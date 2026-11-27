رئيس الموساد، رومان غوفمان، يؤيد شن هجوم إسرائيلي منفرد على إيران دون واشنطن لإحباط تطور برنامجها الكيميائي، خلافا لرئيس الأركان، إيال زامير، الذي يفضّل انتظار تحرك مشترك يقوده ترامب، الذي هدد الجمعة بضرب "جبل الفأس" إن استؤنفت الحرب.

أبدى رئيس جهاز الموساد، رومان غوفمان، خلال المداولات الأمنية الماضية، تأييده شنّ هجوم إسرائيلي منفرِد على إيران من دون مشاركة الولايات المتحدة في "حال عدم وجود خيار آخر".

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني "واينت" في تقرير نقل عن مسؤولين رفيعي المستوى اطّلعوا على موقفه، أن غوفمان يرى أن مزيدا من الانتظار في مواجهة التهديد الكيميائي الإيراني، قد يضع إسرائيل أمام تهديد عملياتي، سيكون من الأصعب بكثير إزالته.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد استنفر المنظومة العسكرية قبل نحو شهر من الانتخابات تمهيدا لهجوم على إيران، وبلغت حالة التأهب في إسرائيل ذروتها، فيما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، آنذاك، استئناف الحرب قبل الانتخابات، في حين قدّم غوفمان موقفا مغايرا، وقال إنه "ما دامت الولايات المتحدة معنا، فمن الصواب اغتنام الفرصة، والعمل معا". وفي نهاية المطاف، ألغى ترامب نيته شنّ الهجوم، وانخفض مستوى التأهُّب.

وقبل ثلاثة أسابيع، زار غوفمان واشنطن وعرض معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بتطور برنامج الأسلحة الكيميائية الإيراني. وخلال الزيارة، سعى إلى الدفع نحو خيار شنّ هجوم مشترك، "انطلاقا من إدراكه أن نافذة الفرص لإلحاق ضرر جسيم بالقدرات الإيرانية ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية"؛ غير أن الإدارة الأميركية لم تتخذوا حتى الآن قرارا بشنّ الهجوم.

معلومات استخباراتية متطابقة ومواقف متباينة

ووفق تقرير "واينت"، فإن "نبرة أكثر تشددا من جانب غوفمان تُسمَع الآن في المداولات الأمنية، مفادها وجوب دراسة شنّ هجوم إسرائيلي حتى من دون الولايات المتحدة، وذلك خشية أن تواصل إيران تطوير قدراتها في مجال الأسلحة الكيميائية، سرًّا، وبوتيرة متسارعة".

وأضاف التقرير أن هناك تباينا بين رئيس الموساد ورئيس أركان الجيش بشأن ذلك، فبحسب مصادر أمنية، إن المعلومات الاستخباراتية لدى شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") والموساد "متطابقة"، كما أن زامير يؤيد الهجوم أيضا، لكنه يقدّر أنه لا يوجد تهديد وشيك حتى الآن.

ولذلك، يرى زامير أن "من الصواب انتظار قرار ترامب، والعمل جنبا إلى جنب مع الأميركيين، الذين بوسعهم أن يشكّلوا مضاعِف قوة كبيرا. وفي نهاية المطاف، ستُلقى المسؤولية العملياتية للهجوم وإدارة المعركة على عاتق الجيش الإسرائيلي: فسيكون سلاح الجو الذراع التنفيذية الرئيسية في الهجوم، وستُطالب منظومة الدفاع الجوي بالتصدي للرد الإيراني، كما سيتعين على ’أمان’ توفير المعلومات الاستخباراتية لمواصلة المعركة".

ويتمثل موقف الجيش الإسرائيلي في أنه إذا نشأ تهديد وشيك، فستهاجم إسرائيل إيران، حتى من دون الولايات المتحدة. وقال مصدر أمني إسرائيلي بشأن ذلك: "لكن هذا ليس الوضع في الوقت الراهن".

