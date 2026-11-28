تنازل نتنياهو واقترح على آيزنكوت أن يكون الأول في التناوب لرئاسة حكومة وحدة، على أن يتولى هو في بداية الولاية منصب رئيس الحكومة البديل، فيما دعا لبيد والمشتركة و"الديمقراطيون" إلى الرد على ذلك بتشكيل حكومة خلال الأسبوع الوشيك.

اقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، على رئيس حزب "يَشار" المكلف بتشكيل حكومة جديدة، غادي آيزنكوت، أن يكون هو الأول بالتناوب في رئاسة حكومة وحدة، فيما دعاه الأخير إلى مفاوضات فورية الليلة بناء على "مقترح قدم إليه عبر قناة سرية أنشئت بموجب طلبه، ولم يرد عليه حتى الآن".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكتب نتنياهو على حسابه في منصة "إكس"، أن "الليكود بقيادتي هو الحزب الأكبر في الدولة، بفارق كبير يبلغ ربع مليون صوت إضافي عن حزب آيزنكوت، ومن الطبيعي أن أتولى قيادة حكومة الوحدة، أو أن أود أن أكون على الأقل الأول في التناوب على رئاسة الحكومة".

واستدرك قائلا "لكن في ظل خطورة التهديد الوجودي وإمكانية قيادة حكومة لا تملك القدرة على مواجهة هذا الخطر، فإن مسؤوليتي كقائد تفرض علي وضع كل شيء جانبا، بما في ذلك مبدأ الحزب الأكبر، والموافقة على أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا، فيما أتولى أنا في بداية الولاية منصب رئيس الحكومة البديل".

وأضاف نتنياهو "أتوقع في ضوء موافقتي هذه، أن نبدأ فورا مفاوضات حقيقية وصادقة ومكثفة، وأن تكون هناك استعدادات مماثلة للتسويات والتنازلات من الجانب الآخر أيضا، من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية تصد الإخطار وتضمن أمن إسرائيل ومستقبلها".

واعتبر مستشهدا بمساعي معسكر آيزنكوت والإجراءات التي اتخذت منذ بدء أعمال الكنيست بدورتها الجديدة، ومواصلا مهاجمة الأحزاب العربية أن "ما نراه اليوم في الكنيست ليس سوى البداية، وسيحدث ذلك أيضا في الحكومة. من دون إطلاق رصاصة واحدة، ستتمكن ’جهات معادية’ من السيطرة على الدولة من الداخل".

وتابع نتنياهو مهاجما الأحزاب العربية "يخطط ’داعمو الإرهاب’ لمنح الجنسية الإسرائيلية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين سيدخلون إلى إسرائيل من يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة والدول المجاورة، بادعاء لم شمل العائلات، وإقامة حكم ذاتي عربي في الجليل والنقب، والانسحاب من المناطق الأمنية في غزة وسورية ولبنان (..)، وفي نهاية المطاف إقامة دولة فلسطينية برعاية إيران على أنقاض دولة إسرائيل. وكما قال أول من أمس عضو الكنيست الرفيع في القائمة المشتركة بكر عواودة، فإنه ورفاقه سيقيدون أيدي حكومة اليسار لمنعها من محاربة أعدائنا: ’سنكون ضد أي حرب تشن على شعبنا’".

واعتبر أن "الوحدة هي مطلب الساعة. نحن مطالبون بمواجهة أخطار فورية تهدد وجودنا ذاته، والطريق الوحيدة لتحقيق ذلك هي إشراك جميع الأحزاب التي ترى في إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. سنتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما فيها قضية التجنيد ودراسة التوراة، التي سنتوصل بشأنها إلى تفاهمات مع شركائنا الحريديين".

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو يريد التفاوض بشكل مباشر مع آيزنكوت على إقامة حكومة الوحدة، وليس عن طريق وسطاء.

آيزنكوت يدعو نتنياهو إلى مفاوضات الليلة بناء على "المقترح الذي قدم إليه ولم يرد عليه"

رد آيزنكوت على مقترح نتنياهو، داعيا إياه وطاقمه إلى "الحضور الليلة إلى فندق دان أكاديا في هرتسليا، حيث أمكث مع طاقم المفاوضات التابع لي، لإجراء مفاوضات حقيقية ومكثفة بشأن الخطوط العريضة للحكومة والقضايا السياسية، استنادا إلى المقترح المفصل الذي لم يرد نتنياهو عليه حتى الآن".

وأشار آيزنكوت إلى أن "الوحدة التي تحتاج إليها إسرائيل، والتي أنا مستعد لها ومستعد لدفع أثمان سياسية من أجل تحقيقها، هي وحدة بين مواطني إسرائيل على أساس القيم. وحدة تقوم على نهج جديد ومختلف، يقدر التضامن الإسرائيلي ويضعه في مكانة رفيعة، باعتباره عنصرا أساسيا في الأمن القومي لإسرائيل".

وقال "قمنا يوم الأحد الماضي بنقل مقترح مفصل إلى نتنياهو عبر قناة سرية أنشئت بناء على طلبه، وتضمن التطرق إلى قضايا جوهرية. ومن بين هذه القضايا قدمنا مواقف تنطوي على تنازلات مهمة من جانبنا، وكل ذلك قبل توقيعنا على اتفاق ائتلافي آخر، وحتى الآن لم نتلق أي رد بشأن هذه القضايا".

