران بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأفراد من عائلته وكبار المسؤولين في إدارته، محذرًا من احتمال مبادرة إيران إلى شن هجوم على إسرائيل.

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وجاءت تصريحات كاتس خلال إحاطة صحافية دُعي إليها عدد محدود من المراسلين العسكريين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فيما تأتي هذه المزاعم في ظل مساعي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، لدفع الولايات المتحدة نحو استئناف الحرب على إيران، رغم تشكيك خبراء أمنيين إسرائيليين في وجود تهديد يستدعي تحركًا عسكريًا فوريًا.

وقال كاتس: "علمنا أن إيران بدأت بتطوير أسلحة كيميائية، وهذه قدرة خطيرة"، مدعيًا أن إسرائيل تمتلك معلومات بشأن ذلك منذ عدة أشهر، لكنه شدد على أن طهران لم تطوّر بعد القدرة على مهاجمة إسرائيل باستخدام هذه الأسلحة.

وأضاف أن "الرأي السائد في الأجهزة الأمنية بأكملها وفي الجيش الإسرائيلي هو عدم السماح لإيران بامتلاك مثل هذا السلاح"، مشددًا على أنه "يجب ألا نسمح لهذا الأمر بالتقدم".

وادعى كاتس أن إيران اتجهت إلى تطوير الأسلحة الكيميائية عقب الحرب الأخيرة، قائلًا: "خرجوا من الأنفاق بعد عملية ’زئير الأسد‘، ورأوا ما تعرضوا له، وأدركوا أنهم بحاجة إلى سلاح يحقق التوازن. نحن نعلم بذلك منذ مدة، ولن نسمح به".

وشدد على أن السياسة الإسرائيلية تقوم على "عدم السماح لإيران بتهديد إسرائيل بأسلحة دمار شامل"، في تصريحات تتقاطع مع تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" مطلع الشهر الجاري، بشأن تحذيرات إسرائيلية نقلت إلى واشنطن حول برنامج كيميائي إيراني مزعوم.

تحذيرات من هجوم إيراني واتهامات بالتخطيط لاغتيال ترامب

وفي ما يتعلق باحتمال تجدد المواجهة، قال كاتس إن "الإيرانيين قد يختارون ألّا يُفاجَؤوا للمرة الثالثة"، في إشارة إلى احتمال مبادرتهم إلى شن هجوم استباقي بدل انتظار عملية عسكرية إسرائيلية أو أميركية جديدة.

واعتبر أن إيران لا تريد تكرار ما جرى خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/ يونيو 2025، والحرب الإسرائيلية الأميركية المشتركة على إيران في شباط/ فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن مستوى التأهب في إسرائيل مرتفع منذ عدة أسابيع تحسبًا لهجوم إيراني محتمل.

وادعى كاتس أن ترامب درس مهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي جرت مطلع الشهر الجاري، لكنه أرجأ اتخاذ القرار. وقال إن "رغبتنا هي أن يكون هناك تعاون مع القيادة المركزية للجيش الأميركي، ومسألة الأسلحة الكيميائية أضفت طابعًا ملحًا".

وأضاف أن "الإيرانيين يعملون على تطوير صواريخ بعيدة المدى يصل مداها إلى 4,000 كيلومتر، وهذا سيهدد أوروبا أيضًا".

وفي اتهامات أخرى لم يقدم أدلة علنية عليها خلال الإحاطة، زعم كاتس أن طهران تعمل على اغتيال الرئيس الأميركي واستهداف أفراد من عائلته وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في إدارته. وقال: "إنهم يعملون على تنفيذ عملية اغتيال للرئيس وأفراد عائلته وكبار المسؤولين".

كاتس: لم نرصد تقدمًا في البرنامج النووي الإيراني

وفي ما يتعلق بالملف النووي، أقر كاتس بعدم رصد تقدم إيراني في إعادة بناء البرنامج حتى الآن، رغم حديثه عن مؤشرات إلى رغبة طهران في استئناف تطويره.

