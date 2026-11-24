تعكس المعطيات اتساع الأعباء الصحية والنفسية الناجمة عن الحرب داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مع تزايد أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى علاج وتأهيل طويل الأمد، وارتفاع ملحوظ في النفقات المخصصة لرعايتهم، خصوصاً في ظل انتشار الإصابات النفسية واضطراب ما بعد الصدمة.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، الثلاثاء، أن نحو 92 ألفاً و300 جريح يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لها، مشيرة إلى أن قرابة ثلثهم، بواقع 31 ألفا و500 جريح، أُصيبوا خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب معطيات الوزارة، يعاني نحو 43 ألفا و800 جريح، أي ما نسبته 47% من إجمالي الحالات، من إصابات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة، بينهم 19 ألفا و600 جريح من المصابين خلال الحرب.

كما يعاني 602 من الجرحى من إعاقات شديدة، تُصنّف ضمن فئة الإعاقة الخاصة بنسبة 100% أو أكثر، فيما سُجلت نحو 1,100 حالة بتر أطراف و123 حالة فقدان للبصر.

وفي موازاة ذلك، ارتفعت ميزانية علاج الجرحى وإعادة تأهيلهم في الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بنسبة 88%، لتبلغ نحو 10 مليارات شيكل.

ووفق المعطيات، خُصص نحو 6.252 مليارات شيكل، أي ما يعادل 62% من الميزانية، لتوفير الرعاية للمصابين بأمراض نفسية واضطراب ما بعد الصدمة وإصابات الرأس.

ارتفاع حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى أعلى مستوى منذ 2010

سجل الجيش الإسرائيلي ارتفاعا في حالات الانتحار بين جنوده وضباطه، إذ أقدم 23 منهم على الانتحار خلال الخدمة الفعلية منذ بداية العام الجاري، في أعلى حصيلة سنوية منذ عام 2010، فيما انتحر 17 جندياً آخر ممن شاركوا في الحرب بعد تسريحهم من الخدمة.

وتشير معطيات نشرتها صحيفة «هآرتس» إلى تزايد حالات الانتحار منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط مخاوف من تداعيات القتال المطول على الصحة النفسية للجنود، ولا سيما جنود الاحتياط.

وبحسب بيانات الجيش، سُجلت 7 حالات انتحار بين الجنود خلال الفترة الممتدة من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى نهاية عام 2023، وارتفع العدد إلى 21 حالة عام 2024، ثم إلى 22 حالة عام 2025، قبل أن يبلغ 23 حالة منذ بداية العام الجاري.

ولا تقتصر الحالات على الجنود الموجودين في الخدمة الفعلية، إذ أقدم 17 جنديا خدموا في القوات النظامية أو الاحتياطية خلال الحرب على الانتحار بعد تسريحهم، إلى جانب 5 أفراد من الشرطة و6 مرضى في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الأمن، بينهم جنود سابقون يعانون إعاقات جسدية وتداعيات نفسية مرتبطة بحروب سابقة.

وكان متوسط حالات الانتحار في الجيش خلال العقد الذي سبق الحرب يبلغ نحو 12 حالة سنويا. وفي السنوات الأولى للحرب، عزا الجيش ارتفاع الأعداد إلى زيادة حجم القوات، خصوصاً قوات الاحتياط، وقال إن احتساب الحالات نسبة إلى عدد المجندين لا يظهر ارتفاعا ملموسا في المعدلات.

لكن استمرار ارتفاع الحالات خلال العام الجاري، رغم تراجع عدد المجندين مقارنة بالفترة التي أعقبت اندلاع الحرب، يثير تساؤلات بشأن العوامل المرتبطة بتصاعد الظاهرة وتداعيات الحرب على الجنود.