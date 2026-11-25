تقدّر دراسة أميركية حديثة امتلاك إسرائيل نحو 90 رأسًا نوويًا، مع استمرار تحديث المنشآت النووية في ديمونا وتطوير وسائل حمل الأسلحة وإطلاقها جوًا وبرًا وبحرًا، رغم عدم تسجيل زيادة مؤكدة في حجم الترسانة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

تواصل إسرائيل تطوير بنيتها التحتية النووية وتحديث أنظمة التسليح المرتبطة بقدراتها النووية، رغم بقاء ترسانتها عند نحو 90 رأسًا نوويًا، وفق تقديرات بحثية حديثة تشير إلى أعمال بناء واسعة في مفاعل ديمونا، وتحديث أسطول الطائرات المقاتلة، وشراء غواصات متطورة من ألمانيا، في ظل استمرار سياسة الغموض النووي التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء ذلك في دراسة نُشرت في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في دورية "نشرة علماء الذرة" (Bulletin of the Atomic Scientists)، وأعدّها الباحثان هانس كريستنسن وماكنزي نايت بويل، من مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأميركيين (FAS).

ورغم أن الباحثين لم يرصدا زيادة في العدد المقدّر للرؤوس النووية الإسرائيلية خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بتقديرهما المنشور عام 2021، فإنهما يشيران إلى تطورات مهمة في المنشآت ووسائل التسليح التي تشكل مكونات البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي.

ويشدد الباحثان على أن النتائج تستند إلى معلومات مفتوحة المصدر، تشمل صور الأقمار الاصطناعية، ووثائق حكومية رُفعت عنها السرية أو سُرّبت، وتقديرات مخزون المواد الانشطارية، ومعلومات عن أنظمة التسليح، في ظل امتناع إسرائيل عن تأكيد امتلاك أسلحة نووية أو نفيه.

90 رأسًا نوويًا... أم 400؟!

وتراوحت التقديرات المنشورة على مدار السنوات بشأن حجم الترسانة النووية الإسرائيلية بين 75 رأسًا نوويًا وأكثر من 400 رأس. غير أن الباحثين يعتبران أن كثيرًا من التقديرات المرتفعة يستند إلى ادعاءات غير مثبتة، ويرجّحان امتلاك إسرائيل نحو 90 رأسًا نوويًا.

وتشير الدراسة إلى تقديرات اللجنة الدولية المعنية بالمواد الانشطارية، التي تفيد بأن إسرائيل راكمت، حتى مطلع عام 2025، مخزونًا كبيرًا من البلوتونيوم. لكن الباحثين يحذّران من تحويل تقديرات كمية المواد النووية المتوافرة إلى أعداد مفترضة من الرؤوس الحربية، إذ لا يعني امتلاك مواد تكفي لإنتاج أسلحة إضافية أنها صُنعت بالفعل.

ويرجّح الباحثان أن تحتفظ إسرائيل بجزء من موادها النووية باعتباره مخزونًا إستراتيجيًا احتياطيًا، على غرار دول أخرى تمتلك أسلحة نووية، وأن بعض الرؤوس الحربية التي صُنعت على مر السنين ربما خُصص لاستبدال رؤوس قديمة، لا لزيادة حجم الترسانة.

ولا يقتصر الغموض على عدد الأسلحة، بل يشمل أيضًا مستوى تطورها التقني. فعلى الرغم من فرضيات طُرحت بشأن تطوير إسرائيل أسلحة نووية حرارية، تُعرف بالقنابل الهيدروجينية، يدعي الباحثان أن المعلومات المتاحة علنًا لا تسمح بالجزم بامتلاكها هذا النوع من الأسلحة.

ديمونا: أوسع أعمال بناء منذ عقود

وتعد أعمال البناء الجارية في مفاعل ديمونا (مركز الأبحاث النووية في النقب)، من أبرز التطورات التي تتناولها الدراسة.

فبحسب تحليل صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة منذ عام 2021، يشهد الموقع أكبر مشروع بناء فيه منذ عقود، فيما كشفت صور التُقطت خلال عام 2026 عن أعمال إضافية داخل المجمع.

ومع ذلك، لا تتوافر لدى الباحثين أدلة تسمح بتحديد طبيعة المنشآت الجديدة أو تأكيد أن إسرائيل تبني مفاعلًا نوويًا آخر.

