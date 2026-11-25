مسؤول أمني إسرائيلي: "الجيش بكل بساطة لا يريد التعامل مع هذا (الإرهاب) ويواجه صعوبة في استيعاب تبعات الجرائم القومية، حتى عندما يحدث ذلك أمام أنظارهم"* ضابط شرطة كبير: "الجيش الإسرائيلي هو السلطة العليا في الضفة"

يتنصل ضباط كبار في القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي من مسؤولية الجيش عن التعامل مع الإرهاب اليهودي، ويقولون في مداولات مغلقة إن مسؤولية مواجهة الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة ملقاة على الشرطة الإسرائيلية فقط، رغم أن قائد القيادة الوسطى في الجيش هو المسؤول عن الضفة الغربية.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن "الجيش بكل بساطة لا يريد التعامل مع هذا (الإرهاب) ويواجه صعوبة في استيعاب تبعات الجرائم القومية، حتى عندما يحدث ذلك أمام أنظارهم"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، وذكرت أن مندوب وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية قال في المداولات إنهم لا يتعاملون مع الإرهاب اليهودي كأولوية عليا.

وعُقدت في الأشهر الأخيرة عدة مداولات حول الإرهاب اليهودي على خلفية تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، بادعاء محاولة مكافحة هذه الظاهرة، وتقرر تشكيل قيادة مشتركة تضم مندوبين عن الجيش الإسرائيلي والشرطة وحرس الحدود واللواء اليهودي في الشاباك، الذي يفترض أنه يعمل في مكافحة الإرهاب اليهودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حرس الحدود في الضفة ينتمي إلى الشرطة، لكنه يخضع فعليا لقائد القيادة الوسطى في الجيش، وعُقدت مداولات في هيئة الأركان العامة، أمس، حول تقاسم المسؤولية حيال الإرهاب في الضفة، لكن مندوبي الشرطة لم يشاركوا فيها بسبب سعي الجيش إلى نقل مسؤوليات إليها، وقال ضابط شرطة كبير إن "الجيش الإسرائيلي هو السلطة العليا في هذه المنطقة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن موقف الجيش في المداولات المغلقة عبر عنه قائد لواء منطقة رام الله في الجيش، عنان فارس، وقائد لواء شمالي الضفة، دافيد كوهين، وتوجد في منطقتيهما عدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر معاقل المستوطنين الإرهابيين.

وادعى الضابطان، حسب المصادر، أن التعامل مع الإرهاب اليهودي ليس ضمن مهمات الجيش وإنما هو ضمن مسؤولية الشرطة، وأن مهمة الجيش هي "إحباط الإرهاب الفلسطيني"، وهذا موقف ضباط كبار آخرين في القيادة الوسطى للجيش، وشددت المصادر على أن هذا الموقف يؤثر في "المحفزات لتوجيه قوات مخصصة لمنع الجرائم القومية وإحباطها".

وفي المقابل، تصرّ الشرطة في المداولات الأمنية على أن مواجهة إرهاب المستوطنين تقع ضمن مسؤولية الجيش الإسرائيلي كونه السلطة العليا في الضفة الغربية، وأنه يتعين على الجيش أن يضع مواجهة الإرهاب اليهودي في أعلى سلم أولوياته، على إثر تبعاته الإقليمية والدولية وخاصة على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي ظل هذا الخلاف بين الجيش والشرطة الإسرائيليين يتواصل إرهاب المستوطنين ويتصاعد دون عائق، كما أنه يتم نقل قوات حرس الحدود، الذين تم تخصيصها لمكافحة الإرهاب اليهودي وإحباطه، إلى مهمات حراسة أخرى بإيعاز من قيادة القيادة الوسطى للجيش، فيما "يتخوفون في حرس الحدود من مواجهة مع المستوطنين"، وفقا للصحيفة.

وأكدت الصحيفة على أن "جهاز الأمن يفشل حاليا في اجتثاث الإرهاب اليهودي واعتقال قادته"، ونقلت عن مسؤول أمني قوله إن الذين يقودون هجمات المستوطنين هم "مئة ناشط يميني متطرف، الذين يجرّون خلفهم آلافا".

وأضافت الصحيفة أن اللواء اليهودي في الشاباك شريك في الفشل في مواجهة إرهاب المستوطنين، وأنه لا يمنع إشعال الحرائق واستهداف الفلسطينيين، وذلك بالرغم من أن رئيس الشاباك، دافيد زيني، زعم أنه خصص وحدات عملياتية لمواجهة المستوطنين الإرهابيين.