وأضاف آيزنكوت "منذ نحو 3 أسابيع، أحاول أنا وطاقمي طرح مقترحات وإدارة مفاوضات حقيقية وصادقة ومكثفة، لكننا نصطدم بالرفض والمراوغة. وخلال الفترة التي انقضت، وضعنا الخطوط العريضة للحكومة التي أعتزم عرضها لنيل ثقة الكنيست خلال الأيام القريبة، وستشكل هذه الخطوط أساسًا لأي حكومة مستقبلية برئاستي".

وتابع "إذا كان الليكود مستعدا لتحقيق وحدة حقيقية، فأنا مستعد لدراسة مدى جديته خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة"، وختم بالقول "إنني ملتزم تجاه مواطني إسرائيل، بمن فيهم الذين لم يصوتوا لي ولشركائي، بمواصلة العمل من أجل إقامة حكومة جيدة لجميع مواطني إسرائيل خلال الأيام القريبة".

تقرير: آيزنكوت سعى لاتفاق مع بينيت وإعلان تمكنه من تشكيل حكومة لكن الأخير أجّل ذلك ووجه إنذارا لنتنياهو

أورد موقع صحيفة "هآرتس"، مساء السبت، أن آيزنكوت كان يعتزم التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع رئيس حزب "بِياحد"، نفتالي بينيت، يوم الخميس وإبلاغ الرئيس يتسحاق هرتسوغ نهاية الأسبوع بتمكنه من تشكيل حكومة.

وأفيد بأن بينيت قرر بعد علمه بذلك إرجاء الاجتماع مع آيزنكوت إلى الأحد، ووجه إنذارا لنتنياهو لعرض إمكانية أن يكون هو الثاني بالتناوب على رئاسة الحكومة. وقد قرر آيزنكوت أن يسبق مقترح نتنياهو، لكنه لم يرغب في القيام بذلك من دون بينيت.

لبيد و"الديمقراطيون" والمشتركة يدعون إلى الرد بتشكيل حكومة خلال الأسبوع الوشيك

ومن جانبه، وصف شريك نفتالي بينيت في حزب "بِياحد" ورئيس المعارضة السابق، يائير لبيد، مقترح نتنياهو بـ"الاحتيال المكشوف من قبل محتال متمرس غشّ جميع شركائه ونقض جميع الاتفاقات".

وأضاف "السبيل الوحيد لدراسة هذا المقترح هو تنصيب حكومة برئاسة آيزنكوت، وعندها فقط يمكن التفاوض على إمكانية توسيعها".

كما تبنى حزب "الديمقراطيون" موقف لبيد، حيث قال إن "الرد الوحيد على النص الكاذب والتحريضي لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، هو تشكيل حكومة تغيير برئاسة آيزنكوت خلال الأسبوع الوشيك". وقال رئيس الحزب يائير غولان: "كفى حيلا وأساليب ملتوية. لقد خسر نتنياهو، وواجبنا هو احترام إرادة الناخبين وتشكيل حكومة تغيير وإنقاذ".

ورد رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبارين، إن "نتنياهو يعيد إطلاق الأكاذيب مجددا لعرقلة تغيير الحكومة"، مضيفا "الأغلبية الديمقراطية حسمت أنه يجب استبدال هذه الحكومة الدموية والإهمال هذه. حان الوقت لتحقيق الإرادة المشتركة للجمهور بأكمله، يهودا وعربا، وإزاحة نتنياهو خلال الأسبوع الوشيك".

بينيت "يرحب" بمقترح نتنياهو

وبدوره، قال بينيت إن "نتنياهو اتخذ القرار الصحيح عندما أعلن استعداده لتشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت أولا، حكومة تقوم على أساس تحالف الذين يؤدون الخدمة العسكرية"، مضيفا أن "جوهر هذه الحكومة هو الأحزاب التي تمثل الجمهور الصهيوني الذي يؤدي الخدمة (العسكرية)، ولن نكون معتمدين على أحزاب هامشية غير صهيونية".

وأضاف "تقع الآن على نتنياهو مسؤولية إثبات أن الأمر يتعلق بنية حقيقية، وليس مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي. يجب عدم السماح بالمماطلة أو إجراء نقاشات عبثية هدفها إفشال إقامة حكومة من دونه"، مشيرا إلى أن "الوقت ضيق، وسنتصرف وفق المبدأ التالي: احترمه، لكن احذر منه، ثم احذر منه مجددا. والأهم الإسراع".

وأشار بينيت إلى أن "المبادئ التي ستقوم عليها حكومة الوحدة واضحة: إقامة لجنة تحقيق رسمية، تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، التوصل إلى اتفاق بشأن الجهاز القضائي مع وقف دخول قوانين الانقلاب القضائي حيز التنفيذ، دفع الخدمة العسكرية والاهتمام بالجنود، وتلبية احتياجات الجيش بما يتيح لإسرائيل الدفاع عن مواطنيها في مواجهة أعدائنا".