بينما تسعى إسرائيل إلى إبقاء واشنطن شريكا في أي مواجهة مقبلة، تكشف التصريحات الإسرائيلية عن تباين في تقدير توقيت التحرك وحدوده، مع بقاء احتمال تجدد الحرب حاضرا في الحسابات الأمنية.

تشير تقديرات في الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية إلى احتمال اضطرار إسرائيل لخوض مواجهة عسكرية ثالثة مع إيران، في ظل اعتقاد المؤسسة الأمنية أن طهران لم تتخل عن أيديولوجيتها وتواصل العمل على تطوير قدراتها العسكرية.

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وفيما يحافظ الجيش الإسرائيلي على مستوى مرتفع من الجاهزية الدفاعية والهجومية، تتباين التقديرات بشأن توقيت أي مواجهة جديدة والظروف التي قد تدفع إلى اندلاعها، وسط تفضيل إسرائيلي لخوضها بمشاركة الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "معاريف"، يستعد الجيش الإسرائيلي لثلاثة سيناريوهات محتملة: أن تبادر إيران إلى شن هجوم، أو أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا بشن مواجهة عسكرية، أو أن تتحرك إسرائيل بصورة منفردة، وهو السيناريو الذي تصفه التقديرات بأنه الأقل ترجيحا في المرحلة الراهنة.

وتقول الصحيفة إن الجيش والمنظومة الأمنية يتفقان على أن أي مواجهة إضافية مع إيران ستستهدف إلحاق أضرار تراكمية بقدراتها، بما يؤدي، وفق التقديرات الإسرائيلية، إلى زعزعة استقرار النظام وإضعافه عسكريا واقتصاديا وسياسيا، فضلا عن إبعاده عن امتلاك قدرات هجومية لفترة من الزمن.

ورغم الاستعداد لاحتمال التصعيد، لا ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الوقت الراهن ضرورة ملحة لشن هجوم منفرد، وتفضل أن تجري أي مواجهة مقبلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومشاركتها.

وتشير "معاريف" إلى أن ترامب لا يتعجل اتخاذ قرار بشن هجوم، في ظل تقديرات أميركية وإسرائيلية بأن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران يحققان نتائج ويلحقان أضرارا باقتصادها.

وزير إسرائيلي: نفذنا عمليات رغم طلبات أميركية بوقف التحرك

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن إسرائيل نفذت عمليات عسكرية في الشرق الأوسط رغم تلقيها طلبات أميركية بالامتناع عن التحرك، وذلك في معرض تعليقه على تقارير بشأن احتمال شن هجوم إسرائيلي منفرد على إيران في حال رفض ترامب المشاركة فيه.

وأوضح كوهين، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تلقى في مناسبات عدة طلبات بعدم تنفيذ عمليات عسكرية، عقب هجمات انطلقت من إيران ولبنان، إلا أن إسرائيل أصرت على أن أي مساس بسيادتها سيقابل برد، ونفذت عمليات رغم تلك الطلبات.

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل قد تحركت أيضا خلافًا لموقف ترامب، أقر كوهين بوجود حالات رفضت فيها تل أبيب طلبات أميركية بعدم تنفيذ عمليات.

واعتبر أن هذه السياسة عززت ما وصفه بـ"قدرة الردع الإسرائيلية"، مدعيا أن إيران، رغم تنفيذها عمليات ضد دول في المنطقة، امتنعت خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة عن استهداف إسرائيل.

خطة لإرسال 15 ألف مقاتل كردي إلى إيران

من جانبه، قال الرئيس السابق لجهاز الموساد، دافيد برنياع، إن إسرائيل تقف أمام "مفترق طرق تاريخي" في ما يتعلق بالملف الإيراني، معتبرا أن أي اتفاق دبلوماسي مع طهران لن ينجح، على حد تعبيره، في ظل ما وصفه بطموح النظام الإيراني إلى امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف برنياع أن البرنامج النووي الإيراني لم يكن، بحسب ادعائه، مخصصا للأغراض السلمية، داعيا إلى مواصلة العقوبات والحفاظ على الضغوط المرتبطة بمضيق هرمز في حال تأجيل أي تحرك عسكري.

كما دعا إلى التحرك لإسقاط النظام الإيراني، معتبرا أن خوض مواجهة عسكرية جديدة قد يكون ضروريا، لكن قرار الحرب يجب أن يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل والظروف.

وتأتي تصريحات برنياع في أعقاب تقارير عن خطة شارك في قيادتها لإرسال نحو 15 ألف مقاتل كردي إلى إيران، بهدف إشعال تحرك داخلي والإطاحة بالنظام، إلا أن الخطة لم تنفذ بعد أن أوقفها ترامب في اللحظة الأخيرة خلال الحرب التي أُطلق عليها اسم "زئير هاري".

وفي قراءتها للمشهد، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن طهران لا تزال تواصل تطوير قدراتها العسكرية، فيما تراهن واشنطن، وفق ما أوردته "معاريف"، على فاعلية الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية في زيادة الضغوط على النظام الإيراني، من دون التوجه حاليا إلى مواجهة عسكرية جديدة.

وتضيف الصحيفة أن القيادة الإيرانية قد ترى في استمرار التوتر الخارجي وسيلة لتعزيز التماسك الداخلي، كما قد تراهن على أن مواجهة قصيرة يمكن أن تفضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشروط أفضل، خصوصا إذا نجحت في التأثير على أسعار الطاقة العالمية وزيادة الضغوط السياسية على ترامب داخل الولايات المتحدة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، يتمحور الموقف الأمني الحالي حول ثلاثة مبادئ: الاستعداد لاحتمال شن مواجهة عسكرية جديدة ضد إيران، وتفضيل خوضها بمشاركة الولايات المتحدة، وعدم وجود حاجة ملحة في الوقت الراهن إلى تحرك إسرائيلي منفرد.