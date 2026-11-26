تتسارع مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط إعطاء الحاخامين لاندو وهيرش ضوءا أخضر للمضي قدما بمحادثات تشكيلها مع "يهدوت هتوراه"، بالتوازي مع تفاهم مبدئي بشأن التجنيد، وتباين بين غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت الذي أرجأ اجتماعهما لغياب مخطط واضح.

تتسارع مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة وسط تباين بين رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الذي كان يسعى لإعلان نجاحه في مهمّة تكليفه، مطلع الأسبوع المقبل، وبين رئيس تحالُف "بياحد"، نفتالي بينيت، الذي أرجأ اجتماعا كان مقرّرا بين الطرفين، الخميس، مطالبا بتمديد المهلة وعرض مخطط تجنيد واضح، بالتوازي مع تقدم الاتصالات بين حزب "يشار" و"يهدوت هتوراه" نحو صياغة تفاهم مبدئي بشأن قانون التجنيد، وحسم المرجعيات الحاخامية، وإعطاء كلّ من الحاخامين دوف لاندو وموشيه هليل هيرش ضوءا أخضر للمضيّ قدما في المحادثات تمهيدا لتشكيل حكومة مع آيزنكوت.

وقبيل انتصاف ليل الخميس، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة بينها القناة 12 و"يسرائيل هيوم"، أن الحاخامين لاندو وهيرش، قد أعطيا موافقتهما على المضيّ قدما في المحادثات مع "يشار". فيما لم يصدر إعلان رسمي بعد بشأن ذلك.

وبحسب ما نقلت القناة 12 عن مصادر، فإنّ الحاخامين بحثا مساء الخميس كذلك الشؤون السياسية، ويرجح أن يُقرا إجراء المحادثات مع حزب "يشار" بشكل علنيّ.

وبعد منح الموافقة الرسمية، يُتوقع أن يُعقد منذ يوم الأحد اجتماع لممثلي حزب "يهدوت هتوراه" مع المحامي بن تسور الذي سيمثلهم أمام حزب "يشار"، كما يُتوقع في اليوم ذاته عقد أول اجتماع بين حزبَي "يهدوت هتوراه" و"يشار".

الحاخامان لاندو وهيرش أثناء لقائهما، مساء الخميس

وقبل الإعلان، قال موتي باباتشيك، وهو أحد أبرز الشخصيات النافذة في "يهدوت هتوراه" والمسؤول الرفيع في حركة "أغودات يسرائيل": "نحن في الطريق إلى الحكومة، لقد أحرزنا تقدما جوهريا في المفاوضات... وسننظم مكانة طلاب المعاهد التوراتية".

وأشار إلى أن التفاؤل يسود في "يهدوت هتوراه" حيال إمكانية التعاون بين الحزب و"معسكر التغيير".

ولفتت القناة إلى أن اجتماعات حاسمة ستُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

تبايُن بين آيزنكوت وبينيت

وفي ضوء التوترات داخل معسكر آيزنكوت مع رئيس حزب "بياحد"، أُلغي اجتماع التفاوض الذي كان من المقرر عقده مساء الخميس، بين فريقَي التفاوض من حزبيهما.

وبحسب ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء اليوم، فقد تم إلغاء اجتماع بينيت وآيزنكوت بعد خلاف بشأن التجنيد. وفي المقابل، أوردت القناة الإسرائيلية 12 أن بينيت قد أجّل الاجتماع المذكور حتّى الأحد المقبل، بسبب أنه لم يُعرض عليه مخطّط بشأن تجنيد الحريديين.

وبحسب القناة 12، فإنه "على الرغم من هذا الضغط الذي يمارسه بينيت، وعلى الرغم من مطالبته في الواقع بالتوجه للحصول على تمديد من الرئيس (الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ)، فإن هذه ليست نية غادي آيزنكوت الذي يعتزم الالتزام بالجداول الزمنية، وسيحاول عرض حكومة منذ الأسبوع المقبل، أو على الأقل إعلان نجاحه في تشكيلها، والانتظار أسبوعا إضافيا".

وذكر تقرير القناة أن آيزنكوت "لا ينوي الاستجابة لهذا الطلب بالانتظار لأسبوعين إضافيين، وذلك في ضوء الخشية من تصعيد أمني، أو من حدث غير متوقَّع، وبشكل عام من استمرارية مسارات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار كامل هذه التركيبة التي تهدف إلى تشكيل الحكومة".

وفي ما يتعلّق بتأجيل الاجتماع، أشار التقرير إلى أن "هذا تأجيل جوهري، لأن آيزنكوت أراد أن يعلن أنه ’نجح في المهمة’ منذ بداية الأسبوع المقبل".

وأورد أن سبب التأجيل، بحسب ادعاء مقرّبي بينيت، هو أنه "لم يُعرض عليهم مخطط التجنيد إلا بخطوطه العريضة، فيما يقول بينيت حرفيا: أنا مستعد للتقدم، أنا مستعد للمضي قدما، ولست مستعدا للتنازل... طالما لم يُعرض عليّ مخطط واضح".

