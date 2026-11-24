حزب "الديمقراطيين" يعلن وقف المحادثات مع آيزنكوت بسبب تقدّم مفاوضات الوحدة مع نتنياهو والتفاهمات القضائية مع الليكود، فيما توصل آيزنكوت وليبرمان إلى تفاهم بشأن توقيع اتفاق ائتلافي بين حزبيهما، دون الإعلان عن تفاصيله.

أعلن حزب "الديمقراطيين"، برئاسة يائير غولان، وقف المحادثات مع حزب "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، احتجاجًا على المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما اتفق آيزنكوت ورئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، على توقيع اتفاق ائتلافي بين حزبيهما.

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وجاء في بيان نشره حزب "الديمقراطيين" على صفحته الرسمية أن قرار وقف المحادثات يأتي "على خلفية التقدم في الاتصالات لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، والتفاهمات مع الليكود بشأن تشكيل لجنة للتوافقات حول الانقلاب القضائي، وبالتوازي مع جمود المفاوضات لتشكيل حكومة تغيير".

وكان غولان قد نشر بيانًا مماثلًا على حسابه في منصة "إكس"، قبل أن يحذفه بعد وقت قصير، فيما ظل البيان منشورًا على الصفحة الرسمية للحزب، دون صدور إعلان بالتراجع عن قرار وقف المحادثات.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر في حزب "الديمقراطيين" أن وقف المحادثات مع "يشار" يعكس "أزمة حقيقية"، مشددًا على أن الحزب "لم يعد مستعدًا" لقبول إدارة آيزنكوت مفاوضات متزامنة معه ومع الليكود، في ظل رفضه المشاركة في حكومة تضم حزب نتنياهو.

ولا يُستبعد أن يكون قرار "الديمقراطيين" خطوة تكتيكية لتحسين موقع الحزب في المفاوضات، وانتزاع حقائب وزارية رفيعة في الحكومة المقبلة إذا تشكلت، إلى جانب الضغط على آيزنكوت لتسريع تشكيل حكومة بديلة وإزاحة نتنياهو عن رئاستها.

وبحسب مصدر في "يهدوت هتوراه"، يتمسك الحزب بإعفاء من يواصلون الدراسة الدينية من التجنيد دون عقوبات، مقابل إخضاعهم للرقابة، لكن رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت وغولان يعارضان هذه الصيغة، ما يبقي عقبات سياسية أمام الاتفاق، إلى جانب الإشكالات القانونية.

وأفادت مصادر أخرى في حزب "يهدوت هتوراه" بأن الفجوات في المفاوضات بين الأحزاب الحريدية ومعسكر آيزنكوت تقلصت إلى حد كبير، رغم استمرار عقبات قانونية تتعلق بمقترح تسوية التجنيد، الذي لم تتضح تفاصيله بعد.

وفي المقابل، أعلن حزب "يشار" أن رئيسه، غادي آيزنكوت، التقى مساء الثلاثاء رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، وأنهما اتفقا خلال اللقاء على توقيع اتفاق ائتلافي بين الحزبين.

ولم يحدد بيان "يشار" موعد توقيع الاتفاق أو تفاصيله، فيما يأتي التفاهم بين آيزنكوت وليبرمان وسط استمرار الاتصالات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والمفاوضات المتوازية مع الليكود والأحزاب الحريدية.