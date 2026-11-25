تتسارع التحركات السياسية في إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة، مع انفتاح أفيغدور ليبرمان على دعم ائتلاف يستند إلى أغلبية يهودية ويضم الأحزاب الحريدية، بالتزامن مع تقدم المفاوضات التي يقودها غادي آيزنكوت، وسط استمرار الغموض بشأن موقف بينيت ودرعي والأحزاب العربية.

أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، استعداده لدعم تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية يهودية، بمشاركة تحالف "يهدوت هتوراة"، في تطور قد يدفع المفاوضات الجارية بين أحزاب ما يُعرف بـ"كتلة التغيير" والأحزاب الحريدية نحو مرحلة حاسمة، ويمهد الطريق لإمكانية تشكيل حكومة جديدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

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وقال ليبرمان، في مقابلة إذاعية صباح الأربعاء، إنه يتوقع أن يصبح بالإمكان تشكيل حكومة ذات أغلبية يهودية واضحة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الأمر لن يتعلق بحكومة أقلية.

وأشار إلى إحراز تقدم في المحادثات بين حزبه وحزب "ياشار" بقيادة رئيس كتلة التغيير، غادي آيزنكوت، لافتا إلى أن أعضاء الكنيست عن "يهدوت هتوراة" حصلوا على موافقة حاخاماتهم للمضي في الاتصالات.

وفي ما يتعلق بقانون التجنيد، قال ليبرمان إن التفاهمات المطروحة لا تتضمن قانونا يتيح التهرب من الخدمة العسكرية، وإنما صيغة تستجيب لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، على أن تحظى بموافقة رئيس الأركان والمحكمة العليا، قبل عرضها على المرجعيات الحاخامية.

وتأتي تصريحات ليبرمان في وقت تشهد فيه الاتصالات بين آيزنكوت والأحزاب الحريدية تقدماً، وسط استعداد للانتقال إلى مفاوضات علنية مع "يهدوت هتوراة" الأسبوع المقبل، بعد أن قطعت المحادثات المباشرة شوطاً في بحث القضايا الأساسية المتعلقة بالتجنيد وتقاسم التفاهمات السياسية.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، فإن الانتقال إلى المفاوضات العلنية يشير إلى استعداد الأطراف لتحمل كلفة سياسية مقابل دفع الاتصالات قدما، بعد تجاوز جزء من الخلافات الجوهرية.

وتجري الاتصالات المباشرة بين آيزنكوت ورئيس حزب "يهدوت هتوراة" يعقوب آشر وليبرمان، فيما ينتظر أن تشمل المرحلة المقبلة جولة مشاورات مع المرجعيات الحاخامية.

ورغم التقدم المسجل، لا تزال مواقف عدد من الأطراف الأساسية غير محسومة، وفي مقدمتها رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب شاس، أرييه درعي.

وتشير التقديرات إلى أن نجاح المساعي يتوقف على استقطاب الطرفين إلى مسار المفاوضات، إذ يبدي آيزنكوت تفاؤلا بإمكانية إقناع بينيت بالمشاركة، فيما تسود تقديرات داخل "يهدوت هتوراة" بإمكانية دفع درعي إلى الانخراط في الاتصالات.

ولا يزال موقف الأحزاب العربية، ولا سيما القائمة العربية الموحدة، غير واضح، في ظل الخلاف حول طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه للحكومة، وما إذا كان سيقبل باعتباره جزءا من أغلبية برلمانية من دون المشاركة المباشرة في الائتلاف.

وفي سياق المفاوضات حول قانون التجنيد، برز دور المحامي راز نزري، النائب العام الإسرائيلي السابق، الذي يقدم استشارة قانونية لحزب "يشار" بشأن الصيغ الممكنة للتوصل إلى تسوية مع الأحزاب الحريدية، ومدى توافقها مع أحكام المحكمة العليا.

وقال نزري، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إن موقفه القانوني من مسألة التجنيد لا يتغير تبعا للجهة التي يقدم لها المشورة، مشيرا إلى أن تداعيات هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تفرض إعادة النظر في الصيغ التي كانت مطروحة قبل ذلك، لكنه اعتبر في المقابل أن الاعتقاد بإمكانية تجنيد جميع الشبان الحريديم فورا غير واقعي.

وفي المقابل، جدد ليبرمان انتقاداته للمفاوضات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن اللقاءات معه تمنحه شرعية سياسية، ومحملا إياه مسؤولية إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وتدهور مكانة إسرائيل الدولية.

كما أثار شبهات بشأن احتمال استخدام نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس أجهزة أمنية، بينها الموساد والشاباك، لجمع معلومات والتنصت على شخصيات في معسكر التغيير، من دون أن يقدم أدلة على ادعاءاته.

وتضع هذه التطورات مساعي تشكيل حكومة جديدة أمام اختبار سياسي خلال الأيام المقبلة، إذ يتوقف نجاحها على بلورة تفاهمات بشأن قانون التجنيد، وحسم مواقف بينيت ودرعي، وتحديد طبيعة الدعم العربي، إلى جانب قدرة آيزنكوت على تحويل التقدم في الاتصالات مع الحريديين إلى اتفاقات سياسية قابلة للتنفيذ.