ووفق التقرير، فقد "تفاجأ المقرّبون من آيزنكوت من ذلك، ولم يكونوا على علم بهذه الأمور، إذ أُبلغوا أصلا بأن سبب التأجيل شخصيّ، وهم لا يستطيعون الجزم إن كانت هذه مناورة أم ما الذي يقف وراء ذلك، ولكنهم يقولون إن ما عُرض على بينيت هو كل ما هو قائم حاليًّا".

وزعم المقرّبون من آيزنكوت أنه "لم تُثَر في أي مرحلة أي حجة أو تحفظ أو مشكلة تتعلق بمضمون الاجتماع، وقد عُرضت المرحلة الأولى من المخطط على المقربين (من بينيت)... من دون أي تحفظات من جانبه. أما المرحلة الثانية فلا تزال قيد التفاوض، وقد عُرضت الأمور بشفافية تامة".

ولفت التقرير أن تأجيل الاجتماع "قد يؤدي إلى إرجاء تنصيب الحكومة لمدة أسبوع، إذ أراد آيزنكوت أن يعلن ذلك في بداية الأسبوع، وهو ما لن يحدث الآن".

وذكر أن الاتفاق مع الحريديين لم يُستكمل نهائيا بعد، وربما يكون هذا هو موضع الخلاف بين الطرفين حاليا؛ كما أن الحاخام موشيه هليل هيرش لم يُقرّ الليلة الماضية بالانتقال إلى محادثات علنية، وقد التقى مع الحاخام دوف لاندو.

ولفتت القناة إلى أنه من الوارد أن تحدث هذه الأمور لاحقا؛ و"إذا جرى ذلك، فسيُعقد منذ يوم الأحد اجتماع بين طواقم ’يهدوت هتوراه’ وحزب ’يشار’".

تفاهمات مبدئية بين "يشار" و"يهدوت هتوراه"

واتُّفِق على المبادئ المتعلقة بقانون التجنيد خلال الاتصالات الجارية بين حزب "يهدوت هتوراه" وحزب "يشار"، وبموجبها ستُلغى أهداف (حصص) التجنيد، وتُشدَّد الرقابة للتحقق من أن طلاب المعاهد التوراتيّة (يشيفوت) يدرسون بالفعل، كما ستُفتح مسارات تجنيد إضافية للحريديين.

وبالإضافة إلى ذلك، اتُّفق على أن يدعو الحاخامات من لا يدرسون إلى التجنّد، وذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الخميس.

وبعيد التوصل إلى هذا التفاهم بين الحزبين، استعانت "يهدوت هتوراه" بالمحامي بوعز بن تسور ليقوم بصياغة تشريع بشأن التفاهم بين الطرفين، بطريقة تتيح له اجتياز المراجعة القضائية في المحكمة العليا.

وقبل إعلان الحاخمين، كان يُتوقَّع أن يحصل رئيس "يهدوت هتوراه"، يعقوب آشر، في نهاية الأسبوع على موافقة الحاخام موشيه هيلل هيرش للمضي قدما نحو اتفاق مع آيزنكوت، استنادا إلى المبادئ المذكورة.

وسيلتقي في مطلع الأسبوع المقبل المحامي بن تسور مع المحامي راز نيزري، الذي يمثل حزب "يشار"، في اجتماع مخصص لصياغة التشريع بهدف تجاوز العقبة القانونية.

ونُشر الأربعاء أن المحادثات بين "يشار" و"يهدوت هتوراه" من المتوقع أن تصبح علنية الأسبوع المقبل.

وبحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن من شأن الانتقال إلى مفاوضات علنية أن "يؤشر إلى مرحلة جديدة في المحادثات، ما يعني أن جميع الأطراف مستعدة لدفع أثمان سياسية مقابل مجرد إجراء هذه الاتصالات، وأن القضايا المبدئية التي تقع في صلب الخلاف باتت وراءهم، وهو أمر قد يمهّد الطريق لتشكيل حكومة جديدة".

"من المرجح أن ينضم الباقون"... تحفظات في الليكود بشأن التناوب

ووفق القناة 12، فإن التقديرات كانت تشير إلى أنه في حال اتخذت "ديغل هتوراه" ممثلة بالحاخام لاندو والحاخام هيرش وممثلهم في الكنيست يعقوب آشر هذا القرار، فإن جميع الأطراف الأخرى ستنضم إليهم.

أما بخصوص حزب "شاس"، فلا تزال هناك علامة استفهام كبيرة، إذ يتوخى رئيسه أرييه درعي الحذر، ويؤكد طوال الوقت أنه لا يزال جزءا من معسكر بنيامين نتنياهو.

من جانبه، عارض الوزير ميكي زوهار تشكيل حكومة وحدة لا يكون فيها نتنياهو أول من يتولى المنصب في التناوب على رئاسة الحكومة، قائلا: "أدعو رئيس الحكومة إلى عدم الموافقة على أي مقترح لا يكون فيه أولا في التناوب".

وأضاف أنه "إذا كانوا قادرين على تشكيل حكومة أقلية مع ’يهدوت هتوراه’ ومع العرب؛ فليكن لهم التوفيق".