سموتريتش يبحث بدائل اقتصادية لمواصلة البناء الاستيطاني، بواسطة رصد أموال حكومية لصالح تكاليف تمويل وتأمين مشاريع بناء، وتحذير البنوك الإسرائيلية من أن التعاون مع خطط سموتريتش سيجعلها عرضة لعقوبات ستؤثر على الجهاز المصرفي كله

يحاول وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، الالتفاف على العقوبات التي فرضتها بريطانيا على شركات بناء تعمل في المستوطنات، والتي أعلنت 11 دولة أخرى أنها ستنضم إلى هذه العقوبات.

ويسعى سموتريتش إلى الالتفاف على العقوبات من خلال البحث في بدائل اقتصادية من أجل مواصلة البناء الاستيطاني، بواسطة رصد أموال من خزينة الدولة لصالح تكاليف تمويل وتأمين مشاريع بناء ومجمل النشاط الاقتصادي في المستوطنات، حسبا جاء في رسالة بعثها مكتب سموتريتش إلى المسؤولين في وزارة المالية حول عقد مداولات بهذا الخصوص.

وحسب الرسالة، يتعين على المسؤولين أن يقدموا في المداولات مقترحات حول توفير ائتمان حكومي للمشاريع بواسطة شركات حكومية، وحلول لتأمين مشاريع البناء، وتمويل قروض إسكان للأفراد، والمساعدة في الدفاع القانوني والتعويض، وطالبت الرسالة المحاسب العام في الوزارة بإعداد تحليل معمق حول الهيئات التي ستتضرر من العقوبات.

ويتبين من الرسالة أن مكتب سموتريتش يدرك أن عواقب العقوبات البريطانية على أعمال البناء في المستوطنات ستكون كبيرة وهامة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأربعاء.

وأضافت الرسالة أنه إلى جانب مشاكل التمويل التي تواجهها شركات البناء في المستوطنات، ستواجه هذه المشاريع صعوبات في تأمين أعمالها، لأن "تأمين المشاريع يعتمد على تأمين ثانوي ومصدره بمعظمه في بريطانيا"، في إشارة إلى شركات دولية التي نؤمن شركات التأمين الإسرائيلية، وهو قطاع يتركز بمعظمه في لندن.

ودخلت العقوبات البريطانية إلى حيز التنفيذ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وفُرضت على ثماني شركات بناء تعمل في المستوطنات، ولدى فرضها أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن هدف العقوبات هو عرقلة ضخ أموال الشركات وقدرتها على استمرار أعمال البناء.

وفي اليوم التالي انضمت الحكومة الأسترالية إلى بريطانيا، ووقعت 12 دولة، بينها فرنسا وكندا، على تصريح بأنها تستعد لفرض عقوبات من أجل وقف البناء في المستوطنات.

وأفادت الصحيفة بأن التخوف هو من توسيع العقوبات لتشمل البنوك التي تمول شركات البناء، بعد أن أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أن العقوبات ستُقرض على البنوك الإسرائيلية إذا مولت البناء الاستيطاني في المنطقة E1، في أعقاب نشر عطاء لبناء حوالي 1200 وحدة سكنية فيها.

ويحظر قانون المقاطعة على البنوك الإسرائيلية التمييز في منح ائتمان للبناء في المستوطنات، لكن تعليمات بنك إسرائيل تلزم البنوك بالامتناع عن تنفيذ عمليات من شأنها أن تعرضها لعقوبات، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على الجهاز المصرفي الإسرائيلي كله.

وبسبب هذا التخوف، يدفع سموتريتش المسؤولين في وزارته إلى الالتفاف على العقوبات بواسطة تمويل وتأمين حكومي لشركات البناء ومنع تعلقها بالبنوك وشركات التأمين الإسرائيلية، وستكون أقل نجاعة وأعلى تكلفة من تلك المتاحة في السوق الحر.

وجاء في رسالة مكتب سموتريتش إلى المسؤولين في الوزارة أن المداولات تنطلق من توقع فرض بريطانيا عقوبات أخرى لاحقا، ستوكون أوسع وأشد واحتمال انضمام دول أخرى إليها، لكن الرسالة أشارت إلى أن "الدولة ستدرس منح هبات من أجل تشجيع البناء في المستوطنات بالرغم من المخاطر".

وأضافت الرسالة أن فروعا أخرى تخضع لعقوبات، وأن "فرع الزراعة في المنطقة (الضفة الغربية) بات يواجه الآن عقوبات رسمية في أسوق التصدير"، وأنه لا توجد إمكانية أمام مواطنين بريطانيين للحصول على قروض إسكان لشراء عقار في المستوطنات.

وادعت الرسالة أن "إسرائيل هي دولة سيادية وديمقراطية، والحسم في خلافات حول سياستها تنظر فيه مؤسساتها المنتخبة. ومحاولات دول أجنبية أن تفرض عليها سياسة بواسطة عقوبات هي تدخل مرفوض في السيادة، ولا يمكن قبوله. ولذلك، فإن نقطة الانطلاق في المداولات هي ضمان استمرار تطبيق سياسة الحكومة في ظل العقوبات أيضا".

وتساءلت الصحيفة أنه "إذا كانت للحكومة الانتقالية التي فقدت الأغلبية في الكنيست صلاحية الاستمرار في دفع سياسة مختلف حولها في الرأي العام الإسرائيلي وتكبيد دافعي الضرائب تكلفتها".