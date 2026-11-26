تكشف الانتقادات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن تباين في تقدير التهديد الإيراني، وسط تحذيرات من توظيف المخاوف الأمنية لتبرير تصعيد عسكري جديد، في وقت لا تزال فيه طبيعة القدرات الإيرانية الفعلية ومدى جاهزيتها موضع تساؤل.

تثير تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن تطوير إيران أسلحة كيميائية واحتمال استخدامها، انتقادات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وفي أوساط خبراء الشأن الإيراني، الذين يرون أن تصوير هذا التهديد على أنه خطر وشيك لا يستند إلى معطيات تثبت امتلاك طهران قدرة عملياتية جاهزة للاستخدام.

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ويقول مسؤولون أمنيون وخبراء إن القدرات البحثية والتطويرية الإيرانية في المجال الكيميائي معروفة لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية منذ سنوات، وإن امتلاك المعرفة والخبرة في هذا المجال لا يعني بالضرورة أن إيران باتت قادرة على إنتاج أسلحة كيميائية قابلة للاستخدام العسكري.

ويقدر هؤلاء أن تحويل الأبحاث والتطوير إلى منظومة عملياتية قد يستغرق شهورا، وربما سنوات، بحسب تقرير صحيفة "هآرتس" الخميس.

وكان كاتس قد زعم، خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، أن إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية وتعتزم استخدامها. غير أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية وخبراء معنيين بالشأن الإيراني انتقدوا طريقة عرض المستوى السياسي الإسرائيلي للتهديد، معتبرين أنها تضخّم المخاطر الحالية، ولا تميّز بين امتلاك قدرات بحثية وبين الوصول إلى قدرة عسكرية فعلية.

ويرى بعض هؤلاء أن إثارة الملف بهذه الصيغة قد تمهّد الطريق أمام جولة عسكرية جديدة ضد إيران، من خلال تقديم تهديد معروف لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية منذ فترة طويلة على أنه تطور طارئ يستدعي تحركًا عسكريًا فوريًا.

قدرات معروفة وهجمات إسرائيلية سابقة

وبحسب خبراء ومسؤولين أمنيين، انخرطت إيران على مدار سنوات في أبحاث وتطوير بمجالات يمكن توظيفها في إنتاج أسلحة كيميائية، لكنها امتنعت حتى الآن عن تحويل المعرفة التي راكمتها إلى قدرة عسكرية عملياتية حقيقية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول أمني رفيع المستوى، شارك في مداولات أمنية محدودة خلال الحرب، قوله إن أي تقدم إيراني في تطوير الأسلحة الكيميائية يجب أن يكون خاضعًا لمراقبة أجهزة الاستخبارات، مع الاستعداد لإحباطه إذا اقتضت الحاجة. لكنه حذر من تصوير المسألة على أنها تهديد مباشر يستوجب هجوما استباقيا وفوريا، معتبرا أن ذلك يضر بأمن إسرائيل ويثير مخاوف غير مبررة لدى الجمهور لأسباب سياسية.

وتبرز في هذا السياق تساؤلات بشأن تصريحات كاتس، في ضوء ما أعلنه الجيش الإسرائيلي خلال الحرب عن استهداف منشآت إيرانية مرتبطة بالصناعات الكيميائية، والقول إن الهجمات ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية البحثية والإنتاجية في هذا المجال.

ففي الأول من نيسان/أبريل، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منشأة للأبحاث والتطوير تابعة لشركة الأدوية الإيرانية "توفيق دارو"، مدعيا أن الشركة نقلت مواد كيميائية بصورة منهجية إلى منظمة "سباند"، التي يعرفها الجيش بأنها الجهة المسؤولة عن تطوير الأسلحة الكيميائية لصالح إيران. وقال حينها إن الهجوم ألحق أضرارا بقدرات طهران على إنتاج هذه الأسلحة.

وفي الرابع من نيسان/أبريل، أعلن الجيش استهداف بنى تحتية في مجمع بتروكيميائي بمنطقة ماهشهر جنوب غربي إيران، قبل أن يعلن بعد يومين قصف أكبر مجمع بتروكيميائي في البلاد بمنطقة عسلوية جنوبا. وادعى الجيش، في بيان صدر في السادس من نيسان/أبريل، أن استهداف المجمعين أدى إلى تعطيل أكثر من 85% من قدرة إيران التصديرية للبتروكيماويات.

وفي اليوم التالي، أعلن الجيش استهداف مجمع بتروكيميائي آخر في شيراز، وصفه بأنه من آخر المنشآت المتبقية لإنتاج المكونات الكيميائية الأساسية للصناعة العسكرية الإيرانية.

وتشير هذه التصريحات، وفق مصادر أمنية، إلى أن اهتمام إيران بهذا المجال لم يكن أمرا مستجدا، بل كان معروفا لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي سبق أن أعلنت استهداف منشآت قالت إنها مرتبطة بتطوير القدرات الكيميائية الإيرانية.

وتتمحور التساؤلات حاليا حول ما إذا كانت إيران قد تمكنت من استعادة قدراتها بعد تلك الهجمات، وما الذي تغير منذ استهداف منشآتها البحثية والإنتاجية، وما إذا كانت قد انتقلت بالفعل من مرحلة الأبحاث إلى تطوير قدرة عسكرية قابلة للاستخدام.