وتطرح الدراسة احتمال ارتباط الأعمال بمحاولات إطالة العمر التشغيلي للمفاعل الحالي، الذي يقترب من نهاية المدة التي صُمم للعمل خلالها، بينما سبق لمسؤولين إسرائيليين التعبير عن نيتهم مواصلة تشغيله حتى عام 2040.

ويشير الباحثان إلى أن إسرائيل ستحتاج في نهاية المطاف إلى استبدال المفاعل، لكن عدم انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد يعقّد شراء مفاعل بديل من الخارج، بسبب القيود الدولية المفروضة على تصدير التكنولوجيا النووية.

الطائرات المقاتلة: تحديث واسع وغموض بشأن المهام النووية

وتتناول الدراسة قدرات سلاح الجو الإسرائيلي، باعتبار الطائرات المقاتلة إحدى الوسائل المحتملة لحمل الأسلحة النووية، مع التأكيد أن المعلومات المتاحة لا تسمح بتحديد الطائرات التي جرى تجهيزها فعليًا لمثل هذه المهام.

وتبرز في هذا السياق مقاتلات "إف 16"، التي اشترت إسرائيل أكثر من 200 طائرة من طرازاتها المختلفة على مدار السنوات. وتُستخدم نسخ من هذه المقاتلات في مهام نووية لدى الولايات المتحدة وبعض دول حلف شمال الأطلسي، ولذلك اعتُبرت طويلًا من أبرز الطائرات المرشحة لحمل أسلحة نووية إسرائيلية.

أما مقاتلات "إف 15"، فتشغّل إسرائيل منذ عام 1998 طراز "إف 15 آي" المخصص، ضمن مهامه، لتنفيذ ضربات بعيدة المدى.

وفي عام 2024، أبرمت إسرائيل صفقة لشراء 25 مقاتلة متطورة من طراز "إف 15 آي إيه"، وأعقبتها خلال عام 2026 صفقة لشراء سرب إضافي، على أن يبدأ تسليم الطائرات عام 2031.

وفي ما يتعلق بمقاتلات "إف 35"، تمتلك إسرائيل نحو 50 طائرة من طراز "إف 35 آي"، المعروف إسرائيليًا باسم "أدير"، إلى جانب طائرات إضافية قيد الطلب.

ووافقت إسرائيل في أيار/ مايو 2026 على خطة لشراء سرب رابع من هذه المقاتلات، بما يرفع أسطولها في نهاية المطاف إلى 100 طائرة. علما بأن مقاتلات "إف 35" مجهزة للاستخدام في مهام نووية لدى الولايات المتحدة وعدد من دول الناتو

ويرجّح الباحثان أن جزءًا صغيرًا فقط من أسطول المقاتلات الإسرائيلي مخصص لمهام مرتبطة بالقدرات النووية، مع الإقرار بعدم توافر معلومات كافية لتحديد حجم الجاهزية العملياتية في هذا المجال.

صواريخ "أريحا": تطوير مستمر وقدرات غير معلنة

وتشكل الصواريخ الباليستية من طراز "أريحا" عنصرًا آخر في منظومة إيصال الأسلحة النووية المنسوبة إلى إسرائيل.

وتعود بداية تطوير هذه الصواريخ إلى ستينيات القرن الماضي، في إطار تعاون مع شركة "داسو" الفرنسية، عقب اتفاق وُقّع عام 1963، قبل استكمال تطوير الجيل الأول قرابة عام 1970.

وفي أواخر الثمانينيات، طورت إسرائيل بالتعاون مع نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا الجيل الثاني، "أريحا 2"، الذي يُعتقد أنه دخل الخدمة مطلع التسعينيات.

وخلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، نسبت تقارير أجنبية إلى إسرائيل امتلاك جيل أكثر تطورًا، يُعرف باسم "أريحا 3"، ويتمتع بمدى أطول بكثير من الأجيال السابقة.

وتشير الدراسة إلى تنفيذ إسرائيل عدة تجارب خلال العقد الأخير، وصفتها وزارة الأمن الإسرائيلية بأنها اختبارات لأنظمة دفع صاروخية، لكنها أثارت تساؤلات لدى باحثين أجانب بشأن احتمال تطوير جيل إضافي من الصواريخ الباليستية، أطلقت عليه منشورات أجنبية اسم "أريحا 4".

ومع ذلك، يشير الباحثان إلى أن تفاصيل أساسية بشأن عدد الصواريخ الإسرائيلية وطرازاتها ووضعها العملياتي لا تزال غير معروفة على نحو موثوق.

