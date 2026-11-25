آيزنكوت يعتزم تنصيب حكومة أقلية تستند إلى 55 عضو كنيست، وإرجاء المفاوضات مع الموحدة وشاس إلى ما بعد تشكيلها، مع طرح حكومة طوارئ بديلًا في حال تعثر الاتفاق مع "يهدوت هتوراه"؛ نتنياهو "متشائم" بشأن فرص إحباط تشكيل حكومة بديلة.

يخطط قادة المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتنصيب حكومة أقلية برئاسة غادي آيزنكوت، الأربعاء المقبل، بمشاركة "يهدوت هتوراه" والتعويل على امتناع القائمتين العربيتين عن التصويت، على أن تبدأ المفاوضات لتوسيع الائتلاف بعد تشكيله.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي ذلك بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، في ظل التقارير عن تتقدم المفاوضات بين حزب "يشار"، برئاسة آيزنكوت، و"يهدوت هتوراه"، رغم مساعي نتنياهو لإحباط الاتفاق الذي من شأنه أن ينقله إلى صفوف المعارضة.

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، عن نتنياهو قوله لمقربيه بشأن فرص منع تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، "لا أفقد الأمل ولو للحظة، لكن في الوضع الراهن لن تساعدنا سوى معجزة". ووصف الليكود التقرير بأنه "أخبار كاذبة".

وأفادت "كان 11" بأن أشخاصًا تحدثوا مع نتنياهو خلال الساعات الـ36 الماضية لمسوا لديه "تشاؤمًا شديدًا"، ويعتبر مقربون منه أن فرص إحباط تشكيل حكومة بديلة قد استُنفدت. علما بأن نتنياهو اجتمع مع رئيس كتلة "يهدوت هتوراه"، يعقوب آشر، وعضو الكنيست عن الكتلة، مئير بوروش.

حكومة بـ55 مقعدًا وإرجاء المفاوضات مع الموحدة

وبحسب "هآرتس"، فإن الحكومة المرتقبة ستستند إلى 55 عضو كنيست من أحزاب "يشار" و"بياحد" و"يسرائيل بيتينو" و"الديمقراطيين" و"يهدوت هتوراه"، مقابل 46 عضوًا من الليكود و"عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" و"شاس" سيصوتون ضدها.

وفي حال سارت الأمور وفق الخطة، سيبلغ آيزنكوت الرئيس الإسرائيلي، في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، بنجاحه في تشكيل الحكومة، لتنصيبها في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، قبل انتهاء مهلة تكليفه في السادس من الشهر ذاته. ولم يُوقّع الاتفاق مع "يهدوت هتوراه" بعد.

ويعتزم قادة المعسكر إرجاء المفاوضات مع القائمة الموحدة بشأن دعم الحكومة إلى ما بعد تنصيبها، لتكون أمامهم حينها إمكانيتان لتوسيع الائتلاف وضمان استقراره، عبر ضم "شاس" أو الموحدة.

ويقدّر قادة المعسكر أن التوصل إلى تفاهمات مع الموحدة سيكون أسهل بعد تشكيل الحكومة، فيما يتيح إرجاء المفاوضات معها لرئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، القول إن الحكومة لم تُشكّل بدعم منها، الأمر الذي عارضه طوال الفترة الماضية.

وكان ليبرمان قد رفض تنصيب حكومة دون تأييد 61 عضو كنيست يهوديًا، لكنه يعوّل حاليًا على امتناع نواب الموحدة والمشتركة عن التصويت. وقال في مقابلة إذاعية مع محطة "ريشت بيت"، صباح الأربعاء، إن "أعضاء الكنيست من ’يهدوت هتوراه‘ حصلوا على الضوء الأخضر من قيادتهم الروحية، ولدهشتي، فإن الأمور تتقدم بصورة جيدة جدًا".

وأضاف ليبرمان "أعتقد أن لدي أسبابًا للاعتقاد بأنه سيكون بالإمكان، بحلول نهاية الأسبوع المقبل، تقديم حكومة ذات أغلبية يهودية واضحة".

حكومة طوارئ من خمسة وزراء خيارًا بديلًا

وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع "يهدوت هتوراه"، سيُطرح مجددًا خيار تنصيب حكومة طوارئ بصورة مفاجئة، وبإشعار مسبق لا يتجاوز 24 ساعة قبل التصويت في الكنيست، وفق "هآرتس".

وستقتصر الحكومة في هذه الحالة على خمسة وزراء يتولون حقائب الأمن والخارجية والمالية والقضاء والأمن الداخلي، من رؤساء الأحزاب المنضمة إلى آيزنكوت. وإذا رفض ليبرمان ونفتالي بينيت المشاركة فيها، فقد يسعى آيزنكوت إلى تنصيب حكومة يكون وزراؤها الخمسة من حزب "يشار".

