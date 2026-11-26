أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية الخميس استئناف رحلاتها المباشرة بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 3 كانون الأول 2026، بعد تعليقها أواخر أيلول إثر محاولة مساعد طيار عُماني السيطرة على طائرة وإسقاطها بمطار بن غوريون.

طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" في مطار بن غوريون قبل نحو شهرين (Getty Images)

قال ناطق باسم "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الخميس، إن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب بعد أسبوع، عقب تعليقها إثر محاولة مساعد للقبطان في أواخر أيلول/ سبتمبر، السيطرة على طائرة، وتنفيذ هجوم يستهدف مطار بن غوريون.

وقال الناطق باسم الشركة، إنه "بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ستستأنف ’فلاي دبي’ رحلاتها المباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، اعتبارا من 3 كانون الأول/ ديسمبر 2026"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الخميس.

وكانت شركة الطيران قد علّقت رحلاتها إلى إسرائيل بعدما اضطرت إحدى طائراتها، التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، إلى تنفيذ هبوط اضطراري في السعودية في أيلول/ سبتمبر.

وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، أكد النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أن مساعد الطيار، العُماني الجنسية، اعتدى على قائد الطائرة في محاولة للتسبب في تحطمها في مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب، واصفا الواقعة بأنها محاولة تنفيذ عملية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كانت الطائرة تقل 174 شخصا، من بينهم 166 إسرائيليا. وتمكن عدد من الركاب من السيطرة على مساعد الطيار.

وذكر بعض الركاب أنهم اندفعوا نحو قمرة القيادة ودار شجار للسيطرة عليها، بعد أن هوت الطائرة فجأة نحو 5,000 متر (17,000 قدم).

ومنذ تطبيع العلاقات بموجب "اتفاقات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة عام 2020، أصبحت إسرائيل والإمارات شريكيْن مقربين.