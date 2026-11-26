لا يستبعد ليبرمان أن يعرض نتنياهو على آيزنكوت التناوب على رئاسة الحكومة، محذرًا من أن العرض قد يكون مناورة لإطالة أمد المفاوضات وإفشالها، فيما يتحدث عباس عن تبلور تفاهمات لتشكيل حكومة؛ في حين يتمسك بينيت بحكومة وحدة مع الليكود.

حذّر رئيس حزب "إسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، من مساعي بنيامين نتنياهو لإفشال تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، معتبرًا أن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة ليست سوى مناورة لكسب الوقت وجرّ إسرائيل إلى انتخابات جديدة.

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وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "حكومة التغيير بدأت تتبلور، وسيحاول نتنياهو إفشال تشكيلها بأي ثمن"، مضيفًا: "لا أستبعد أن يعرض على غادي آيزنكوت التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يتولى نتنياهو رئاستها ثانيًا، لكن يجب أن يكون واضحًا للجميع أن هذه مجرد مناورة".

واعتبر ليبرمان أنه "خصوصًا بعد التطورات التي شهدتها المحكمة أمس، يريد نتنياهو أكثر من أي شيء آخر إجراء انتخابات جديدة. ولذلك، سيماطل في المفاوضات بشأن تشكيل حكومة ’وحدة‘ حتى اللحظة الأخيرة، وسيبحث عن ذريعة لإفشالها".

وأضاف أنه "حتى لو تشكلت حكومة كهذه، فسيحاول نتنياهو افتعال أزمة في غضون بضعة أشهر لجرّ إسرائيل مجددًا إلى الانتخابات"، مشددًا على أن جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية "عليها أن تعي ذلك".

بينيت: حكومة وحدة مع الليكود أفضل من الاستناد إلى الأحزاب العربية

وردّ رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، على تصريحات ليبرمان، مشددًا على أنه لا يزال يرى أن تشكيل "حكومة وحدة صهيونية برئاسة آيزنكوت أولًا" هو الخيار الأفضل بفارق كبير، مشيرًا إلى أنها ستتمكن من تجنيد الحريديين ومنح الأولوية لمن يؤدون الخدمة العسكرية.

واعتبر بينيت، في بيان صدر عن حزبه، أن البديل لحكومة الوحدة الصهيونية ينطوي على تنازلات كبيرة بشأن تجنيد الحريديين والنهوض بمكانة من يؤدون الخدمة العسكرية، فضلًا عن الاستناد إلى "أحزاب عربية غير صهيونية"، معتبرًا أن ذلك "خيار أقل جودة".

وأكد البيان أن بينيت التقى خلال الأسابيع الأخيرة بآيزنكوت ونتنياهو ومقربين منهما، وأنه سيواصل هذه اللقاءات ما دامت ضرورية، مشددًا على أن اتصالاته تجري "بعلم آيزنكوت الكامل". وشدد الحزب على أنه "لن ينتقل بأي حال من الأحوال إلى معسكر نتنياهو".

وأضاف "لن نسمح لنتنياهو باستغلال المفاوضات لهدر الوقت من أصل الأيام الـ24 المتبقية لآيزنكوت". في إشارة إلى أن آيزنكوت قد يلجأ إلى طلب تمديد مهلة تكليفه بتشكيل الحكومة لـ14 يومًا إضافيًا من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إذ تنتهي المهلة الأصلية بعد عشرة أيام.

وكان رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، قد قال في تصريحات إذاعية، في وقت سابق اليوم، إن "خريطة الطريق لتشكيل الحكومة بدأت تتضح"، مضيفًا أنه ستُشكَّل حكومة تضم أحزاب "معسكر التغيير" و"يهدوت هتوراه" والموحدة، على أن توفر لها القائمة المشتركة "شبكة أمان". ونفت مصادر في حزب "يشار"، ما قاله عباس، مشددة: "نحن لا نتحدث معهم حتى".

وتأتي هذه التصريحات فيما يكثف آيزنكوت مساعيه لتنصيب حكومة الأسبوع المقبل، دون مشاركة الليكود، في ظل استئناف المفاوضات الائتلافية مع حزب "الديمقراطيون"، والتقدم في الاتصالات مع حزب "يهدوت هتوراه".

ويعمل آيزنكوت على بلورة تشكيلة حكومية من 24 وزارة، وسط استمرار الخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية، فيما ترجح تقديرات تولي ليبرمان وزارة الأمن، رغم تمسك نفتالي بينيت بالحقيبة؛ في حين يضغط ليبرمان كذلك لتولي وزارة القضاء.

وتشمل التفاهمات قيد البحث تخصيص حقيبتي الصحة والإسكان لـ"يهدوت هتوراه"، على أن يحتفظ بهما آيزنكوت مؤقتًا إلى حين إقرار قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، فيما يعتزم معسكره إبقاء حقائب وزارية شاغرة لحزب "شاس" لتشجيعه على الانضمام إلى الحكومة لاحقًا.