قدم حاييم كاتس استقالته من وزارة البناء والإسكان بطلب من نتنياهو، تمهيدا لتعيين سموتريتش في المنصب. وآثار التعيين المحتمل خلافا داخل "يهدوت هتوراه"، إذ عارضه رئيس القائمة مقابل توجه ودعم عضو كنيست جديد له.

قدم حاييم كاتس استقالته من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وذلك بطلب من الأخير لصالح تعيين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فيما اعترض رئيس حزب "يهدوت هتوراه" على ذلك، خلافا لتوجه ودعم عضو كنيست جديد في القائمة نفسها له.

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وكتب كاتس في استقالته، أنه "خلال فترتي أزلت عوائق بيروقراطية ووقعت على 22 اتفاقية سقف، تشكل 44% من إجمالي الاتفاقيات التي وقعت خلال السنوات الـ13 الأخيرة. وتتضمن هذه الاتفاقيات إضافة 259,845 وحدة سكنية جديدة، إلى جانب استثمارات بقيمة 72,43 مليار شيكل في التطوير البلدي والبنى التحتية والطرق وبناء المؤسسات العامة".

كما تحدث عن "5 اتفاقيات إضافية من الشمال إلى الجنوب أصبحت جاهزة للتوقيع، ومن شأنها أن تسهم في إضافة عشرات آلاف الوحدات السكنية واستثمارات بمليارات الشواكل في السلطات المحلية". وأضاف "عملت على إقامة بلدات جديدة لتعزيز مناطق الأطراف والاستيطان في النقب والجليل ويهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) ومعليه أدوميم".

وتابع كاتس، أنه "وللمرة الأولى، قررت تخصيص أولوية بنسبة 50% من الشقق في ضمن برنامج ’شقة بسعر مخفض’ للمستحقين من جنود الاحتياط، مع التركيز على المقاتلين، إلى جانب منح تخفيض يصل إلى 70% على أسعار الأراضي في المناقصات المخصصة لذلك، وكذلك إعطاء الأولوية لآلاف الوحدات السكنية ضمن مشاريع الإيجار طويل الأمد المدعوم".

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا عقب استقالة كاتس، جاء فيه أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تسلم رسالة استقالة الوزير حاييم كاتس من منصبه كوزير للإسكان والبناء".

و"أشاد" نتنياهو بما قدمه كاتس من "زيادة كبيرة في المعروض من المساكن، وتعزيز تطوير الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وتقوية المناطق المحيطة بها".

ووفق ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، فإن نتنياهو طلب من حاييم كاتس الاستقالة من منصبه لصالح وزير المالية رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب ما مصادر للتقرير نفسه، فإن هذا الطلب جاء في أعقاب توجه عضو الكنيست الحسيدي الجديد في قائمة "يهدوت هتوراه"، إليكيم شتارك، الذي طالب بمنح المنصب لسموتريتش.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس قائمة "يهدوت هتوراه" يعقوب آشر، يعترض على تعيين سموتريتش وزيرا للبناء والإسكان، مشيرا إلى أنه "حصل على أكثر ما ينبغي خلال الولاية الأخيرة"، وذلك خلافا لعضو الكنيست شتارك بالقائمة نفسها، الذي يؤيد تعيينه.

وأفيد بأن نتنياهو استدعى آشر إلى مكتبه في الكنيست في ضوء ذلك وعلى خلفية التقارير حول تقدم المفاوضات بين "يهدوت هتوراه" ورئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن حاييم كاتس تسلم حقيبة وزارة الإسكان والبناء بعد استقالة يتسحاق غولدكنوبف من حزب "يهدوت هتوراه" في أيلول/ سبتمبر 2025.