في المقابل، يرى غوفمان أن مجرّد تبلور التهديد الكيميائي، لا يسمح بالمجازفة بوصول مثل هذه القدرات إلى يد النظام الإيراني.

قُدرات حاسمة وغطاء سياسي: لماذا تحتاج إسرائيل لواشنطن؟

وعَدّت الصحيفة أن "إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران حتى من دون مشاركة أميركية، كما أثبتت" في عدوانها الواسع الذي شنته في حزيران/ يونيو 2025، واستهدف البرنامج النووي الإيراني والمنظومة الصاروخية وقيادات عسكرية، غير أن التقرير شدّد على أن "هناك فرقا جوهريا بين عملية إسرائيلية منفردة، ومعركة مشتركة مع الولايات المتحدة؛ فالأميركيون يمتلكون قدرات تفتقر إليها إسرائيل، وفي مقدمتها قاذفات ’بي-2’ (B-2) والذخائر التي تخترق التحصينات، المصممة لضرب المنشآت العميقة تحت الأرض، إلى جانب تفوق أكبر بكثير في القوة النارية، والاستخبارات، والتزود بالوقود جوا، والإمداد اللوجستي، ومخزون الذخيرة".

ويُضاف إلى ذلك "مظلة دفاعية أوسع في مواجهة أي رد إيراني، من خلال منظومات الاعتراض والقوات البحرية والجوية الأميركية. ويعني هذا القدرة على إدارة معركة أوسع وأطول أمدا، مع تخفيف جزء من العبء العملياتي والدفاعي عن كاهل إسرائيل".

ولفت التقرير إلى أن الميزة لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب؛ فالهجوم المشترك يمنح إسرائيل غطاء سياسيا أميركيا، ويعزز فرص تحقيق نتيجة إستراتيجية تدوم طويلا".

وفي المقابل، تمنح العملية المنفردة إسرائيل "حريّة أكبر في اتخاذ القرار، بعيدا عن الحسابات السياسية في البيت الأبيض، ومدى استعداد ترامب لمواصلة المعركة. وهنا تكمن المخاطرة أيضا؛ إذ إن مصالح (تل أبيب) وواشنطن لا تتطابق بالضرورة، فقد يطلب ترامب وقف العمليات بعد تحقيق إنجاز محدود، أو يسعى للتوصل إلى اتفاق، بينما سترغب إسرائيل في المضي قدما، حتى إلحاق ضرر أعمق بالقدرات الإيرانية".

وكرّر التقرير أن "إسرائيل لا تحتاج بالضرورة إلى الولايات المتحدة لمهاجمة إيران، بل تحتاج إليها لزيادة فرص أن يحقق الهجوم نتيجة إستراتيجية لا عملياتية فحسب. ويُضاف إلى ذلك القلق من تضرر حلفاء إسرائيل العلنيين والسريين في المنطقة، الذين قد يتعرضون لرد إيراني في أعقاب أي تحرك إسرائيلي"، مضيفا أن هناك "إدراكا في واشنطن لهذه التداعيات الإقليمية، ولذلك لم يُمنح الضوء الأخضر حتى الآن لتحرّك مشترك".

ترامب: سنهاجم جبل الفأس إن استأنفنا الحرب

وتطرّق ترامب إلى الملف الإيراني في حديث له مع الصحافيين، اليوم الجمعة، وقال: "نحاول منحهم فرصة ليكونوا أذكياء. جيشهم مدمّر؛ سلاحهم الجوي ممحوّ، وأسطولهم البحري مُمحوّ، ودفاعهم الجويّ كذلك".

وأضاف: "نحن نراقبهم عن كثب. إنهم لا ينجحون في فعل أي شيء بمواقعهم النووية التي دمّرناها، ولكن إذا أقدمنا على فعل شيء، فسنهاجم 'جبل الفأس'، وبإمكاننا إبلاغهم بذلك لأنه لا يوجد أي شيء بوسعهم فعله. كنا سنهاجم 'جبل الفأس' منذ وقت مضى، لكننا لم نرَ أي نشاط حقيقي هناك".