خطة التجنيد التي يجري التفاوض حولها تقضي بإعفاء قسم من طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة، إلى جانب إشراف مشدد على الذين يتعلمون فيها، وتوسيع وحدات الجيش الإسرائيلي الملائمة للحريديين وأن تصدر دعوات عن الحاخامات تشجع على التجنيد

يبدو أن تشكيل حكومة وحدة بين معسكر غادي آيزنكوت وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو هو احتمال ضئيل للغاية، بينما ذكر تقرير اليوم، الجمعة، أن "المفاوضات الحقيقية" من أجل تشكيل حكومة تجري يوميا بين حزب "يشار" وبين كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، بعيدا عن الأنظار وفي ساعات الليل المتأخرة.

وكتب آيزنكوت في منصة "إكس"، اليوم، أنه "أعتزم تشكيل حكومة في الأيام الثمانية المتبقية للتكليف"، واتهم الليكود بالمماطلة وعدم الاستعداد لتقديم تنازلات متعلقة بخطة إضعاف القضاء وتشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.

واتخذ "يشار" القرار بمفاوضة الحريديين بعد نشر نتائج الانتخابات، التي أظهرت أن معسكر آيزنكوت لا يمكنه لوحده تشكيل حكومة بسبب عدم حصوله على أغلبية مقاعد في الكنيست، فيما جاء الحريديون إلى المفاوضات وطالبوا بحل عاجل لاعتقال طلاب المعاهد التوراتية، بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية، رصد ميزانيات لمعاهد تدري التوراة، وفق ما ذكرت القناة 12.

وحسب التقرير، فإن الحريديين أبلغوا نتنياهو، لدى محاولته إقناعهم بالبقاء في معسكريه، بأنه لم يعد هناك ما يمكن أن يخسروه، وأنه في أفضل الأحوال سيتوصلون إلى تسوية مع معسكر آيزنكوت حول قضية التجنيد، أو أن يصر معسكر آيزنكوت على تجنيد شبانهم.

وذكرت القناة 12 أن خطة التجنيد التي يجري التفاوض حولها تقضي بإعفاء قسم من طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة، إلى جانب إشراف مشدد على الذين يتعلمون فيها، وتوسيع وحدات الجيش الإسرائيلي الملائمة للحريديين وأن تصدر دعوات عن الحاخامات بأن الحريديين الذين لا يتعلمون في المعاهد التوراتية عليهم أن يتجندوا للجيش.

وحسب التقرير، فإن الصمغ الذي يربط بين معسكر آيزنكوت والحريديين هو الصمغ نفسه الذي يربط بين أحزاب معسكر آيزنكوت، وأنه في حزب "أغودات يسرائيل" الحريدي نادمون على سماحهم لوزير القضاء، ياريف ليفين، بالتقدم في خطة إضعاف جهاز القضاء، بعد التعهد لهم بأنه في نهاية سن قوانين الخطة لن تتمكن المحكمة العليا من التدخل في قضية التجنيد.

لكن بعد مرور ثلاث سنوات، رفضت المحكمة العليا القانون المتساهل الذي أعفى طلاب المعاهد التوراتية الذين يرفضون الخدمة من الاعتقال، الأمر الذي جعل الحريديين ينظرون إلى نتنياهو كمن يخرق تعهداته باستمرار وأن توقيعه لا يساوي الورق الذي يوقع عليه.

من الجهة الأخرى، يتخوف معسكر آيزنكوت من التحالف مع نتنياهو في حكومة وحدة وأنه قد يخدعهم ويعرقل عمل الحكومة ويتجه إلى انتخابات في ظروف مريحة أكثر له. وأن لنتنياهو علاقات متينة مع وسائل إعلام من أجل الحصول على تغطية إعلامية داعمة له، ويرون أن هذه العلاقات ممنوعة.

وأضاف التقرير أن الحريديين، ومن أجل ضمان تعهدات يقدمها آيزنكوت في قضية التجنيد، فإنهم يضعون ثقتهم برئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر أنه عراب التفاهمات مع الحريديين وسيتولى في حال تشكيل آيزنكوت الحكومة منصبي وزير الأمن ووزير القضاء، وذلك من أجل ضمان تنفيذ التعهدات للحريديين.

يشار إلى أن ليبرمان كان يدعو إلى تجنيد جميع الحريديين للجيش، ويعارض رصد ميزانيات لمؤسساتهم كم دون تجنيد، لكنه يتعرض الآن لانتقادات واسعة بسبب موقفه المتساهل مع تجنيد الحريديين، وأشارت القناة 12 إلى أنه إذا جرت انتخابات أخرى الآن فإن حزبه قد لا يتجاوز نسبة الحسم بسبب تنازلاته للحريديين.

بينيت: سندرس أي خطة للتجنيد أو اتفاق ائتلافي... إن لم تكن حكومة وحدة سنمضي نحو البديل

وفي ما يتعلق بنفتالي بينيت، الذي يطالب بتجنيد الحريديين بشكل كامل، اعتبرت القناة أن لا بديل لديه لحكومة يشكلها آيزنكوت مع الحريديين، لأنهم سيكونون جزءا من حكومة في حال شكلها نتنياهو، كما أن الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الحكومة على رأس سلم أولويات ناخبي بينيت.

وقال رئيس حزب "بِياحد"، في بيان عصر الجمعة، "سندرس أي خطة للتجنيد أو اتفاق ائتلافي يعرض علينا، انطلاقا من التزامنا بتخفيف العبء عن" جنود الجيش الإسرائيلي.

وأضاف "اتفقنا قبل الانتخابات على أن هذه مسألة أمنية وجودية وليست قضية سياسية، وهذا صحيح اليوم أيضا، وذلك إلى جانب الحاجة الملحة إلى استبدال حكومة الكوابيس الحالية برئاسة نتنياهو، التي فرقت بيننا، وقادتنا إلى الكارثة المروعة، ومنذ ذلك الحين تهرب من تحمل المسؤولية الأساسية المتمثلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية".

وأشار بينيت إلى أنه "يفضل كثيرا" تشكيل حكومة وحدة صهيونية برئاسة آيزنكوت أولا، مبنية على أساس تحالف الخدمة العسكرية، مضيفا "إذا كان بالإمكان أن تشارك جميع القوى الصهيونية المركزية في إسرائيل، فهذا أفضل بكثير، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فسنمضي قدما في بديل أقل جودة".