تقلّصت أوراق النيابة الإسرائيلية عقب توصيات القضاة بشأن ملفات فساد نتنياهو، وسط تباين التحليلات بشأن مصلحته في إبرام تسوية تجنّبه الإقصاء السياسي أو مواصلة المحاكمة، وخلافات حول مسؤولية القضاة والنيابة عن مسارها، فيما تمتد التداعيات إلى مفاوضات تشكيل الحكومة.

تراجع هامش المساومة لدى النيابة الإسرائيلية في محاكمة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بعدما اقترح القضاة، الأربعاء، التراجع عن الاتهام في الملف 4000، وإعادة النظر في الملف 2000، والسعي إلى حسم الملف 1000، لتعود مسألة "وصمة العار" وتداعياتها على مستقبله السياسي إلى صلب النقاش.

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وتباينت التحليلات الإسرائيلية بشأن ما إذا كان تحسّن موقف نتنياهو سيقوج إلى التسوية بشروط أفضل بالنسبة له أم يدفعه إلى مواصلة المحاكمة رهانًا على البراءة؛ في حين لم تسحب النيابة أيًا من الاتهامات، وتعهدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بدراسة المقترحات، مبدية استعدادها لإنهاء المحاكمة بحكم قضائي أو بـ"تسوية لائقة تعبر عن طبيعة الأفعال والأدلة".

تقلّص أوراق النيابة

واعتبر "واينت" أن نحو 70% من لائحة الاتهام خرجت عمليًا من دائرة النقاش. والمستجد في الملف 4000 هو تشكيك القضاة في تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، بعدما سبق أن أوصوا بالتراجع عن تهمة الرشوة.ىوبحسب الموقع، فإن عدم إثبات الاستجابة غير المألوفة لمطالب نتنياهو بشأن التغطية الإعلامية في "واللا"، أو علمه بها، يقوّض أيضًا الادعاء بوجود علاقة خاصة مع شاؤول ألوفيتش أفضت إلى تضارب المصالح.

أما في الملف 2000، المتعلق بمحادثات بشأن مقايضة التغطية المؤيدة لنتنياهو في "يديعوت أحرونوت" بتقييد انتشار "يسرائيل هيوم"، فيرى "واينت"، الذي يُحاكَم ناشر مجموعته الإعلامية، أرنون موزيس، في القضية نفسها، أن الإشكال يتعلق بوجود مخالفة جنائية أصلًا، لا بكفاية الأدلة، ما يعزز دوافع النيابة للاستئناف.

ويستعيد الموقع مفاوضات عام 2022، حين أبدى المستشار القضائي السابق، أفيحاي مندلبليت، استعدادًا للتنازل عن الملف 2000 وتهمة الرشوة في الملف 4000، مقابل اعتراف نتنياهو بخيانة الأمانة بدرجة عالية من الخطورة في الملفين 1000 و4000.

وحالت مسألة "وصمة العار"، وما يترتب عليها من قيود على تولي المناصب العامة، دون إبرام الصفقة آنذاك. واليوم، قد تضطر النيابة، وفق الموقع، إلى تقديم تنازلات في الملف 1000 نفسه، دون ضمان إقرار المحكمة بوجود هذه الوصمة.

حسابات متعارضة بشأن التسوية

واعتبرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن من مصلحة نتنياهو الإسراع في المفاوضات لاستثمار تفوقه الحالي، والمطالبة بتخفيف العقوبة استنادًا إلى مرور نحو سبع سنوات على تقديم لائحة الاتهام واضطراره للدفاع عن نفسه في ثلاثة ملفات.

وتشير أقوال القضاة إلى اقترابهم من الإدانة في الملف 1000، المتعلق بتلقي نتنياهو وزوجته هدايا ومنافع بنحو 700 ألف شيكل من رجال أعمال، وفق لائحة الاتهام. وتتيح التسوية للنيابة تجنب الاستئناف، خصوصًا بشأن خيانة الأمانة في الملف 4000.

وفي المقابل، ترى تحليلات أوردتها القناة 12 أن مصلحة نتنياهو في التسوية تقلّصت، إذ قد يراهن على إسقاط الاتهام المتبقي، مستعينًا بدفوع تتعلق بعدالة الإجراءات الجنائية. وقد يسعى الدفاع إلى تسريع المحاكمة والاستغناء عن شهود، أملًا في صدور حكم بالبراءة قبل تقاعد رئيسة هيئة القضاة، ريفكا فريدمان فيلدمان، عام 2028.

القضاة والنيابة في دائرة الانتقادات

وحمّلت "هآرتس" القضاة المسؤولية الرئيسية عن إطالة المحاكمة، معتبرة أنهم أتاحوا للدفاع تحويلها إلى ما يشبه لجنة تحقيق في مزاعم تلفيق الملفات، مستشهدة باستجواب مندلبليت لأسابيع.

وانتقدت توصياتهم بشأن الملف 2000 قبل سماع شهادة موزيس، معتبرة أنه الأكثر متانة من الناحية الإثباتية، ومستشهدة بحكم لرئيس المحكمة العليا، يتسحاق عَميت، في قضية سابقة بشأن تناول التغطية الإعلامية المؤيدة بوصفها إحدى صور المنفعة للمسؤول المنتخب.

ونقلت عن خبير قانوني بارز قوله إن القضاة يريدون من المستشارة القضائية أن "تنتشلهم من الحفرة التي حفروها بأيديهم". وانتقدت تراخي النيابة، مشيرة إلى أن اعتراضها الأخير أمام العليا على منعها من استجواب شهود الدفاع دفع الأخير إلى التراجع قبل النظر فيه.

وفي المقابل، أثيرت تساؤلات في القناة 12 عن غياب التباين المهني داخل النيابة، باستثناء اعتراض راز نزري على تقديم الاتهامات بصيغتها الشاملة، وحمّلت المحاكمة جانبًا كبيرًا من المسؤولية عن تشريعات السنوات الأخيرة ونزع الشرعية عن أجهزة إنفاذ القانون.

ودعت "هآرتس" بهاراف ميارا إلى رفض التوصيات وإلزام القضاة بتعليل استنتاجاتهم في حكم قضائي ثم استئنافه؛ في حين أشار "واينت" إلى أن وصول الملفات إلى العليا في عهد رئيسها المقبل، نوعام سولبرغ، سيكون أقل ملاءمة للنيابة مقارنة بعهد عميت.

انعكاسات على تشكيل الحكومة

وتوقع تحليل للقناة 12 محاولات للدفع نحو حكومة وحدة بين الليكود و"يشار" مستفيدة من التطورات القضائية، رغم الخلافات بشأن إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والملفات القضائية والاجتماعية.

وانتقدت محللون مشروع "قانون المتهم"، الذي اجتاز القراءة التمهيدية، لمنع المتهم جنائيًا من تشكيل الحكومة؛ وكذلك قانون تحديد الولاية بثماني سنوات متصلة، وحذروا من أن التشريع خلال المرحلة الانتقالية قد يعزز موقع نتنياهو السياسي ويضفي شرعية على تشريعات شخصية مماثلة.