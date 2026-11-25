معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تؤكد أن الوضع في المدارس الابتدائية العربية هو الأفضل، بينما نسبة مرتفعة من المعلمين في المدارس الحكومية اليهودية غير الدينية ليسوا ملائمين لتدريس الرياضيات، والوضع الأسوأ في المدارس الحكومية الدينية

أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، بأن حوالي 60% من معلمي الرياضيات في المدارس الابتدائية غير ملائمين ولا يستوفون الشروط لتدريس الموضوع، وكذلك نصف معلمي اللغة العبرية ومعلمي مادة العلوم أيضا.

وأكدت المعطيات أن الوضع في المدارس الابتدائية العربية هو الأفضل، بينما نسبة مرتفعة من المعلمين في المدارس الحكومية اليهودية غير الدينية ليسوا ملائمين لتدريس الرياضيات، الأمر الذي يضر بجودة التعليم.

والوضع الأخطر هو في المدارس الابتدائية الحكومية اليهودية الدينية، التي يتمتع باستقلالية في المناهج ما يسمح باختيار المعلمين ويمنع تعيين معلمين يهود علمانيين وعرب في هذه المدارس.

ووفقا للمعطيات، فإنه ينقص جهاز التعليم 31 ألف معلم لمواضيع الرياضيات والعلوم والعبرية والإنجليزية، في العام 2026، ويشغل مكانهم معلمون لا يستوفون شروط تدريس هذه المواضيع.

وخلال ولاية الحكومة المنتهية ولايتها، نفت وزارة التربية والتعليم وجود أزمة في التعليم ولم تخطط أو تقدم أو تطبق حلا إستراتيجيا للنقص بالمعلمين.

ويتبين من المعطيات أن نسبة مرتفعة من معلمي الرياضيات واللغة العبرية والعلوم في المدارس الابتدائية لا يحملون شهادة تعليم أو تأهيل أكاديمي ملائمة لتدريس الموضوع الذي يعلمونه.