ورغم معارضة ليبرمان الشديدة لهذا الخيار حتى الآن، فإنه قال صباح الأربعاء "لن أفاجأ إذا اكتشفنا ذات يوم أن رئيس الحكومة ووزير الأمن يستخدمان الموساد والشاباك ضد قادة معسكر التغيير. لقد فقدا صوابهما".

وفُسّرت تصريحاته في محيط آيزنكوت باعتبارها مؤشرًا إلى إدراكه أن تشكيل حكومة طوارئ، حتى دون "يهدوت هتوراه"، قد يصبح الخيار الوحيد المتاح.

ضمانات للحريديين ومساعٍ لاستمالة نواب من الليكود

وأفاد موقع "واينت" بأن معسكر آيزنكوت يعمل على بلورة حزمة تفاهمات بشأن التجنيد وتداعياته القانونية، تشمل إقرار تشريع مؤقت لمدة ثلاثة أشهر يحظر اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، وهو خيار قيد الدراسة، إلى جانب إعداد وثيقة مبادئ تتضمن صيغة لتسوية قضية التجنيد، تُطرح لاحقًا كمشروع قانون حكومي، لتقديم ضمانات للأحزاب الحريدية بشأن جدية الالتزامات تجاهها.

ونقل الموقع عن مصادر في معسكر آيزنكوت أنه مع اقتراب حسم الاتفاق مع "يهدوت هتوراه"، ستُمارس ضغوط مكثفة على "شاس" للانضمام إلى الحكومة، وقد تُحجز له حقائب الأديان والداخلية والصحة، لما لها من أهمية بالنسبة إلى الحزب على صعيد الميزانيات والتعيينات. وفي موازاة ذلك، يعقد ليبرمان ومسؤولون آخرون في المعسكر لقاءات مكثفة مع نواب من الليكود، لاستمالة وزراء ونواب لديهم خلافات سابقة مع نتنياهو، مقابل إسناد مناصب تنفيذية رفيعة إليهم.

وعلى صعيد الخلافات داخل المعسكر، يُتوقع أن يلتقي آيزنكوت غولان لتسوية الخلاف بشأن الحقائب، قبل التفرغ للمحادثات مع بينيت، الذي لم يعلن بعد موافقته على تشكيل حكومة بمشاركة الحريديين أو بدعم الأحزاب العربية.

خلافات بشأن الحقائب الوزارية

ووفق التوزيع المرتقب للحقائب، الذي يحظى بموافقة آيزنكوت، سيتولى ليبرمان وزارة الأمن وحقيبة إضافية، يُرجح أن تكون الهجرة والاستيعاب، وبينيت وزارة المالية، ويائير لبيد وزارة الخارجية.

ويبدو أن بينيت يعارض هذا التوزيع، الذي سيضطر بموجبه إلى تقديم تنازلات بشأن التجنيد وتنصيب الحكومة بامتناع الأحزاب العربية، دون الحصول على حقيبة الأمن، فيما ينتظر حزبا "يشار" و"يسرائيل بيتينو" رده.

وكانت "هآرتس" قد كشفت، في وقت سابق الأربعاء، عن مسار تفاوضي سري بين بينيت ونتنياهو يتناول هوية رئيس الحكومة وتركيبة الائتلاف، تُتبادل عبره الرسائل يوميًا دون إطلاع قادة معسكر آيزنكوت، فيما نفى بينيت وجود مفاوضات موازية أو تلقيه عرضًا بتحصين مواقع في قائمة الليكود مقابل انتقال نواب إلى معسكر نتنياهو.

ويعترض غولان بدوره على توزيع المناصب الأربعة الأرفع في الحكومة، وهي رئاستها والأمن والمالية والخارجية، بين ثلاثة أحزاب فقط، علمًا بأن حزبه يحظى بثمانية مقاعد، مقابل سبعة لبينيت وخمسة للبيد. ويرى آيزنكوت أن اعتراضه يفتقر إلى المنطق السياسي في ظل الصعوبات القائمة مع بينيت.

وقال مسؤول رفيع في حزب "الديمقراطيين" لـ"واينت": "لدينا مقاعد أكثر من ليبرمان. لماذا يكون لبيد مرشحًا لتولي وزارة الخارجية وليس يائير غولان، مثلًا؟ ولماذا لا نحصل على حقيبة مهمة لناخبينا؟".

وكانت "كان 11" قد أوردت تصورًا أوليًا يقضي بإسناد وزارة الأمن الداخلي إلى غولان، فيما تُطرح أسماء أوريت فركاش هكوهين وحيلي تروبر وإفرات رايتن لحقيبة القضاء، وعدي ألتشولر ونعما لازيمي لحقيبة التعليم، التي قد يحصل عليها "الديمقراطيون" إذا احتفظ "يشار" بالقضاء.

وبحسب "هآرتس"، يقدّر قادة معسكر آيزنكوت أن غولان سيصوت لصالح تنصيب الحكومة حتى في حال عدم استكمال المفاوضات معه، على أن ينضم إليها لاحقًا.