الغواصات الألمانية: هل تمتلك إسرائيل قدرة نووية بحرية؟

وتخصص الدراسة جانبًا للقدرة المحتملة على إطلاق أسلحة نووية من البحر، وهي من أكثر المسائل غموضًا في ما يتعلق بالترسانة الإسرائيلية.

وتشغّل إسرائيل حاليًا ست غواصات ألمانية الصنع من عائلة "دولفين"، بينها ثلاث من الجيل الأول وثلاث من الجيل الثاني، المزود بأنظمة دفع متطورة تسمح بالبقاء تحت الماء فترات أطول.

وفي عام 2022، وقّعت إسرائيل اتفاقًا مع ألمانيا لشراء ثلاث غواصات إضافية من الجيل المقبل، من طراز "داكار"، يُتوقع أن تبدأ باستبدال الغواصات الثلاث الأقدم مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.

وتستعرض الدراسة تحقيقًا نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية عام 2012، أفاد بأن الحكومة الألمانية كانت على علم منذ سنوات بنية إسرائيل تجهيز غواصاتها بأسلحة نووية.

وكان مسؤولون ألمان سابقون قد تحدثوا آنذاك عن افتراضهم أن إسرائيل ستستخدم الغواصات ضمن قدراتها النووية، لكن الباحثين يشيران إلى احتمال استناد تلك التصريحات إلى تقديرات وشائعات سابقة، وليس إلى معلومات مستقلة.

وعليه، لا يستبعد الباحثان امتلاك إسرائيل قدرة على إطلاق أسلحة نووية من البحر، لكنهما يشيران إلى أن وجود هذه القدرة لم يُثبت بصورة قاطعة.

سياسة الغموض: إسرائيل لا تؤكد ولا تنفي

ومنذ أواخر الستينيات، تحافظ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على سياسة الغموض النووي، القائمة على الامتناع عن تأكيد امتلاك أسلحة نووية أو نفيه.

وتستند هذه السياسة إلى الصيغة الإسرائيلية المتكررة بأن إسرائيل "لن تكون أول من يُدخل السلاح النووي إلى الشرق الأوسط"، وهي العبارة التي كررها بنيامين نتنياهو عام 2011.

لكن الدراسة تستعرض تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون على مدار العقود، فُسرت باعتبارها تلميحات إلى وجود قدرات نووية.

ففي عام 1974، قال الرئيس الإسرائيلي آنذاك، إفرايم كتسير: "كانت لدينا دائمًا نية لتطوير قدرة نووية. والآن أصبحت لدينا هذه القدرة".

وفي عام 1981، قال وزير الأمن الأسبق موشيه ديان، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "ليست لدينا قنبلة ذرية الآن، لكن لدينا القدرة، ويمكننا صنعها خلال وقت قصير".

أما رئيس الحكومة الأسبق يتسحاق رابين، فأكد عام 1994 التزام إسرائيل بعدم إدخال السلاح النووي أولًا إلى المنطقة، لكنه شدد على ضرورة الاستعداد لاحتمال إقدام دول أخرى على ذلك.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية عام 2003، سُئل شمعون بيرس عما إذا كانت سياسة الغموض النووي تسمية مخففة للتضليل، فأجاب: "إذا أراد أحد قتلك واستخدمت التضليل لإنقاذ حياتك، فهذا ليس أمرًا غير أخلاقي".

وفي عام 2006، أثار رئيس الحكومة إيهود أولمرت جدلًا بعدما ذكر إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في حديث عن الأسلحة النووية، قبل أن يوضح متحدث باسمه أنه قصد دولًا تتصرف بمسؤولية، وليس دولًا تمتلك أسلحة نووية.

تفاهمات سرية مع واشنطن منذ عام 1969

وتتناول الدراسة الدور الأميركي في بلورة سياسة الغموض النووي الإسرائيلية واستمرارها لعقود.

وبدأ إنشاء المجمع النووي في ديمونا عام 1958، فيما يرى الباحثان أن الولايات المتحدة احتاجت نحو عقد حتى أدركت الغرض الكامل من المنشأة.

وتكشف وثائق أميركية رُفعت عنها السرية وجود خلافات بين واشنطن وتل أبيب خلال الستينيات حول معنى الالتزام الإسرائيلي بعدم "إدخال" الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط.

