يشهد الكنيست حراكا تشريعيا متزامنا بين المعارضة والائتلاف الحكومي، مع طرح مشاريع قوانين تتناول التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، وتقييد ولاية رئيس الحكومة، إلى جانب تشريعات مثيرة للجدل تتعلق بالإعلام والتجنيد والاحتفاظ بجثامين الفلسطينيين.

تطرح كتلة التغيير برئاسة عضو الكنيست غادي آيزنكوت، الأربعاء، سلسلة من مشاريع القوانين للتصويت عليها بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، يتصدرها اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في إخفاقات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب مشروع قانون لتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، ومقترحات تتعلق بصلاحيات وزارة القضاء.

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وينص مشروع قانون لجنة التحقيق، الذي قدمته عضو الكنيست أوريت فاركاش هاكوهين من حزب "يشار"، على أن يشمل التحقيق الفترة الممتدة من نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 (معركة الصعف المأكول-عملية الجرف الصامد) وحتى 26 كانون الثاني/يناير 2026، وهو اليوم الذي صادف استعادة جثمان آخر أسير إسرائيلي من قطاع غزة، بحسب نص المقترح.

وفي السياق ذاته، يطرح مشروع قانون لتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو"، ويحظى بتوقيع رؤساء كتل أخرى، بينهم روي فولكمان وإيتان غينسبيرغ وإفرات ريتان.

ويتضمن المقترح قيودا على تكليف شخص بتشكيل الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام إليه بجرائم تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات على الأقل.

كما ينص على إنهاء ولاية رئيس الحكومة إذا قررت المحكمة العليا أن التهم الموجهة إليه تنطوي على وصمة عار، وذلك خلال أسبوعين من صدور القرار.

وبحسب المقترح، يتعين على المستشار القضائي للحكومة التوجه إلى المحكمة العليا بطلب تحديد ما إذا كانت التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة تنطوي على وصمة عار.

وتنظر في الطلب هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، يقتصر دورها على فحص طبيعة التهم من دون البت في مسألة الإدانة.

ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون صعوبات تتعلق بالحصول على رأي قانوني، في ظل التداعيات الدستورية والقانونية التي قد تترتب على تطبيقه.

كما تعتزم الكتلة طرح مشروع قانون لتعديل التشريع الذي يخضع وزارة القضاء لسلطة وزير القضاء، على أن يبحث لاحقاً في لجنة خاصة يتوقع تشكيلها بمبادرة من كتلة التغيير.

وفي موازاة ذلك، ينتظر أن تصادق اللجنة الخاصة بإلغاء قانون السيطرة على وسائل الإعلام، برئاسة الوزير شلومو كارعي، على مشروع القانون تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

في المقابل، تعتزم كتل الائتلاف الحكومي الدفع بعدد من مشاريع القوانين، بينها اقتراح لمنع ما يوصف بـ"الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المؤذنين"، قدمه عضوا الكنيست ليمور سون هار ميليخ وحنمل دورفمان من حزب "عوتسما يهوديت"، ومشروع قانون قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" بشأن عدم إعادة جثامين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات.

كما يتوقع أن تطرح الأحزاب الحريدية مشاريع قوانين تهدف إلى منع اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، في ظل استمرار الخلافات السياسية حول قانون التجنيد وإعفاء الحريديم من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.