اغتيال خامنئي واحتمالات تغيير التوجه الإيراني

وفي ما يتعلق بموقف القيادة الإيرانية من تطوير الأسلحة الكيميائية، قال الخبير في الشأن الإيراني داني سيترينوفيتش إن المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، عارض تطوير هذا النوع من الأسلحة خلال فترة توليه منصبه، وعبر عن موقفه في توجيهات عامة.

ورأى سيترينوفيتش أن اغتيال خامنئي قد يفتح المجال أمام إعادة طرح مسألة تطوير الأسلحة الكيميائية داخل القيادة الإيرانية، مشيرا إلى أن المعرفة اللازمة متوفرة إلى حد كبير، وأن القدرات التكنولوجية والصناعية الإيرانية قد تتيح إحراز تقدم في هذا المجال. لكنه شدد على أن بناء منظومة عملياتية متكاملة سيستغرق وقتا طويلا.

من جهته، رأى خبير آخر في الشأن الإيراني أن تصريحات القيادة السياسية الإسرائيلية ينبغي قراءتها في سياق سياسة إسرائيل تجاه إيران منذ الحرب، واحتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين. وأعرب عن قلقه من سهولة طرح خيار مهاجمة إيران في الخطاب السياسي الإسرائيلي، ومن تقبل الرأي العام لهذا الخيار.

الردع الإيراني والتهديد الكيميائي

وفي سياق متصل، اعتبر خبير آخر أن مسألة تطوير الأسلحة الكيميائية ينبغي بحثها في ضوء التغييرات التي طرأت على مفهوم الردع الإيراني بعد الحرب. وقال إن طهران ربما باتت تعيد النظر في تقديراتها السابقة، التي اعتمدت على قدرات حلفائها الإقليميين والصواريخ الباليستية باعتبارها أدوات كافية لردع إسرائيل.

وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النووية الإيرانية والقدرات العسكرية قد تدفع القيادة في طهران إلى دراسة وسائل ردع إضافية، لكنه حذّر من اعتبار وجود أبحاث في المجال الكيميائي، أو احتمال اتخاذ قرار بتوسيعها، دليلًا على وجود تهديد فعلي ووشيك لإسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل عاشت لسنوات في ظل تهديد الأسلحة الكيميائية السورية، من دون أن يعني ذلك أن امتلاك هذه القدرة أو تحويلها إلى سلاح قابل للاستخدام كان أمرا فوريا، لافتا إلى أن بناء قدرة عملياتية من هذا النوع قد يستغرق شهورا أو سنوات. واعتبر أن المعطيات المطروحة حاليًا لا تبرر جولة عسكرية جديدة ضد إيران.

قيود عملياتية على استخدام الأسلحة الكيميائية

بدوره، قال العميد المتقاعد ران كوخاف إن إسرائيل تعاملت لسنوات مع خطر الأسلحة الكيميائية السورية، من خلال إدارة المخاطر والاستعداد الاستخباراتي والدفاعي، من دون أن يدفعها ذلك إلى شن حرب استباقية ضد النظام السوري.

وشدد كوخاف على ضرورة منع أعداء إسرائيل من امتلاك أسلحة غير تقليدية، لكنه حذّر من التعامل مع كل قدرة كيميائية باعتبارها تهديدا وجوديا. وأشار، مستندا إلى خبرته السابقة قائدا لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، إلى أن استخدام إيران أسلحة كيميائية ضد إسرائيل يواجه تحديات عملياتية، من بينها المسافة الجغرافية وقدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضاف أن على المؤسسة الأمنية مواصلة مراقبة التطورات والاستعداد للسيناريوهات المحتملة، بما فيها احتمال تنفيذ هجوم مستقبلي إذا دعت الحاجة، لكنه رأى أن المعلومات التي عرضت على الجمهور حتى الآن لا تبرر عملا عسكريا في الوقت الراهن.

وتشمل القيود التي أشار إليها الخبراء صعوبة إيصال الرؤوس الحربية الكيميائية إلى أهدافها وتحقيق تأثير فعلي، في ظل اعتماد إيران على الصواريخ، وعدم امتلاكها القدرة على تنفيذ هجمات جوية بالطائرات. ووفق تقديراتهم، فإن إحداث تأثير ملموس في منطقة محدودة قد يتطلب إطلاق عدد كبير من الصواريخ، وربما عشرات منها.

كما يمكن لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعتراض الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، سواء خارج الغلاف الجوي أو داخله، بما قد يحول دون انتشار المواد الكيميائية على النحو المطلوب، أو يؤدي إلى احتراقها. وقد تتسبب عمليات الاعتراض أيضا في سقوط شظايا داخل الأراضي الأردنية، وهو عامل إضافي يتعين على إيران أخذه في الحسبان.

وبينما لا يستبعد الخبراء احتمال سعي طهران إلى تطوير قدراتها في هذا المجال، فإنهم يميزون بين التهديد المحتمل على المدى البعيد وبين وجود خطر عملياتي وشيك. ويرون أن التعامل مع هذا الملف يتطلب متابعة استخباراتية واستعدادا دفاعيا، لا تضخيمه سياسيا أو تقديمه مبررا فوريا لشن هجوم جديد.