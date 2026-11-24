"قسم من هذه الأموال كلها، وهي 3.8 مليار دولار (سنويا)، يعود للولايات المتحدة وإسرائيل تشتري جميع أنواع العتاد والبرامج التي تحتاج إليها من أجل أن تدافع عن نفسها، لكن الكثير مما تم شراؤه يعني أيضا (توفير) أماكن عمل أميركية"

قال السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لا يتوقع أن يتوقف في نهاية العام الحالي، مثلما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإنما موعده الأصلي، في نهاية العام 2028.

وأضاف هاكابي في مقابلة خلال مؤتمر يعقده "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن "اتفاق التفاهمات يفترض أن يستمر لسنتين أخريين، وأنا لست واثقا من أن العلاقات ستتوقف بشكل فجائي حتى نهاية هذا العام".

وأردف أنه "لست واثقا من أن هذا يمكن أن يحدث إلا إذا سيعمل الكونغرس بشكل مختلف، وتوجد ميزانيات تم رصدها، وستستمر".

وحسب هاكابي، فإن "الفكرة أن الولايات المتحدة تمنح مساعدات لإسرائيل مفهومة بشكل غير صحيح بقدر معين، لأن قسما من هذه الأموال كلها، وهي 3.8 مليار دولار (سنويا)، يعود إلى الولايات المتحدة وإسرائيل تشتري جميع أنواع العتاد والبرامج التي تحتاج إليها من أجل أن تدافع عن نفسها، لكن الكثير مما تم شراؤه يعني أيضا (توفير) أماكن عمل أميركية وازدهار أميركي".

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنه اتفق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على وقف المساعدات الأمنية الأميركية السنوية لإسرائيل، البالغة نحو 3.8 مليارات دولار، بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة أثارت مفاجأة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي لم تتلقَّ بعد تفاصيل القرار أو توضيحات بشأن تبعاته.

وتم توقيع هذا الاتفاق خلال ولاية الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بحيث يستمر سريانه لمدة عشر سنوات، وحتى نهاية العام 2028.

وادعى نتنياهو في تعقيبه على إعلان ترامب أن العلاقة بين تل أبيب وواشنطن تنتقل من تلقّي المساعدات إلى الشراكة.