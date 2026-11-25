نتنياهو يزعم، في مؤتمر صحافي عقده عقب توصيات القضاة بإعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليه في قضايا الفساد، أن محاكمته "انهارت"، مدعيًا أن كشف الحقيقة استغرق عشر سنوات، تحدث خلالها عن معاناة عائلته.

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن محاكمته بقضايا الفساد "انهارت"، وطالب بإنهائها فورًا، في أول تعليق له على توصيات القضاة بإعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليه، فيما هاجم خصومه السياسيين على خلفية الدفع بتشريع يمنع المتهمين جنائيًا من تشكيل الحكومة، وكرر دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة.

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وقال نتنياهو، في مستهل مؤتمر صحافي عقده في الكنيست، رغم أن محاكمته لم تنتهِ ولم تُسقط الاتهامات الموجهة إليه، إن "اليوم حدث تحول حاسم؛ لقد انهارت المحاكمة. قلت قبل عشر سنوات إنه لن يكون هناك شيء، لأنه لم يكن هناك شيء، وكنت أعلم أن الحقيقة ستنكشف أمام الجميع".

وأضاف "لكن الأمر استغرق عشر سنوات من المعاناة الرهيبة لي ولزوجتي ولأبنائي. لقد تعرضت لظلم فادح، بعد تحقيقات عبثية وتشويه للسمعة وتحريض شديد. من سيعيد إلينا هذه السنوات؟ من سيعيد إلينا العقد الذي كان بإمكاننا أن نعيش فيه بحرية؟".

وتحدث نتنياهو عن معاناة عائلته، مدعيًا أن أبناءه "لا يستطيعون الذهاب إلى مطعم أو التجول في المدينة"، كما تحدث عن "عشر سنوات من معاناة عشرات المقربين مني، الذين أمضوا وقتهم في غرف التحقيق، وتعرضوا للإهانة ودُمّرت حياتهم".

وهاجم نتنياهو التغطية الإعلامية لمحاكمته، متحدثًا عن "عشر سنوات من التقارير الإعلامية المثيرة والمغرضة التي لا تُحصى"، مضيفًا "وفوق كل ذلك، عشر سنوات من الانقسام والتحريض الذي مزّق الشعب إربًا بسبب هذه الملفات الملفقة والعبثية".

وتابع "لقد شيطنوا نصف الشعب، وشيطنوني أنا وعائلتي، لترسيخ تصور معين في الوعي العام". وطالب نتنياهو بإنهاء الإجراءات القضائية ضده، قائلا إن "هذه المحاكمة يجب أن تنتهي فورًا، ومعها كل ما رافقها، بما في ذلك المقاطعة".

نتنياهو يهاجم "قانون المتهم": "هذا ما يفعلونه في إيران"

وهاجم نتنياهو مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم، والرامي إلى منع من قُدمت ضده لائحة اتهام جنائية من تشكيل الحكومة، زاعمًا أن خصومه السياسيين يسعون إلى إقصائه رغم التطورات في محاكمته.

وقال "كرّست حياتي وخدمتي العسكرية للدفاع عن الشعب، وتحولت، بصفتي رئيس حكومة إسرائيل، إلى المتهم رقم واحد. وفي هذا اليوم تحديدًا، رأينا أخيرًا الحقيقة والعدالة".

وأضاف "في يوم كهذا تحديدًا، حين يرى خصومي السياسيون أن الملفات تنهار، يسارعون بذعر إلى تمرير مشروع قانون يتيح استبعاد مرشح لرئاسة الحكومة لمجرد تقديم لائحة اتهام ضده".

وتابع نتنياهو أن مشروع القانون يستهدف مرشحًا لرئاسة الحكومة "اختاره الجمهور على مدى عشر سنوات"، مضيفًا "هذا ما يفعلونه في إيران. إنه أمر عبثي للغاية".

يجدد دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة

واستغل نتنياهو المؤتمر الصحافي لتجديد دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة مع المعسكر المناوئ له، في ظل تقدم الاتصالات بين معسكر غادي آيزنكوت والأحزاب الحريدية لتشكيل حكومة بديلة.

وقال نتنياهو "رغم كل ما مررت به، فإنني في هذا اليوم تحديدًا أمد يدي للوحدة. شعب إسرائيل يواجه مخاطر رهيبة".

وأضاف "في هذا اليوم تحديدًا، ورغم المعاناة التي مررت بها أنا وزوجتي وأبنائي والمقربون مني وشعب إسرائيل بأسره، يجب أن ندعو إلى المصالحة بين جميع مواطني إسرائيل. إننا نواجه مخاطر وشيكة، وعلينا أن نتوحد لمناقشتها وضمان مستقبل إسرائيل. يدي ممدودة للوحدة".

المستشارة القضائية تدرس توصيات القضاة

وجاءت تصريحات نتنياهو بعدما اقترحت هيئة القضاة في المحكمة المركزية في القدس على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التراجع عن الاتهام في الملف 4000، وإعادة النظر في أجزاء من الملف 2000، والسعي إلى حسم الملف 1000.

وردّت بهاراف ميارا على مقترحات القضاة بالقول إن "هناك طريقين لإنهاء القضية؛ إما بصدور حكم قضائي في الاتهامات، وإما بتسوية تعبّر عن طبيعة الأفعال والمخالفات. سندرس ما تفضلتم بقوله، ونحن مستعدون لكل من هذين المسارين لإنهاء القضية".