كهانا: "منذ نشر نتائج الانتخابات، كان نشاطي كله موجه نحو أمر واحد، وهو تشكيل حكومة وحدة واسعة برئاسة غادي آيزنكوت، ومن أجل هذا الأمر ومن أجل السماح لطاقم المفاوضات بحيز عمل في الحد الأقصى احتفظت بصمت إعلامي"

اتهم رئيس الكنيست الجديد، متان كهانا، من حزب "يشار" الذي يرأسه غادي آيزنكوت، رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأنه يحاول المماطلة من أجل دفع إسرائيل إلى انتخابات أخرى، وشدد على أنه "لن نتمكن من السماح بحدوث ذلك".

وكتب كهانا في منصة "إكس" أنه "منذ نشر نتائج الانتخابات، كان نشاطي كله موجه نحو أمر واحد، وهو تشكيل حكومة وحدة واسعة برئاسة غادي آيزنكوت، ومن أجل هذا الأمر ومن أجل السماح لطاقم المفاوضات بحيز عمل في الحد الأقصى احتفظت بصمت إعلامي".

وأضاف كهانا أنه كان مقتنع بتشكيل حكومة وحدة، "لكن ليس بأي ثمن، ولأسفي فإن انطباعي الآن هو أن نتنياهو يحاول المماطلة وأن يقودنا إلى انتخابات أخرى، فيما هو رئيس الحكومة الانتقالية".

وتابع أنه "لا أريد شيئا أكثر من حكومة وحدة واسعة، وليت نتنياهو يدرك حجم هذه الفترة".

في هذه الأثناء، يحاول رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، أن يدفع لتشكيل حكومة وحدة، من خلال اتصالات يجريها مع الوزير السابق، رون ديرمر، وهو أحد أكثر المقربين من نتنياهو، وحسب موقع "واينت" الإلكتروني فإن بينيت وديرمر التقيا.

وأعلن بينيت في بيان، أمس، أنه التقى "مع نتنياهو ومستشاريه"، وأنه "مقتنع بأن البديل الأفضل، عمليا، لصالح دولة إسرائيل والجمهور الي يؤدي الخدمة العسكرية، هو تشكيل حكومة وحدة صهيونية برئاسة آيزنكوت في البداية".

واعتبر بينيت أن "هذه ستكون حكومة تحالف الذين يخدمون في الجيش التي ستتمكن من تجنيد الحريديين وتضع مصلحة الذين يخدمون في رأس أولوياتها".

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أول من أمس، أن بينيت يجري مفاوضات سرية مع نتنياهو، ونقلت عن مصادر سياسية اطلعت على تفاصيل الاتصالات، أن المفاوضات بين بينيت ونتنياهو أكثر جدية مما نُشر حتى الآن، وأن الرسائل تُتبادل بينهما يوميًا، بمعزل عن مسار المفاوضات الرسمي لتشكيل حكومة وحدة.

وكشفت الصحيفة أن شالوم شلومو، أحد أبرز المقربين من بينيت، اجتمع على انفراد مع ممثل نتنياهو، ميخائيل رابيلو، مطلع الأسبوع الماضي، في فندق "دان أكاديا" في هرتسليا، عقب مشاركتهما في جلسة مفاوضات بحضور ممثلي آيزنكوت.