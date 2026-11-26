رسائل لأعضاء كنيست من الليكود و"عوتسما يهوديت"، وتحركات داخل الكنيست، وحملة تربط تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية بتزايد حالات الانتحار بين الجنود؛ وسط اعتراض مصابين على توظيف "معاناتهم النفسية" لأغراض سياسية.

يستغل أعضاء كنيست من معسكر بنيامين نتنياهو مصابي الجيش الإسرائيلي الذين يعانون "اضطراب ما بعد الصدمة"، لحشدهم ضد تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، عبر دفعهم إلى تعطيل اجتماعات اللجان البرلمانية والتحريض على النواب العرب.

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وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، بأن أعضاء كنيست عن الليكود و"عوتسما يهوديت" وجّهوا رسائل إلى مصابين في الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع، حثّوهم فيها على المشاركة في احتجاجات داخل الكنيست ضد ما وصفوه بـ"الأحزاب الداعمة للإرهاب".

وبحسب التقرير، رفض كثير من المصابين الاستجابة لهذه الدعوات؛ في حين عرض أحد أعضاء الكنيست تسهيل دخول أحد المصابين إلى الكنيست، فيما كتب آخر لمصاب آخر: "لا تدعوا الإرهابيين ينتصرون (في إشارة إلى المنتخبين العرب)، نحتاج إليكم معنا في النضال".

وتبيّن مراسلات وشهادات أوردتها الصحيفة التدخل المباشر لأعضاء الكنيست في توجيه تحركات المصابين بين اللجان البرلمانية، بينهم يتسحاق كرويزر ("عوتسما يهوديت") وألموغ كوهين (الليكود)، اللذان سعيا، بحسب شهادة أحد المصابين، إلى حشدهم لتعطيل اجتماع لجنة الاقتصاد.

وشملت التحركات اجتماعات لجنتي الخارجية والأمن واللجنة المنظمة للكنيست، واللجنة الخاصة بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وامتدت الحملة إلى خارج الكنيست، إذ أنشأ ناشطون يمينيون مجموعة عبر "واتساب"، يشارك في إدارتها مستشار سياسي لشخصيات يمينية، للترويج لادعاء أن تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية سيؤدي إلى ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود.

كما تواصل عاملون في القناة 14 الإسرائيلية مع مصابين، لدعوتهم إلى الظهور إعلاميًا والاحتجاج على تعيين متان كاهانا رئيسًا للكنيست بدعم النواب العرب. وقال أحد المصابين الذين شاركوا في اجتماعات اللجان: "بلغ السياسيون الحضيض. يستخدمون مصابين تضررت صحتهم النفسية لتحقيق أهداف سياسية. هذا منتهى الانحطاط".

من جانبه، ندد رئيس منتدى مصابي الصدمات النفسية الناجمة عن القتال، الذي يضم آلاف المصابين، بمحاولات إقحامهم في السجال السياسي، مشيرًا إلى أن أولويتهم هي إعادة تأهيل المصابين، بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية. ونفى كوهين الادعاءات المنسوبة إليه، مهددًا باتخاذ إجراءات قضائية بتهمة التشهير، فيما لم يصدر رد عن كرويزر.