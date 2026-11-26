طرق غير معبّدة، ونقص في تجهيزات الجنود الشتوية، وخطط لإيصال المؤن جوًا إلى القوات التي قد تعزلها الفيضانات والوحل؛ تحديات تواجه الجيش الإسرائيلي في تأمين بقائه على مساحة تتجاوز 500 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية المحتلة، وسط أزمة في الميزانية.

يستعد الجيش الإسرائيلي لقضاء فصل الشتاء في عمق الأراضي اللبنانية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 2000، في ظل أزمة حادة في الميزانية فرضت عليه إلغاء مشاريع لتطوير البنية التحتية وتقليص تجهيزات جنوده، وسط مخاوف من انقطاع خطوط الإمداد البرية عن قواته لأيام طويلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عدة ألوية قتالية تضم آلاف الجنود ستقضي "أشهر الشتاء الأشد قسوة"، بين كانون الأول/ ديسمبر وشباط/ فبراير، في منطقة تتجاوز مساحتها 500 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يشمل مناطق تقع شمالي نهر الليطاني.

ويفرض اتساع رقعة الاحتلال وطول خطوط الإمداد اللوجستية تحديات لم يواجهها الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، إذ احتل قلعة الشقيف وتجاوز الليطاني في نيسان/ أبريل من العام الماضي، بعد انقضاء ذروة الشتاء.

وقبل عامين، اقتصر انتشار قواته خلال الشتاء على المواقع العسكرية المتقدمة قرب الحدود وعدد من قرى الصف الأول في لبنان، فيما كانت تتمركز قبل ثلاثة أعوام على امتداد خط الحدود في مواجهة حزب الله.

استعدادات لانقطاع الإمدادات البرية لأكثر من أسبوع

وبحسب التقرير، يستعد الجيش لاحتمال تعرض بعض قواته في عمق لبنان لـ"انقطاع الامدادات البرية" يستمر أيامًا طويلة، نتيجة الفيضانات وتراكم الوحل وإغلاق الطرق المؤدية إلى مواقعها، بما يحول دون إيصال المؤن إليها برًا.

وبدأ الجيش بنقل كميات أكبر من المعتاد من المياه والغذاء والوقود إلى هذه القوات، تشمل آلاف زجاجات المياه وآلاف الوجبات الغذائية، لتمكينها من البقاء في مواقعها لأكثر من أسبوع متواصل دون تلقي إمدادات جديدة.

كما زاد حجم المعدات والمؤن التي تنقلها كل قافلة لوجستية، بهدف تقليص عدد القوافل البرية خلال ذروة الشتاء، تفاديًا لمخاطر السير على الطرق الموحلة واحتمال تعطلها.

ويعدّ سلاح الجو الإسرائيلي خططًا لإمداد القوات التي قد تُعزل عن خطوط الإمداد البرية، عبر مروحيات تهبط في عمق لبنان أو إسقاط المؤن من الطائرات.

وأقام الجيش الإسرائيلي مؤخرًا ثلاثة جسور جديدة أكثر ارتفاعًا ومتانة فوق نهر الليطاني، خشية عدم صمود الجسور العائمة التي أنشأها بصورة مؤقتة أمام اشتداد تدفق مياه النهر شتاءً، وانقطاع الاتصال البري بالمناطق الواقعة شماله.

أزمة الميزانية تفرض "قرارات صعبة"

واضطر جيش الاحتلال، بسبب نقص الميزانية، إلى التخلي عن خطة لتعبيد الطرق التي شقها في عمق لبنان بالإسفلت، لتبقى مغطاة بالحصى، بما يزيد صعوبة السير عليها والوصول إلى المواقع البعيدة.

وطاولت التقليصات تجهيزات الجنود الشخصية، إذ لم يحصل مئات الجنود المنتشرين في لبنان على معاطف شتوية مخصصة للزي الميداني، واكتفى الجيش بتزويدهم بمعطف واحد مخصص للزي العسكري الرسمي.

ودفع العجز عن توفير كامل التجهيزات الشتوية الجيش إلى إصدار تعليمات جديدة بشأن اللباس العسكري، تسمح للجنود باستخدام معاطف الزي الرسمي داخل مناطق القتال.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين عسكريين كبار قولهم: "نتوقع شتاءً صعبًا في لبنان. وفي بعض المناطق، هناك احتمال لتساقط الثلوج على مدى عدة أيام. نستعد لذلك رغم تحديات الميزانية. اضطررنا إلى اتخاذ عدة قرارات مؤلمة".

وفي تعقيبه على التقرير، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قيادة المنطقة الشمالية "استكملت خلال الأشهر الأخيرة استعدادات واسعة لفصل الشتاء، لتوفير استجابة مثلى لتحديات الأحوال الجوية المتوقعة". ولم يتطرق رد الجيش مباشرة إلى التقليصات في الميزانية أو نقص التجهيزات الشتوية التي كشف عنها التقرير.

وأضاف أن الاستعدادات شملت "أعمال صيانة وسلامة ميدانية، بينها تقليم الأشجار وتدعيم الأعمدة وشدّها وإزالة مصادر الخطر المحتملة"، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال ستتواصل إلى جانب أعمال واسعة لتطوير البنية التحتية، بما يشمل عمليات تبديل القوات المقبلة.