حاول كاتس منع بث تحقيق بشأن استخدام الاحتلال فلسطينيين دروعًا بشرية في غزة، بذريعة كشف أساليب عمل عسكرية وتعريض الجنود لملاحقات قضائية دولية، في خطوة أقرب إلى الإقرار بالممارسة منها إلى نفيها؛ فيما تواصلت الممارسة رغم صدور أوامر صريحة بوقفها.

دافع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن جنوده، عقب بث تحقيق بشأن استخدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين دروعًا بشرية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، ضمن ممارسة تُعرف باسم "إجراء البعوضة"، تواصلت رغم صدور أوامر عسكرية بوقفها.

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وتناول التحقيق، الذي بثته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، ضمن برنامج "زمان إيمت"، استخدام فلسطينيين لتفتيش مبانٍ وأنفاق ومواقع في قطاع غزة قبل دخول القوات إليها خلال حرب الإبادة على القطاع، وهي ممارسة موثقة منذ عام 2024.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن الجيش "ملتزم، قبل كل شيء، بقيمه وبالقانون، وكذلك بأمن جنوده الذين يعملون في ظروف معقدة في مواجهة تنظيمات إرهابية تستغل السكان بصورة انتهازية وقاسية"، على حد تعبيره.

وأضاف "نتعلم ونحسّن أداءنا باستمرار، وسنتعلم من هذا أيضًا ونحسّن أداءنا في هذا المجال، أولًا على المستوى المؤسسي والتنظيمي، وإذا اقتضت الضرورة، على المستوى الفردي أيضًا".

ولم ينفِ دفرين مضمون التحقيق أو يعلن عن إجراءات لمحاسبة المتورطين، فيما زعم أن حماس "استغلت ولا تزال تستغل بصورة انتهازية السكان ورياض الأطفال"، مدعيًا استمرار استخدام الحركة المستشفيات والمعدات والوسائل الطبية "خلافًا لكل قاعدة وقانون".

ممارسة تواصلت رغم أوامر بحظرها

وأشار محلل الشؤون الاستخبارية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين برغمان، الخميس، إلى أن تحقيقات سابقة وثّقت استخدام 11 فريقًا عسكريًا على الأقل، في خمس مدن بقطاع غزة، فلسطينيين دروعًا بشرية، عبر إجبارهم على دخول مبانٍ وأنفاق يُشتبه بأنها مفخخة، وإطلاق تسميتي "البعوض" و"المنصات" عليهم.

واستعاد شهادات نشرتها "هآرتس" في آب/ أغسطس 2024، وتقريرًا للمحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، في كانون الثاني/ يناير 2025، تناول اتساع الممارسة بمبادرات ميدانية، وتسخير فلسطينيين لخدمة الجنود، بما يشمل إعداد القهوة، وإبقائهم في مقار الكتائب والألوية، حيث كانوا ينامون على الأرض، وأحيانًا وهم مقيدون.

وبحسب برغمان لم يستند الإجراء إلى أوامر أو قواعد عسكرية معتمدة، وتدخلت جهات في النيابة العسكرية وشعبة القانون الدولي عقب تواتر المعلومات عنه. وأورد تحقيق سابق لـ"نيويورك تايمز" شهادة عن إصدار قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، يارون فينكلمان، أوامر صريحة ومتكررة لقادة الفرق العسكرية بوقفه.

ورغم إعلان الجيش حظر استخدام المدنيين في هذه المهام، تواصل ورود الشهادات عن استمرارها. واعتبر برغمان أن إطالة الحرب خلافًا لتوصيات القيادة العسكرية واستنزاف موارد الجيش دفعا وحدات ميدانية إلى انتهاك القانون الدولي وتعليمات القيادة العليا، منتقدًا عدم إنفاذ أوامر الحظر.

حملة سياسية وإعلامية لمنع بث التحقيق

وطالب وزير الأمن، يسرائيل كاتس، الرقابة العسكرية بمنع "كان 11" من بث التحقيق رغم إجازتها له وعدم تدخل المحكمة العليا لوقفه، بذريعة كشف أساليب عمل عسكرية والمساس بسمعة الجنود وتعريضهم لملاحقات قضائية دولية.

ورأى برغمان أن رسالة كاتس، التي عُمّمت على صحافيين وتضمنت معلومات ادعى سريتها، تبدو أقرب إلى تأكيد مضمون التحقيق منها إلى نفيه، علما بأن تفاصيل الممارسة سبق نشرها عشرات المرات في إسرائيل وخارجها.

وطالب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أفيغدور ليبرمان، إدارة "كان 11" بوقف العرض، متحدثًا عن "التعاون مع العدو"، كما طالب رئيس كتلة "الصهيونية الدينية" في الكنيست، إيتمار إيتام، بإلغاء البث وحذف الإعلان الترويجي للتحقيق.