حسب الاستطلاع، 88% من ناخبين الأحزاب العربية و83% من ناخبي الليكود و81% من ناخبي "يشار" متمسكون بتصويتهم، و15% من ناخبي "يسرائيل بيتينو" يوافقون على التنازل عن تجنيد الحريديين، ويوافق 13% من ناخبي "الديمقراطيين" التنازل عن رحيل نتنياهو

قال 23% من الإسرائيليين الذين صوتوا في الانتخابات، قبل شهر، لصالح حزب "بياحد"، بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد، إنهم نادمون على تصويتهم، فيما قال 65% من ناخبي هذا الحزب إنهم سيصوتون له لو أن الانتخابات جرت اليوم، حسب استطلاع نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة.

وحسب 81% من ناخبي حزب "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، 83% من ناخبي حزب الليكود، فإنهم متمسكون بتصويتهم، وكذلك 88% من ناخبي الأحزاب العربية بينما 4% نادمون على تصويتهم للحزب الذي انتخبوه.

وعبر 13% من ناخبي حزب "يسرائيل بيتينو" عن ندمهم على تصويتهم لهذا الحزب، وعبر 13% من ناخبي حزب "الديمقراطيين" عن ندمهم على تصويتهم، بينما قال 61% من ناخبي كلا الحزبين إنهم متمسكون بتصويتهم.

وفي الإجابة على سؤال حول التنازل عن تعهدات خلال الحملة الانتخابية، قال 15% من ناخبي "يسرائيل بيتينو" إنهم سيوافقون على تنازلات بما يتعلق بتجنيد الحريديين، وقال 31% إنهم غير مستعدين للتنازل عن أي بند يؤدي إلى تشكيل حكومة.

ووافق 13% فقط من ناخبي حزب "الديمقراطيين" التنازل عن بند إنهاء ولاية بنيامين نتنياهو في منصب رئيس الحكومة.