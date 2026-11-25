في خطوة تثير تساؤلات بشأن دور الشرطة الإسرائيلية في احتواء النزاعات الدامية بالمجتمع العربي، قرر مفوض الشرطة داني ليفي منع تدخلها في اتفاقيات العفو بين العائلات، وذلك عقب اتفاق الصلح بين عائلتي الجاروشي والشمالي.

أصدر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، قرارا يمنع بموجبه الشرطة من التدخل في اتفاقيات العفو والصلح بين العائلات في المجتمع العربي، مؤكدا أن السماح بعقد لقاءات من هذا النوع داخل مراكز الشرطة لن يتكرر، رغم دور الشرطة في عدد من اتفاقيات الصلح التي زعمت الشرطة أنها ساهمت في احتواء نزاعات دامية بين عائلات متنازعة.

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وجاء قرار ليفي، عقب اتفاق العفو الذي جرى التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع بين عائلتي الجاروشي والشمالي، على خلفية نزاع إجرامي بينهما.

وعقد لقاء بين ممثلين عن العائلتين في ساحة مركز الشرطة بمدينة الرملة، قبل تنظيم مراسم توقيع رسمية للاتفاق في مدينة اللد، السبت الماضي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، الأربعاء، فقد جرى اللقاء بمبادرة من منسقي المخابرات ومستشار الشؤون العربية في لواء المركز بالشرطة، الذين توسطوا بين الطرفين، بمشاركة الناشط الاجتماعي جمعة زبارقة، صاحب مبادرة العفو.

وأظهرت صور حصلت عليها الصحيفة مستشار الشؤون العربية وهو يسلم ممثلي عائلة الشمالي وثيقة الاتفاق لتوقيعها، فيما شارك منسقو المخابرات لاحقاً في مراسم العفو باللد.

وخلال نقاش عقده في الأيام الأخيرة بمشاركة قادة ألوية وكبار ضباط الشرطة، تطرق ليفي إلى الاجتماع الذي عقد بين ممثلي العائلتين في مركز الشرطة، وقال إنه لن يسمح بتكرار الأمر، مشددا على أن الشرطة هي الجهة صاحبة السيادة، وأن موقفه يعارض تدخلها في اتفاقيات الصلح والعفو، حتى عندما تسهم هذه الاتفاقيات في خفض التوتر ومنع جرائم إطلاق النار والقتل.

وأضاف ليفي أن التوصل إلى اتفاق بين العائلتين جاء نتيجة نشاط الشرطة ضد المجرمين المنتمين إليهما، ما دفع الطرفين إلى استنتاج أن التفاهمات وتخفيف حدة المواجهة يصبان في مصلحتهما.

وحذر من أن اتفاقيات العفو قد تنهار خلال أيام، لتجد الشرطة نفسها في مواجهة اتهامات بالمسؤولية عن تداعياتها.

ويتقاطع موقف ليفي مع موقف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المعارض أيضا لتدخل الشرطة في اتفاقيات الصلح والعفو داخل المجتمع العربي، رغم استمرار مشاركتها عملياً في مثل هذه المساعي، التي اتسع نطاقها خلال العام الجاري، وترافقت في بعض الحالات مع تراجع حوادث إطلاق النار والقتل.

وفي المقابل، كشف ضابط شرطة رفيع المستوى للصحيفة أن الشرطة توسطت خلال السنوات الأخيرة في عشرات اتفاقيات الصلح، منتقدا التمييز في التعامل مع هذه المبادرات، إذ تسمح الشرطة بالتدخل لحل خلافات بين عائلات عادية، لكنها ترفض الوساطة بين عائلات ومنظمات إجرامية رغم سقوط عشرات القتلى واستمرار جرائم القتل غير المحلولة.

وقال الضابط إن مهمة الشرطة ينبغي أن تتركز على تفكيك منظمات الجريمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم إلى القضاء، متسائلا عن جدوى ملاحقة هذه التنظيمات في الوقت الذي يجري فيه التفاوض بين قياداتها وكبار مسؤولي الشرطة.