مشروع القانون هو تعديل على "قانون أساس: الحكومة"، والليكود يصفه بأنه "قانون شخصي" يستهدف نتنياهو، وبعد ذلك تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على تعديل قانون أساس: الحكومة، بحيث يتم تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات.

ويشمل التعديل أيضا تسوية قضية تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، الذي يطلق عليها تسمية "قانون المتهم" وبموجبه لا يمكن لمن تم تقديم لائحة اتهام ضده أن يشكل حكومة.

وينص تعديل القانون، الذي أيده 65 عضو كنيست وعارضه 48 عضوا، على أن من تولى رئاسة الحكومة ثماني سنوات متواصلة لا يمكنه العودة إلى المنصب إلا بعد ثماني سنوات، وأن يسري القانون على من يواجه لوائح اتهام لم يصدر قرار حكم فيها.

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "ولاية متواصلة في هذا المنصب بالغ القوة من شأنها أن تؤدي إلى تركيز قوة مبالغ فيها بأيدي الشخص الذي يتولى المنصب، ومن شأن ذلك أن يكون له تبعات ضارة، وتحديد الحد الأقصى لفترة تولي منصب رئيس الحكومة لثماني سنوات بالقانون، يمكن أن يسهم في إنشاء توازن بين النجاعة السلطوية واحترام رغبة الجمهور وبين التأثير الضار لتركيز قوة مبالغ فيها بأيدي شخص واحد".

ويقضي مشروع القانون بسريان التعديل بدءا من ولاية الكنيست المقبلة، بينما ادعى حزب الليكود أن هذا "قانون شخصي" يستهدف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بينما في معسكر آيزنكوت يعارضون "قانون المتهم".

وقدم عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو"، عوديد فورير، مشروع القانون، الأسبوع الماضي، وقال إن "رئيس الحكومة ليس مالك الدولة، والمقعد المحترم ليس ملكا لأحد، وفي دولة ديمقراطية نحن ملزمون بقوانين واضحة تمنع تركيز قوة بلا حدود بأيدي شخص واحد، وأن نضمن تبدل الحكم والحفاظ على ثقة الجمهور".

كذلك صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يؤيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، بتأييد 65 غضو كنيست ومعارضة 50 عضوا.