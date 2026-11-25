القضاة يدعون المستشارة القضائية للحكومة إلى إلغاء تهمة الرشوة في الملف 4000 وإعادة النظر بالملف 2000 وبتسوية بالملف 1000* المستشارة: منفتحون لسماع ما ستقوله المحكمة وسندرس الأمور، ومستعدون لدراسة أي مسألة تطرحها المحكمة

اقترح القضاة في محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأربعاء، إلغاء الاتهام ضده في الملف 4000، وإعادة النظر في أجزاء من الملف 2000، والسعي إلى تسوية في الملف 1000.

وأجابت بهاراف ميارا أنها ستدرس أقوال القضاة، وذلك خلال مداولات عقدتها المحكمة المركزية في القدس، التي دعيت إليها المستشارة القضائية على غير العادة، وحضر المداولات المدعي العام، عَميت إيسمان.

وقالت رئيسة هيئة القضاة، ريفكا فريدمان فيلدمان، إنه "بعد انتهاء شهادة نتنياهو، وصل الإجراء القضائي إلى مفترق يجب البحث فيه في كيفية الاستمرار، والمصلحة العامة تلزم بإعادة التفكير، وهذا انطباعنا حتى الآن، بهدف أن نعكس كيف نفهم الأمور، والأمور تتعلق بنتنياهو فقط لأننا لم نستمع للمتهمين الآخرين".

وأضافت أن تهمة الرشوة في الملف 4000 "يثير صعوبات واضحة، ويصعب الموافقة على قرائن بالاستناد إلى شهادة شلومو فيلبر، وثمة شك جدي إذا ثبتت الاستجابة غير المألوفة، وليس واضحا استنادا إلى ماذا هي غير مألوفة، كما أن تناقض المصالح يثير شكوكا حيال خيانة الأمانة من جانب نتنياهو، واحتمالات الإدانة منخفضة بقدر كاف من أجل دراسة الأمور مجددا".

وقالت القاضية بما يتعلق بالملف 2000، إن "لدينا شكا إذا كان ينطوي على مخالفة، وتوجد علامة استفهام حقيقية إذا كانت الاستنتاجات المعيارية التي تم الادعاء بها مسنودة في مواد الأدلة، وليس بإمكان النيابة تقديم ادعاء منتظم في هذا الموضوع، وبإمكان النيابة تقديمه قبل أن نقرر، وليس واضحا أنه يوجد أساس للادعاء باستخدام سيئ للوظيفة".

وأضافت بما يتعلق بالملف 1000، أنه "هنا بالإمكان السعي إلى الإنهاء، ونحن منفتحون لجميع الإمكانيات"، وخلصت إلى أن "اقتراحنا هو دراسة التنازل عن الاتهام الأول، وسماع ادعاءات الأطراف في الاتهام الثاني، والتوصل إلى حسم في الاتهام الثالث".

وأجابت بهاراف ميارا أنها ستدرس مقترحات المحكمة، وقالت "إننا منفتحون لسماع ما ستقوله المحكمة وسندرس الأمور، ونحن مستعدون دائما، والآن أيضا، لأن ندرس بانتظام أي مسألة تطرحها المحكمة، والطريق لإنهاء الملف هو إما بالحكم وإما بتسوية لائقة تعبر عن طبيعة الأفعال والأدلة، وسنبحث بشأن قول للمحكمة، وبقدر ما تتعلق الأمور بإنهاء الملف من خلال تسوية، فإن هذه الطريق السريعة، ونحن مستعدون لها في أي مرحلة".

وأضافت أنه "أجبنا بالإيجاب على اقتراح رئيس الدولة، لكن يدنا الممدودة بقيت في الهواء، وسندرس أي أمر قالته سيدتي الآن وسنرد على المحكمة".

وقال محامي نتنياهو، عميت حدد، إن "يدنا ممدودة، ونعتقد أن الطريق الصحيحة هي الجسر هنا في المحكمة، وليس عند الرئيس".

وهذه المرة الثالثة التي يوصي فيها القضاة بالتراجع عن تهمة الرشوة في الملف 4000، ومنذ التوصية السابقة، في الصيف الماضي، لم ترد النيابة عليها، ويرجح أن دعوة مهاراف ميارا إلى المحكمة اليوم نابع من ذلك.