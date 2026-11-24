معطيات الجيش الإسرائيلي: وتيرة وحجم إرهاب المستوطنين تصاعد من 675 هجوما ضد الفلسطينيين في العام 2024، إلى 845 هجوما في العام 2025، والعام الحالي بلغ عدد الهجمات حوالي 1200 ويتوقع أن ترتفع حتى نهاية العام

أشار تقرير اليوم، الثلاثاء، إلى أن الجيش الإسرائيلي يفقد السيطرة على إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، فيما يقف السياسيون الإسرائيليون جانبا.

وحسب معطيات داخلية للجيش الإسرائيلي، كشف عنها موقع "واللا" الإلكتروني، فإن وتيرة وحجم إرهاب المستوطنين تصاعد من 675 هجوما ضد الفلسطينيين في العام 2024، إلى 845 هجوما في العام 2025، وبلغ عدد الهجمات حوالي 1200 هجوم حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وتتوقع مصادر في الجيش الإسرائيلي تزايد حجم هذه الهجمات الإرهابية حتى نهاية هذا العام.

وتدل المعطيات على تزايد خطورة طبيعة هجمات المستوطنين وانتشارها الجغرافي في أنحاء الضفة الغربية، وبحسبها فإنه في العام 2024 استشهد ستة فلسطينيين بنيران المستوطنين وأصيب 149 آخرين، وفي العام 2025 استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 200 فلسطيني بنيران المستوطنين، وسُجل 435 هجوما إرهابيا في منطقتي طولكرم وقلقيلية، و280 هجوما في منطقة نابلس، و160 هجوم في كل من منطقتي رام الله والخليل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن ارتفاع عدد هجمات إرهاب المستوطنين بنسبة 42% في العام 2026، يأتي في "فترة حساسة من الناحية السياسية، وفي أوج تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، ويثير حرجا وتبادل اتهامات شديدا جهاز الأمن الإسرائيلي".

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في بلورة حل لإرهاب المستوطنين، ويدرس حاليا إمكانية تشكيل قيادة فرقة عسكرية أخرى إلى جانب فرقة الضفة الغربية، بادعاء أن من شأن فرقة كهذه أن تحسن القيادة والسيطرة الميدانية، "ويحتاج ذلك إلى مداولات مهنية معمقة" ومصادقة رئيس أركان الجيش، إيال زامير.

وفي موازاة ذلك، توجه جهات داخل الجيش اتهامات ضد الشرطة والشاباك وجهاز القضاء، وتتهمها بالتساهل مع الإرهابيين اليهود والإفراج عنهم بشكل سريع، فيما تتعالى دعوات في جهاز الأمن لاستئناف استخدام أوامر الاعتقال الإداري وأوامر الإبعاد ضد الإرهابيين.

ويدل تبادل الاتهامات بين أجهزة الأمن على تضرر التنسيق بين أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل الردع مقابل الإرهابيين ويعرقل حلا قضائيا، خاصة على خلفية "الفراغ السياسي" في فترة الانتخابات وتشكيل الحكومة، وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إن "الواقع الميداني خطير جدا".