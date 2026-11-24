يبحث المعسكر المناوئ لنتنياهو تشكيل حكومة أقلية وقصيرة الأمد لإبعاده عن رئاسة الحكومة، مع محاولة توسيع الائتلاف بعد تنصيبها أو التوجه سريعًا إلى انتخابات جديدة. وبالتوازي، يستعد رئيس كتلة "يهدوت هتوراه" لطلب موافقة الحاخامات على بدء مفاوضات رسمية مع آيزنكوت.

يدرس المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة أقلية قصيرة الأمد، تضم خمسة أو ستة وزراء، بهدف إبعاده عن منصبه، على أن تحاول استقطاب أحزاب أخرى بعد تنصيبها، أو تتجه سريعًا إلى انتخابات جديدة إذا تعذّر توسيع ائتلافها، في محاولة لاستبدال نتنياهو دون الاعتماد بصورة دائمة على دعم الأحزاب العربية.

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وبحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، نقلًا عن مصادر سياسية، فإن المقترح يقوم على تنصيب حكومة توصف بأنها "ضيقة وقصيرة الأمد"، يتولى أعضاؤها الحقائب الوزارية الأساسية، وفي مقدمتها الخارجية والأمن والمالية والأمن الداخلي والقضاء.

وبموجب المقترح، سيحاول المعسكر استقطاب قوى سياسية إضافية بعد تنصيب الحكومة. وفي حال فشل هذه المساعي، يتجه إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، بعدما يكون قد أخرج نتنياهو من رئاسة الحكومة، بما يتيح له خوض الانتخابات وهو على رأس حكومة انتقالية.

ويستند هذا التصور إلى احتمال الحصول على دعم مؤقت من القائمة المشتركة لتنصيب الحكومة، دون استمرار الاعتماد عليها طوال ولايتها، في مسعى للجمع بين تعهد المعسكر استبدال نتنياهو وتعهداته بشأن عدم تشكيل حكومة "تعتمد بصورة دائمة على الأحزاب العربية".

وأكد مسؤولون بارزون في المعسكر، وفق التقرير، أن الخطة قيد الدراسة، موضحين أنها "أحد المسارات المطروحة إلى جانب مسارات أخرى نحاول إحراز تقدم فيها"، بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع أطراف سياسية مختلفة، بما في ذلك الليكود والحريديين.

وفي هذا السياق، برزت خلافات بين ممثلي الليكود و"يشار" خلال المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة، بعدما طالب الليكود بوقف الدفع بتشريعات تستهدف إلغاء خطة إضعاف القضاء، وهو ما رفضه ممثلو آيزنكوت، مع استعدادهم لمناقشة صيغ أخرى لاحقًا. كما طالب "يشار" ببحث تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة، الأمر الذي يعارضه الليكود، فيما يُتوقع استمرار المحادثات بين الطرفين.

آشر يستعد لاستشارة الحاخامات بشأن التفاوض مع آيزنكوت

وفي موازاة ذلك، أفادت القناة 12 بأن رئيس كتلة "يهدوت هتوراه"، يعقوب آشر، يعتزم التحدث خلال الساعات المقبلة مع الحاخامين دوف لاندو وموشيه هليل هيرش، لطلب موافقتهما على بدء مفاوضات رسمية مع آيزنكوت، في ظل اتصالات بشأن صيغة جديدة لإعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية.

وبحسب القناة، يتضمن المقترح المطروح إلغاء حصص التجنيد، والسماح لكل من "يواصل دراسة التوراة" بالحصول على إعفاء دون عقوبات، مقابل دعوة الحاخامات إلى تجنيد من لا يدرسون فعليًا. ويشمل أيضًا تشديد الرقابة على المعاهد الدينية، بما فيها وسائل التعرف البيومترية لمنع تسجيل طلاب صوريين، وتوسيع مسارات الخدمة العسكرية المخصصة للحريديين.

وتبقى العقبة الرئيسية قانونية، إذ من المتوقع أن ترفض المحكمة العليا إقرار إعفاءات واسعة دون حصص أو أهداف تجنيد.

ويشارك في المفاوضات نيابة عن آيزنكوت نائب المستشار القضائي للحكومة سابقًا، راز نزري، الذي سبق أن أيّد، بصفته محاميًا، مقترحًا مشابهًا. وكان لاندو قد رفض سابقًا صيغة تتضمن حصص تجنيد، فيما شدد هيرش على أولوية تسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية الملاحقين بسبب التخلف عن الخدمة، رغم تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع آيزنكوت.

وفي رد على التقارير، امتنع "يشار" عن تأكيد تفاصيل المقترح أو نفيها، معتبرًا أن بعض المعلومات المنشورة "خاطئة أو جزئية"، فيما نفت "يهدوت هتوراه" صحة الأنباء عن التوصل إلى اتفاق أو إحراز تقدم في المفاوضات، مؤكدة أن أي خطوة مرهونة بقرار المرجعيات الدينية.

في المقابل، هاجم رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، المحادثات، متهمًا المعسكر المناوئ لنتنياهو بالتراجع عن مواقفه بشأن تجنيد الحريديين من أجل الوصول إلى السلطة، ومحذرًا الأحزاب الحريدية من الانضمام إلى حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.