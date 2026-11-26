تفاهم آيزنكوت وغولان على تعويض الأخير عن عدم حصوله على إحدى الحقائب الثلاث الأرفع، فيما تتبلور خطة لإلغاء وزارات ودمج أخرى، وتخصيص حقائب للحريديين يُرجأ تسليمها حتى إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، وسط استمرار التنافس على حقيبة الأمن.

استأنف رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، اليوم الخميس، المفاوضات الائتلافية مع رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، بعد يومين من تعليقها، إثر تفاهم بينهما بشأن توزيع الحقائب الوزارية، فيما تتبلور ملامح حكومة مصغرة يسعى آيزنكوت إلى تنصيبها الأسبوع المقبل.

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وأعلن حزب "يشار"، في بيان مقتضب، استئناف المفاوضات مع حزب "الديمقراطيون"، مشيرًا إلى أن "جولة المحادثات المكثفة بهدف توقيع اتفاق ائتلافي ستُستأنف صباح اليوم"، وذلك عقب اتصال هاتفي بين آيزنكوت وغولان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الطرفين توافقا على عدم حصول غولان على إحدى الحقائب الثلاث الأرفع في الحكومة المرتقبة، على أن يُعوّض عن ذلك، إما بمنحه حقيبة أخرى أو بتوسيع صلاحيات الحقيبة التي سيتولاها.

ومع تبقي عشرة أيام على انتهاء مهلة تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن المفاوضات مع "يهدوت هتوراه" تتقدم، فيما يُبقي رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، عبر مستشاريه، على مسار الاتصالات مع بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة.

وكان حزب "الديمقراطيون" قد أعلن تعليق المفاوضات، الثلاثاء، على خلفية مواصلة المفاوضات مع الليكود والجمود في مساعي تشكيل حكومة بديلة، مؤكدًا لاحقًا أنه لن يقبل بوضع تكون فيه "مقاعدنا الثمانية صالحة لتشكيل الحكومة، لكننا مستبعدون من تحديد السياسات".

وبحسب تقديرات أوردتها صحيفة "هآرتس"، طالب طاقم المفاوضات عن الحزب، برئاسة الرئيس السابق للهستدروت، آفي نيسنكورن، بحقيبتين أو ثلاث حقائب إضافية إلى جانب الأمن الداخلي المخصصة لغولان، من بين حقائب التعليم والقضاء والاتصالات وإحدى الحقائب الاقتصادية.

غير أن الحزب أُبلغ، وفق التقديرات ذاتها، بأن حصوله على الأمن الداخلي سيحول دون حصوله على التعليم والقضاء والاتصالات، أو حقيبة رابعة. وقال مسؤول رفيع في حزب "الديمقراطيون" لـ"يديعوت أحرونوت": "لدينا مقاعد أكثر من ليبرمان. لماذا يكون لبيد مرشحًا لتولي وزارة الخارجية وليس يائير غولان، مثلًا؟ ولماذا لا نحصل على حقيبة مهمة لناخبينا؟".

حكومة مصغرة وإلغاء وزارات

وبحسب القناة 12، يسعى قادة معسكر آيزنكوت إلى تشكيل حكومة تضم 24 وزارة، وفق مفتاح توزيع يقوم على تخصيص وزير لكل ثلاثة مقاعد في الكنيست، مع احتساب الأحزاب الحريدية التي تُحجز لها حقائب. ويُتوقع أن يكون التمثيل الوزاري الفعلي أكثر سخاءً، ولا سيما بالنسبة إلى الأحزاب التي قد تُعوّض عن عدم حصولها على حقائب رفيعة.

وتشمل الخطة إلغاء وزارات قائمة أو دمج صلاحياتها في وزارات أخرى، أبرزها الشؤون الإستراتيجية، والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والمساواة الاجتماعية والنهوض بمكانة المرأة، والقدس والتقاليد اليهودية، والتراث، والاستيطان والمهام القومية، والشتات ومكافحة معاداة السامية، والتعاون الإقليمي.

كما تُدرس إمكانية دمج وزارتي العمل والرفاه الاجتماعي، وإبقاء الثقافة والرياضة ضمن حقيبة واحدة، فيما لم يُحسم بعد عدد الوزارات التي ستُلغى فعليًا.

وأوردت القناة نتائج دراسة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، خلصت إلى أن العدد الأمثل لضمان كفاءة عمل الحكومة هو 20 وزيرًا، وأن تضخم الحكومات يضعف الخدمات العامة والرقابة البرلمانية، ويهدر الأموال ويعرقل صياغة السياسات وتنفيذها.

القضاء لحزب ليبرمان وحقائب محفوظة للحريديين

وبعد توقيع الاتفاق الائتلافي بين "يشار" و"يسرائيل بيتينو"، يُرجح أن يتولى أفيغدور ليبرمان وزارة الأمن، وعضو الكنيست عن حزبه، عوديد فورير، وزارة القضاء، وفق القناة 12، فيما أشارت "هآرتس" إلى احتمال حصول الحزب أيضًا على حقيبة الهجرة والاستيعاب.

ولم تُحسم بعد المفاوضات بشأن وزارة الأمن، إذ لم يتخلَّ بينيت نهائيًا عن مطالبته بها. ويعتزم معسكر آيزنكوت تخصيص حقيبتي الصحة والإسكان، اللتين تتولاهما "يهدوت هتوراه" حاليًا، للكتلة، على أن يحتفظ بهما رئيس الحكومة حتى إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، وفق القناة 12.

كما تُحجز حقائب لحزب "شاس" لتحفيزه على الانضمام إلى الحكومة، رغم عدم إجراء مفاوضات معه حاليًا، فيما يسود اعتقاد في "يهدوت هتوراه" بأن التوصل إلى اتفاق مع آيزنكوت سيمهد لانضمام "شاس"، ولو بعد حين.

وبحسب "هآرتس"، يتطلب الاتفاق مع "يهدوت هتوراه" بلورة صيغة مبدئية لإعفاء الشبان الحريديين من التجنيد، تحظى بقبول المحكمة العليا ورئيس أركان الجيش والحاخام دوف لاندو، علما بأن تفاهمات من هذا النوع، لم تُصغ كتابيًا بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس "يهدوت هتوراه"، يعقوب آشر، يتطلع إلى تولي وزارة الإسكان بصلاحيات موسعة تشمل إدارة التخطيط، وربطت بين مساعي نتنياهو لإسناد الوزارة إلى بتسلئيل سموتريتش، عقب استقالة حاييم كاتس منها، ومحاولاته إحباط الاتفاق الائتلافي بين الحريديين وآيزنكوت.