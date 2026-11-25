طالب الليكود بإلغاء نتائج 120 صندوق اقتراع وإعادة التصويت فيها، مستندًا أساسًا إلى ادعاءات بشأن نقل معلومات عن هوية الناخبين في البلدات العربية، دون تقديم أدلة على تزوير واسع أو رشى انتخابية، سعيًا إلى انتزاع مقعد عربي لصالح "شاس".

قدّم حزب الليكود، اليوم الأربعاء، طعنًا بنتائج الانتخابات الأخيرة للكنيست أمام المحكمة المركزية في القدس، مطالبًا بإلغاء نتائج 120 صندوق اقتراع في البلدات العربية وإعادة التصويت فيها، دون تقديم أدلة على وقوع تزوير واسع النطاق أو تقديم رشى انتخابية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتتركز ادعاءات الليكود على نقل معلومات بشأن هوية الناخبين، خلافًا لقرارات لجنة الانتخابات المركزية والمحكمة العليا، والمساس بسرية الاقتراع. وطرح الحزب مطلبًا بديلًا يتمثل في إلغاء نتائج 95 صندوقًا. وادعى الليكود في طعنه أنه "خلال يوم الانتخابات وقعت انتهاكات جسيمة للقانون، ألحقت ضررًا بالغًا بمبدأي المساواة وسرية الاقتراع".

وجاء في الطعن أن "الأساس الإثباتي يشمل إفادات مشفوعة بالقسم وبلاغات قُدمت في حينها، تشير إلى تشغيل منظومة محظورة لحشد الناخبين في 95 صندوق اقتراع في 41 بلدة، نُقلت في إطارها معلومات من داخل غرف الاقتراع بشأن مشاركة الناخبين، خلافًا لأحكام المحكمة العليا".

كما ادعى الحزب وقوع "انتهاكات خطيرة لسرية الاقتراع في 53 صندوقًا في 23 بلدة، تشمل توزيع أوراق اقتراع خارج غرف التصويت، ودخول أشخاص غير مخوّلين إلى خلف ستار الاقتراع، وتصوير أوراق التصويت".

ووفق تفصيل المطالب، فإن ادعاءات الليكود بشأن الصناديق الـ25 الأخرى، التي يطالب بإلغاء نتائجها إلى جانب الصناديق الـ95، تقتصر على المساس بسرية الاقتراع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الليكود قوله إن الحزب يدرك أنه لا يملك أدلة على تزوير ممنهج أو رشى انتخابية، ولذلك يتركز طعنه على نقل معلومات بشأن هوية من أدلوا بأصواتهم واستخدامها في تطبيقات إلكترونية لحشد الناخبين.

غير أن التقديرات في لجنة الانتخابات المركزية تشير إلى أن ادعاءات نقل المعلومات، حتى لو ثبتت صحتها، لا تشكل أساسًا قانونيًا لإلغاء نتائج صناديق الاقتراع، وقد تبرر، في أقصى الحالات، اتخاذ إجراءات بموجب قوانين حماية الخصوصية.

انتزاع مقعد من الموحدة لصالح "شاس"

وكشف الطعن عن الحسابات البرلمانية التي يستند إليها الليكود، إذ اعتبر محامي الحزب، إيلان بومباخ، أن لحجم المخالفات المزعومة "أهمية فعلية أيضًا في ما يتعلق بنتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد".

وبحسب الحسابات التي أوردها بومباخ، فإن استبعاد 6,679 صوتًا يكفي لنقل مقعد من القائمة الموحدة إلى حزب "شاس"، بحيث يصبح لكل منهما سبعة مقاعد، ويرتفع تمثيل المعسكر المؤيد لتشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو من 53 إلى 54 مقعدًا.

وجاء في الطعن أنه في هذه الحالة "سيكون انضمام كتلة واحدة تضم سبعة أعضاء كنيست كافيًا لتحقيق أغلبية من 61 عضو كنيست"، مضيفًا أن "تغيير مقعد واحد فقط قد تكون له تداعيات حاسمة على إمكان تشكيل حكومة وعلى موازين القوى في الكنيست".

ارتفاع نسبة التصويت العربي ضمن ادعاءات الطعن

واستند الليكود في طعنه إلى رأي خبير أعدّه البروفيسور أفراهام ديسكين، ومفاده أن الزيادة في نسبة التصويت في المجتمع العربي بلغت أكثر من 4.5 أضعاف الزيادة المسجلة في المجتمع اليهودي.

واعتبر ديسكين أن أنماط التصويت تثير شبهات بشأن نشاط محظور لحشد الناخبين، نسب إليه حصول القائمتين الموحدة والمشتركة على ثلاثة مقاعد على الأقل من مجموع مقاعدهما في الكنيست.

وأعاد الليكود كذلك طرح مزاعم التدخل الخارجي، مدعيًا أن نتائج الانتخابات تحوم حولها "شبهات بتأثير غير مشروع، بما في ذلك تمويل أجنبي من جهات خارجية"، أشار إلى أنها تخضع لتحقيقات الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وردّ حزب "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، على تقديم الطعن بالقول إن "من يريد وحدة حقيقية لا يشن حملة متواصلة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات الديمقراطية، ويصرّ على التنكر لإرادة الشعب".

وكان الليكود قد طلب، الأسبوع الماضي، تمديد مهلة تقديم الطعن أسبوعًا، بذريعة "تراكم ظروف خاصة واستثنائية"، فيما وافقت المحكمة، الثلاثاء، على تمديد المهلة حتى اليوم، الأربعاء.

حملة التشكيك بالتصويت العربي

وكان الليكود قد شرع قبل أشهر في الإعداد لحملة "سرقة الانتخابات"، وأنه استعد، عشية الاقتراع، لاتهام الأحزاب العربية بسرقة الانتخابات في حال أظهرت النتائج خسارة أحزاب الائتلاف الحكومي.

واستثمر الليكود ملايين الشواكل في إقامة منظومة لـ"مراقبة" صناديق الاقتراع في المجتمع العربي، لم تقتصر أهدافها على ضمان نزاهة الانتخابات، بل شملت بناء ملف يمكن الاستناد إليه في طرح مزاعم التزوير عند الحاجة.

وغداة الانتخابات، أصدر الليكود بيانًا ادعى فيه أن "الانتخابات في دولة إسرائيل سُرقت على يد أحزاب عربية تدعم الإرهاب والقضاء على الدولة اليهودية، من خلال مخالفات جنائية خطيرة شملت الرشوة والتهديدات والعنف والتزوير واستخدام برامج محظورة لحشد الناخبين".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، مساء الثلاثاء، بأن الغالبية الساحقة من نحو 800 شكوى قدّمها الليكود بشأن شبهات تزوير كانت بلا أساس، وأن حالات معدودة فقط استدعت مواصلة الاستيضاح، فيما كشف فحص لجنة الانتخابات عن تكرار بلاغات واستخدام تسجيلات مصورة للحوادث نفسها من زوايا متعددة للإيحاء بوقوع حوادث منفصلة.

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار مطلعين على نتائج الفحص قولهم إن "هذه شكاوى مختلقة، والليكود يعيد تدويرها. إنها محاولة لنزع الشرعية والرغبة في المساس بنتائج الانتخابات"، فيما قالت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون إنه "لا توجد أمور غير اعتيادية في هذه الانتخابات، وإن وُجدت فهي حوادث فردية، كما في كل انتخابات".