يكشف تقرير للجنة العامة لمناهضة التعذيب أن السلطات الإسرائيلية تستخدم اعترافات انتزعت من فلسطينيين تحت التعذيب لإدانتهم، وسط غياب المحاسبة عن شكاوى التعذيب. وحذرت اللجنة من أن تطبيق قوانين عقوبة الإعدام يزيد خطوة هذه الممارسات.

- في 35 من أصل 42 ملفًا فحصها التقرير (83%) أُفيد بالحرمان من النوم، وفي 24 ملفًا (57%) بالعنف الجسدي، وفي 23 ملفًا (55%) باستخدام وضعيّات الإجهاد (الشبح) التي تسبّب آلامًا حادة بل وأضرارًا لا رجعة فيها

- في 33 ملفًا (79%) أدلى الخاضع للتحقيق باعتراف تحت التعذيب أو وسائل محظورة أخرى

- تطبيق قوانين عقوبة الإعدام يهدّد بتحويل الاعترافات القسرية المنتزَعة تحت التعذيب إلى اعترافات قاتلة

يكشف تقرير جديد للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تحت عنوان "مطلخة بالتعذيب: المعتقلون الفلسطينيون في المنظومة القضائية الإسرائيلية"، أن السلطات الإسرائيلية تُدين فلسطينيين استنادًا إلى اعترافات تُنتزع تحت التعذيب. يكتسب ذلك خطورة خاصة في ظِل الخطر الإضافي الناجم عن مصادقة الكنيست على قوانين عقوبة الإعدام.

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يستند التقرير إلى 42 ملفًا موثّقًا ساعدت اللجنة في تقديم شكاوى بشأنها خلال العقد الأخير. ففي 11 ملفًا (26%) أدلى الخاضع للتحقيق خلاله أيضًا بمعلومات عن أشخاص آخرين أو بأقوال تُدينهم؛ وفي 33 ملفًا (79%) تم الإدلاء باعتراف خلال التحقيق أو في أعقابه. وقد استُخدمت الاعترافات المنتزَعة تحت التعذيب كأدِلّة في إجراءات مختلفة ضد المعتقلين. ووفقًا للقضاء الإسرائيلي، فإنه حتى في الحالات النادرة التي تقبل فيها المحكمة إفادة المتهم بأنه اعترف تحت التعذيب، تبقى الاعترافات اللاحقة المستمدّة من المعلومات المنتزَعة تحت التعذيب مقبولةً وتُستخدم فعليًا كأدلة لإدانة المتهم.

في المقابل، من بين أكثر من 1,680 شكوى قُدّمت إلى المسؤول عن فحص شكاوى الخاضعين للتحقيق لدى الشاباك ("مبتان") بين عامَي 2001 و2024، لم تُقدَّم ولو لائحة اتهام واحدة.

وقالت المديرة العامة للجنة مناهضة التعذيب، المحامية ساري باشي، إنه "حين يتعلق الأمر بالمعتقلين الفلسطينيين، تضفي المنظومة القضائية الإسرائيلية شرعيةً رسمية على التعذيب بوصفه أداةً لانتزاع الاعترافات، بصرف النظر عن مدى صحة مضمون هذه الاعترافات"، وأضافت أن "المنظومة بأكملها ملوّثة بعنف غير قانوني يدوس حقوق المتهم ويحول دون الوصول إلى الحقيقة".

من الحالات المفصّلة في التقرير حالة ط.ب. (الاسم الكامل معروف لدى اللجنة)، وهو محامٍ فلسطيني اعتُقل في شباط/ فبراير 2019. ووفقًا لمعطيات قدّمتها الدولة، أمضى ط.ب. في التحقيق 27 يومًا ونصف اليوم، أي 660 ساعة، خضع خلالها للتحقيق نحو 552 ساعة: بمعدّل نحو 20 ساعة تحقيق يوميًا على مدى قرابة شهر، بما في ذلك جولة تحقيق واحدة استمرت قرابة 48 ساعة. استنادًا إلى المعلومات التي انتُزعت منه تحت التعذيب، أُدين ط.ب. بعمليات إطلاق نار على جنود وحافلات إسرائيلية.

في حالة أخرى، اعترف ر. تحت تعذيب شديد خلال تحقيقات الشاباك كي يكفّ محققوه عن تعذيبه، لكنه رفض التوقيع على اعتراف في مركز الشرطة. فأعاده محققو الشاباك إلى التحقيق العنيف إلى أن وافق على التوقيع على اعتراف لدى الشرطة، كما استغلّت النيابة ذلك كدليل ضده. لم يُطلق سراح ر. إلا بعد أن أثبت محاميه أنه لم يكن في مكان الحدث وأنه أدلى فعليًا باعتراف غير حقيقي تحت التعذيب.

وأكدت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في التقرير، أن النتائج المذكورة تشير إلى أن منظومة إنفاذ القانون الإسرائيلية لا تمنع التعذيب، وهي لا ترغب في ذلك أصلًا. بل على العكس: فبموجب إجراءات داخلية، يحصل محققو الشاباك على مصادقة مسبقة لاستخدام "وسائل خاصة" تشمل ما يسمّونه "الضغط الجسدي المعتدل" وهو ما يرقى فعليًا إلى التعذيب. فالمنظومة تتيح للنتائج التي نشأت تحت الإكراه أن تنتقل من يد إلى يد وأن تكتسب مكانة مؤسسية وأن تؤثّر في مصير إنسان حتى بعد انتهاء العنف ذاته. ولا يمسّ ذلك بحق ذلك الخاضع للتحقيق في عدم تعرضه للتعذيب فحسب، بل يمسّ أيضًا بالمبادئ التي يُفترض أن يقوم عليها الإجراء الجنائي برمّته: قرينة البراءة وعبء الإثبات الملقى على عاتق الدولة واشتراط الإثبات بما لا يدع مجالًا للشك المعقول وإمكانية الفحص الفعّال لموثوقية الأدلّة التي تقدّمها النيابة.

كما تذكّر اللجنة بأن الكنيست قرّر في آذار/ مارس من هذا العام أن يكون الإعدام شنقًا عقوبةَ الفلسطينيين الذين يُدانون بالقتل بدوافع قومية في إسرائيل والضفة الغربية. في أيار/ مايو طبّق أمرٌ صادر عن قائد المنطقة الوسطى القانونَ في الضفة الغربية، مع النص على أن تكون عقوبة الإعدام العقوبةَ الافتراضية للفلسطينيين الذين يُدانون بدوافع تشمل "هدف نفي وجود دولة إسرائيل أو سلطة القائد العسكري في المنطقة"، أي معارضة الاحتلال الذي أعلنت محكمة العدل الدولية عدم قانونيته. كما خوّل قانونٌ منفصل محكمةً خاصة لفرض عقوبة الإعدام على المشتبه بمشاركتهم في مجزرة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وتمضي الدولة قدمًا في تطبيق نظام عقوبة الإعدام الجديد في الضفة الغربية وعلى المشتبه بهم في أحداث السابع من أكتوبر على حدّ سواء، بمن فيهم معتقلون تعرّضوا أو يتعرّضون لتعذيب شديد.

وقالت المديرة العامة للجنة "تكتسب هذه الأمور خطورة خاصة على خلفية المبادرات الرامية إلى تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل لأول مرة منذ عام 1962. فعقوبة الإعدام مرفوضة دائمًا، لكونها قاسية ولا رجعة فيها وتسلب الحق في الحياة. ولا يجوز تطبيقها في أي حال من الأحوال ولا يجوز تطبيقها في منظومة ملطّخة بالعنف الممنهج".