وقال: "هناك مؤشرات إلى أن الإيرانيين يريدون إعادة بناء برنامجهم النووي، لكن حتى الآن لم يُرصد تقدم في هذا المجال"، مدعيًا أن "ضربة إضافية للمنشآت النووية ستعيد النظام عقودًا إلى الوراء".

وتطرق إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران/ يونيو 2025، مدعيًا أنه نُفذ بعدما منحت الولايات المتحدة إسرائيل "الضوء الأخضر". وأضاف: "في المرحلة النهائية قرر ترامب إرسال طائرات B-2. هاجمت فوردو، وبقيت لديها بعض القنابل، فألقتها على نطنز"، معتبرًا أن إيران لم تستأنف إحراز تقدم في برنامجها النووي منذ تلك العملية.

وقدّر كاتس أن إضعاف النظام الإيراني بالقوة العسكرية قد يؤدي إلى تطورات تتيح إسقاطه، مدعيًا أن طهران تواصل، رغم الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها، إعادة بناء قدراتها العسكرية.

وزعم أن إيران تعمل بالتوازي على تعزيز قدرات حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة، وتحاول استعادة نفوذها في مناطق مختلفة من سورية.

انتقادات لآيزنكوت وليبرمان

وفي تصريحات منفصلة لهيئة البث الإسرائيلية، كرر وزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، من حزب "عوتسما يهوديت"، المزاعم بشأن تطوير إيران أسلحة كيميائية مخصصة للاستخدام ضد إسرائيل، قائلًا: "أؤكد ذلك، نعم"، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية، موضحًا أن هناك "عدة تهديدات".

وهاجم فاسرلاوف موقف رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الذي اعتبر أن إسرائيل لا تواجه تهديدًا فوريًا يستوجب شن هجوم على إيران، قائلًا: "أعتقد أن هذا تصريح غير صحيح"، مشيرًا إلى أن آيزنكوت تلقى إحاطة من نتنياهو واطلع على المعلومات المتعلقة بالتهديدات.

واتهم آيزنكوت ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بالتحرك وفق اعتبارات سياسية، رغم اطلاعهما، بحسب ادعائه، على معلومات استخباراتية وصفها بأنها "مقلقة جدًا"، داعيًا إلى تنحية الحسابات السياسية جانبًا والتعامل مع الملف وفق الاعتبارات الأمنية.

خبراء إسرائيليون يشككون في إلحاح التهديد

وتأتي تصريحات كاتس بعدما أفاد تحليل نشرته "هآرتس" بأن نتنياهو يستند إلى معلومات استخباراتية عن تطورات مزعومة في برنامج للأسلحة الكيميائية الإيراني، عرضها رئيس الموساد، رومان غوفمان، على مسؤولين أميركيين خلال زيارة إلى واشنطن قبل نحو أسبوعين.

غير أن خبراء أمنيين إسرائيليين شككوا في مدى إلحاح هذه المعطيات، مشيرين إلى أن بناء منظومة تتيح لإيران إيصال أسلحة كيميائية إلى إسرائيل، خصوصًا بواسطة رؤوس صواريخ باليستية، قد يستغرق عامين أو أكثر، وأن البرنامج لا يزال في مراحله الأولى.

وفي موازاة ذلك، ذكرت "كان 11"، الإثنين، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي لا ترى أن التهديد الإيراني يستدعي تحركًا عسكريًا فوريًا قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وهو موقف يتقاطع مع تصريحات آيزنكوت، ويختلف عن توجه نتنياهو الداعي إلى مهاجمة إيران قريبًا.

وتتزامن هذه الخلافات مع تقديرات أوردتها القناة 12 الإسرائيلية بشأن احتمال تدهور سريع في المواجهة، سواء بمبادرة إيرانية إلى هجوم استباقي أو باندلاع مواجهة بين القوات الأميركية والإيرانية في منطقة الخليج، مشيرة إلى استمرار حالة التهأهب لدى الجيش الإسرائيلي.