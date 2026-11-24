وفاة امرأة أُصيبت بداء الكلب تثير موجة من الانتقادات الموجهة لسياسات مكافحة المرض في إسرائيل، وسط ارتفاع الإصابات بين الكلاب، وخلاف بشأن جدوى قتل الحيوانات الضالة بدل تطعيمها، وتحذيرات من غياب خطة متكاملة للوقاية.

أعادت وفاة امرأة أُصيبت بداء الكلب (السعار)، إثر تعرضها للعدوى المرتبطة بكلبة ضالة عُثر عليها قرب "موديعين"، تسليط الضوء على تزايد انتشار المرض في إسرائيل، وسط انتقادات لسياسات التعامل مع الكلاب الضالة، وتحذيرات من غياب خطة شاملة تركز على الوقاية والتطعيم بدل الاكتفاء بإجراءات موضعية بعد اكتشاف الإصابات.

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وتشير المعطيات إلى ارتفاع عدد الكلاب التي شُخّصت إصابتها بداء الكلب من 17 كلبًا عام 2024 إلى 35 خلال 2025، ثم 42 كلبًا في النصف الأول من عام 2026 وحده، في مؤشر إلى اتساع انتشار المرض.

وكان عدد الكلاب الضالة في إسرائيل قد قُدّر بنحو 32,800 كلب عام 2017، فيما تؤكد جهات معنية بحماية الحيوانات أن الإجراءات المتبعة منذ ذلك الحين لم تعالج أسباب الظاهرة.

خلاف بشأن قتل الكلاب الضالة

وقدمت جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" إلى وزارة الزراعة، في حزيران/ يونيو الماضي، تقريرًا يتضمن خطة لإدارة أعداد الكلاب الضالة، محذرة من أن قتلها لا يشكل حلًا مستدامًا لمكافحة داء الكلب.

وقالت المديرة العامة للجمعية، ياعيل أركين، إن "إزالة الكلاب من المنطقة مع بقاء مصادر الغذاء والمياه تؤدي إلى دخول كلاب جديدة"، موضحة أن أعدادها تعود إلى مستوياتها السابقة، مع ازدياد الكلاب الصغيرة غير المطعّمة.

وبحسب بيانات حصلت عليها الجمعية بموجب طلبات حرية المعلومات، قتل مفتشو سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية بالرصاص أكثر من 1,300 كلب خلال 2025، مقارنة بـ794 كلبًا عام 2024.

في المقابل، قالت سلطة الطبيعة والحدائق إن أعداد الكلاب الضالة ارتفعت، وإنها تشكل خطرًا على السكان والحياة البرية، مشددة على أن إطلاق النار ليس الإجراء الوحيد المتبع، ولا يُسمح باستخدامه ضد جميع الكلاب.

التطعيم والرقابة ونقص البنية التحتية

ودعا رئيس نقابة الأطباء البيطريين في إسرائيل، ميخائيل إتينغر، إلى خطة مشتركة بين الوزارات والسلطات المحلية، تتضمن تطعيم نحو 70% من الكلاب للحد من انتقال العدوى، إلى جانب تسجيل الحيوانات ومراقبتها وتوسيع عمليات التعقيم.

واقترح تنفيذ حملات تطعيم ميدانية تشمل المنازل، وإنشاء قاعدة بيانات قومية لرصد الإصابات والتطعيمات، وتوفير التطعيم الوقائي للعاملين الأكثر عرضة للتعامل مع الحيوانات المصابة.

كما شدد على ضرورة فحص الحيوانات التي تظهر عليها أعراض عصبية أو تغيرات سلوكية غير اعتيادية قبل التخلص من جثثها، خصوصًا أن الكلبة المرتبطة بالوفاة الأخيرة ظهرت عليها أعراض عصبية بعد نقلها إلى أسرة حاضنة، ثم نفقت لاحقًا.

وكشفت الجمعية أن 50 سلطة محلية لا تمتلك مأوى بلديًا للكلاب، وأن بعضها يفتقر إلى اتفاقيات مع سلطات أخرى لاستقبال الحيوانات الضالة، فضلًا عن نقص الأطباء البيطريين والمفتشين والمعدات.

واقترح إتينغر إنشاء مآوٍ إقليمية مشتركة تخدم عدة سلطات محلية، وتتيح عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها وفحصها وعلاجها، بدل مطالبة كل سلطة بإقامة منشأة مستقلة.

وزارة الزراعة: خطة شاملة قيد الإعداد

من جانبها، أكدت وزارة الزراعة الإسرائيلية أن مسؤولية التعامل مع الكلاب الضالة تقع على السلطات المحلية، مشيرة إلى تخصيص عشرات ملايين الشواكل لدعم جمع الكلاب وتأهيل المآوي، وتنفيذ حملات تطعيم ورقابة وتوعية، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقالت الوزارة إنها أعدّت خلال الأشهر الماضية خطة قومية موسعة للتعامل مع الكلاب الضالة، ستعمل على دفعها بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتأمين الميزانية اللازمة، مؤكدة أنها درست توصيات جمعيات حماية الحيوانات ضمن إعداد الخطة. وأضافت أن الأولوية تتمثل في تحسين ظروف المآوي القائمة وكفاءتها، وليس التوسع في إنشاء مآوٍ جديدة.