فبينما اعتبرت الولايات المتحدة أن مجرد امتلاك السلاح النووي يشكل خرقًا لهذا الالتزام، تبنت إسرائيل تفسيرًا مختلفًا، مفاده أن إجراء تجربة نووية أو الاعتراف علنًا بامتلاك السلاح هما ما يُعد إدخالًا له إلى المنطقة.

وفي عام 1969، توصّل الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ورئيسة الحكومة الإسرائيلية غولدا مئير إلى تفاهمات غير رسمية، توقفت واشنطن بموجبها عن الضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مقابل امتناع إسرائيل عن إجراء تجارب نووية أو الاعتراف علنًا بامتلاك هذه الأسلحة.

وبحسب تقارير سابقة تستعرضها الدراسة، طلبت إسرائيل من كل رئيس أميركي، منذ عهد بيل كلينتون، توقيع رسالة تضمن ألا تمس مبادرات أميركية مستقبلية في مجال الحد من التسلح بالترسانة النووية المنسوبة إليها.

تجربة نووية محتملة عام 1979

وتعود إحدى القضايا التي تستعرضها الدراسة إلى 22 أيلول/ سبتمبر 1979، عندما رصد قمر اصطناعي أميركي مخصص للمراقبة وميضًا ضوئيًا مزدوجًا فوق جنوب المحيط الهندي، يحمل خصائص تشبه الإشارات الناتجة عن تجربة نووية.

وتشير وثائق استخبارية أميركية رُفعت عنها السرية إلى أن تقديرات سادت في ذلك الوقت داخل أوساط أميركية رجّحت أن يكون الوميض ناجمًا عن تجربة نووية إسرائيلية، ربما بمساعدة لوجستية من جنوب أفريقيا.

لكن لجنة عيّنها البيت الأبيض خلصت عام 1980 إلى أن الحدث لم يكن، على الأرجح، تجربة نووية.

وبحسب وثائق إضافية كُشف عنها لاحقًا، رفض علماء ومسؤولون استخباريون أميركيون هذا الاستنتاج، واشتبهوا في تأثر نتائج اللجنة بالرغبة في تجنب مواجهة سياسية مع إسرائيل.

ولم تعترف أي حكومة إسرائيلية بمسؤوليتها عن الحدث، ولا تزال طبيعته موضع خلاف، دون أدلة معلنة تحسم ما إذا كان اختبارًا نوويًا بالفعل.

مطالبات في الكونغرس بإنهاء الصمت الأميركي

ورغم استمرار الحكومات الأميركية المتعاقبة في تجنب الاعتراف العلني بالقدرات النووية الإسرائيلية، تشير الدراسة إلى عودة النقاش بشأنها إلى الكونغرس خلال الأشهر الأخيرة.

ففي أيار/ مايو 2026، وعلى خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، وجّه 30 عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، طالبوا فيها بإنهاء الصمت بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي.

وجاء في الرسالة: "نخوض هذه الحرب كتفًا إلى كتف مع دولة ترفض حكومة الولايات المتحدة الاعتراف رسميًا ببرنامج أسلحتها النووية المحتمل".

وردّت وزارة الخارجية الأميركية في الأول من حزيران/ يونيو، بإحالة أعضاء الكونغرس إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على إجابات.

وبعد يومين، وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وُجّه إلى روبيو سؤال مباشر عما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.

وأجاب: "إذا كنا نتحدث بصراحة، فأعتقد أن معظم العالم يقدّر أن الإجابة نعم"، لكنه استدرك أن إسرائيل "لم تعترف بذلك علنًا قط"، مضيفًا: "وكجزء من سياستنا الخارجية، ولأسباب متعددة، فإننا لا نناقش الأمر بهذه الطريقة أيضًا".

ورغم هذه التصريحات، التي تُعد خروجًا نسبيًا عن الصياغات الأميركية المعتادة، يؤكد الباحثان أنه لم يطرأ تغيير على السياسة الرسمية لواشنطن تجاه البرنامج النووي الإسرائيلي منذ التفاهمات التي أُبرمت عام 1969.

وتخلص المعطيات التي تستعرضها الدراسة إلى أن ثبات العدد المقدّر للرؤوس النووية الإسرائيلية لا يعني توقف تطوير البرنامج؛ إذ تتواصل أعمال تحديث المنشآت ووسائل التسليح المحتملة، بينما تحول سياسة الغموض دون التحقق المستقل من حجم الترسانة الفعلي ومدى جاهزيتها، في ظل استمرار التفاهمات السياسية التي أتاحت لإسرائيل تجنّب الاعتراف بامتلاك أسلحة نووية لعقود.