تتقدم الاتصالات بين معسكر آيزنكوت و"يهدوت هتوراه" نحو مفاوضات رسمية، رغم عقبات قضائية بشأن قانون التجنيد، فيما يُبحث سيناريو لتنصيب حكومة بأصوات 49 عضو كنيست، بالتوازي مع استمرار مفاوضات الوحدة مع الليكود.

يُسابق رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، انتهاء مهلة تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية في 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وسط تقدم الاتصالات مع "يهدوت هتوراه" رغم العقبات القانونية، وبحث سيناريو لتنصيب حكومة أقلية بأصوات 49 عضو كنيست مقابل 46 لمعسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو،، عبر امتناع النواب العرب والحريديين عن التصويت، بالتوازي مع استمرار مفاوضات الوحدة مع الليكود.

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وتنتهي المهلة الأولى الممنوحة لآيزنكوت، ومدتها 28 يومًا بموجب "قانون أساس: الحكومة"، في 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعدما كُلّف بتشكيل الحكومة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. ويتيح القانون للرئيس تمديد التكليف لمدة تصل إلى 14 يومًا إضافيًا، حتى 20 كانون الأول/ ديسمبر، إذا لم يتمكن آيزنكوت من تشكيل الحكومة خلال المهلة الأولى.

ويعتزم آيزنكوت الانتقال إلى مفاوضات رسمية مع "يهدوت هتوراه"، رغم عقبات قانونية بشأن تجنيد الحريديين؛ وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الثلاثاء، بأن المفاوضات مع "يهدوت هتوراه" قد تصبح رسمية وعلنية الأسبوع المقبل، إذا لم تطرأ أزمة، بعد مشاورات مرتقبة مع المرجعيات الدينية نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى تقدم الاتصالات المباشرة بين رئيس "يشار"، غادي آيزنكوت، ورئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ورئيس كتلة "يهدوت هتوراه"، يعقوب آشر. وحدد الحزب الحريدي طاقمه التفاوضي، الذي يضم آشر ويتسحاق غولدكنوبف ويتسحاق بيندروس ومئير بوروش.

وبحسب القناة 12، تطالب "يهدوت هتوراه" بتحويل الاتصالات والمحادثات المستمرة منذ الانتخابات إلى اجتماعات رسمية لصياغة اتفاقات تشمل ملفات تتجاوز التجنيد، في خطوة تعكس استعداد الطرفين لتحمل الكلفة السياسية لإعلان المفاوضات.

التجنيد عقبة أمام الاتفاق

وتتمثل العقبة الرئيسية في استشارة قانونية أجراها معسكر آيزنكوت، خلصت إلى أن التفاهمات المطروحة لن تصمد أمام المحكمة العليا، بحسب "كان 11". ويتضمن المقترح، وفق القناة 12، إلغاء حصص التجنيد وإعفاء الحريديين الذين يواصلون الدراسة الدينية من الخدمة دون عقوبات، مقابل دعوة الحاخامات إلى تجنيد من لا يدرسون فعليًا.

واعتبر محللون في القناة أن المقترح يمثل تنازلًا جوهريًا عن مواقف "يشار"، ومكسبًا واسعًا للحريديين، لكنه يحتاج إلى تلبية احتياجات الجيش والاستجابة للقيود القانونية التي فرضتها أحكام المحكمة العليا. ويخشى الحريديون الموافقة على تنصيب الحكومة قبل ضمان إقرار تسوية التجنيد، ثم سقوطها قضائيًا بعدما يفقدون قدرتهم على الضغط.

حكومة أقلية دون أصوات النواب العرب

وكشفت قناة "آي 24 نيوز" أن معسكر آيزنكوت يدرس، كخيار أخير، تنصيب حكومة أقلية عبر غياب نواب الأحزاب العربية و"يهدوت هتوراه" عن التصويت، بحيث يحصل المعسكر، وفق حساباتها، على 49 صوتًا، بمن فيهم يوآف سيغالوفيتش (الموحدة)، مقابل 46 لمعسكر نتنياهو.

ويهدف المقترح إلى تجاوز الرفض والاعتراضات على الاستناد المباشر إلى أصوات النواب العرب عبر دعم الحكومة من الخارج أو حتى مشاركة القائمة الموحدة المحتملة فيها، مع مواصلة المفاوضات مع الحريديين حتى بعد تنصيب الحكومة.

ونقلت القناة عن مسؤولين في "شاس" أنهم أبلغوا محيط نتنياهو اعتزامهم التصويت ضد حكومة آيزنكوت حتى لو دعمتها "يهدوت هتوراه". كما يهدد "يسرائيل بيتينو" بمعارضة حكومة تجمع الحريديين والموحدة، رغم إمكان حصولها على أغلبية وفق الحسابات المطروحة.

وبحسب "كان 11"، يبقى إشراك القائمة الموحدة خيارًا أخيرًا، قد يكون مؤقتًا إلى حين انضمام "شاس"؛ في حين لم يُحسم موقف رئيس الحركة أرييه درعي أو رئيس "بياحد" نفتالي بينيت، رغم تفاؤل آيزنكوت بإقناع بينيت، واعتقاد "يهدوت هتوراه" بإمكان استقطاب درعي.

مفاوضات الوحدة والضغط على نتنياهو

وفي مسار ثالث، تقرر عقد اجتماع جديد بين طاقمي "يشار" والليكود، الأربعاء، لمواصلة مفاوضات الوحدة، وسط خلافات بشأن التشريعات القضائية وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.

وبحسب تحليلات أوردتها القناة 12، لا يفضّل آيزنكوت بالضرورة تشكيل حكومة مع الحريديين، بل يسعى أساسًا إلى حكومة وحدة برئاسته، تتبنى تسوية ملف التجنيد ولجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وإصلاحات مؤسسية، مع إمكان تولي نتنياهو المرحلة الثانية من التناوب.

وتشير التقديرات إلى أن تقدم أي مسار قد يدفع الأطراف الأخرى إلى تقديم تنازلات؛ إذ قد تعزز مرونة محتملة من بينيت وليبرمان تجاه حكومة أقلية موقف آيزنكوت أمام نتنياهو، رغم معارضة ليبرمان المعلنة لهذا الخيار، فيما قد يدفع اقتراب اتفاق مع الحريديين الليكود إلى تقديم عرض مضاد لآيزنكوت.